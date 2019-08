L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (17/08)

WEEK-END SOUS TENSION À HONG KONG

HONG KONG - Plusieurs milliers de partisans de la contestation antigouvernementale ont manifesté sous la pluie samedi à Hong Kong à l'entame d'un week-end sous tension, des militants redoutant une intensification de la réaction policière.

La journée s'est déroulée dans le calme mais la situation s'est tendue à la tombée de la nuit. Des barricades ont été érigées près d'un commissariat de police de Mong Kok, sur la péninsule de Kowloon, tandis que des policiers en tenue anti-émeutes se déployaient dans les rues de ce quartier populaire et commerçant.

Après l'escalade de ces derniers jours, notamment marqués par l'occupation de l'aéroport international du territoire semi-autonome et la démonstration de force de la police chinoise de l'autre côté de la frontière, à Shenzhen, les manifestations du week-end auront valeur de test pour la poursuite du mouvement.

---

KIM JONG-UN A SUPERVISÉ L'ESSAI D'UNE NOUVELLE ARME

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a personnellement supervisé vendredi matin l'essai d'une nouvelle arme, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA au lendemain du test qu'avait signalé à Séoul l'armée sud-coréenne.

D'après l'état-major de l'armée sud-coréenne, deux projectiles, vraisemblablement des missiles à courte portée, ont été tirés en mer depuis la côte est de la Corée du Nord.

Pyongyang, qui avait exclu un peu plus tôt la poursuite des discussions intercoréennes, multiplie depuis la fin juillet les tests de missiles pour protester contre les manoeuvres militaires conjointes entamées la semaine dernière par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

---

BORIS JOHNSON ATTENDU À PARIS ET À BERLIN LA SEMAINE PROCHAINE-PRESSE

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson ira rencontrer mardi le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande Angela Merkel le lendemain, a rapporté vendredi un journaliste du Guardian.

Le nouveau chef du gouvernement britannique cherche à obtenir la réouverture des négociations sur le Brexit, faute de quoi il promet de quitter l'Union l'européenne sans accord le 31 octobre.

L'Elysée n'a fait aucun commentaire sur une éventuelle visite de Boris Johnson à Paris.

---

SYRIE: PARIS APPELLE À LA CESSATION IMMÉDIATE DES COMBATS À IDLIB

PARIS - La France a appelé vendredi à la cessation immédiate des hostilités dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, disant condamner "en particulier" la poursuite des frappes aériennes des forces gouvernementales contre ce dernier bastion des insurgés.

L'armée syrienne, soutenue par l'armée russe, a lancé une offensive contre Idlib voilà trois mois et a pris récemment le contrôle d'une ville stratégique de la région.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères condamne la frappe qui "aurait causé ce vendredi 16 août la mort de nombreux civils, dont des enfants, dans un camp de déplacés dans le sud" de la province d'Idlib.

---

CACHEMIRE: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CONTRE LES MESURES UNILATÉRALES, SELON PÉKIN

NATIONS UNIES - Les Etats membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont prié vendredi l'Inde et le Pakistan d'éviter les mesures unilatérales dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire, a annoncé le représentant permanent de la Chine, après une réunion à huis clos sur le sujet.

Le Conseil, qui n'avait pas abordé la question depuis plusieurs décennies, s'est réuni à la demande de la Chine et du Pakistan, après la suppression le 5 août de l'autonomie accordée à l'unique Etat indien à majorité musulmane. Pékin demande rarement de telles réunions.

La Chine a proposé l'adoption d'une déclaration, mais les Etats-Unis, la France et l'Allemagne s'y sont opposés, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Les liaisons téléphoniques et l'accès à Internet ont été coupés, et les rassemblements publics interdits juste avant que l'Inde ne révoque ce statut spécial. New Delhi a fait savoir qu'elles seraient rétablies vendredi soir.

---

USA: L'AUTOPSIE CONFIRME LE SUICIDE DE JEFFREY EPSTEIN

NEW YORK - L'autopsie du corps de Jeffrey Epstein a confirmé que la mort de l'ex-gérant de fonds a été causée par un suicide par pendaison, a déclaré vendredi la responsable du service de médecine légale de la ville de New York.

Les avocats d'Epstein ont déclaré ne "pas être satisfaits" par les conclusions de la médecin légiste et entendent mener leur propre enquête.

Jeffrey Epstein, qui était âgé de 66 ans, a été retrouvé inanimé samedi dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan, où il était détenu après son arrestation le 6 juillet pour trafic sexuel de mineures.

L'ex-gérant de fonds, qui a compté parmi ses amis le président républicain Donald Trump et l'ancien président démocrate Bill Clinton, était accusé d'avoir recruté des dizaines de mineures entre 2002 et 2005.

---

DÉCÈS DE L'ACTEUR AMÉRICAIN PETER FONDA À L'ÂGE DE 79 ANS

LOS ANGELES - L'acteur Peter Fonda, célèbre pour son rôle dans le film "Easy Rider" en 1969, est mort d'un cancer du poumon à l'âge de 79 ans vendredi à son domicile de Los Angeles, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Fils de Henry Fonda, l'une des figures proéminentes de Hollywood, et frère de l'actrice Jane Fonda, Peter Fonda a marqué les esprits avec "Easy Rider", qui raconte l'épopée tragique de deux motards à travers l'Amérique.

Le long-métrage réalisé par Dennis Hopper, que Peter Fonda a aussi co-écrit, a ouvert une nouvelle ère à Hollywood où les conventionnelles "happy end" ont alors laissé place à des épilogues moins enchantés.