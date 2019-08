L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (18/08)

CARNAGE EN PLEIN MARIAGE À KABOUL, L'ATTENTAT REVENDIQUÉ PAR L'ÉTAT ISLAMIQUE

KABOUL - Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attentat suicide de Kaboul qui a fait 63 morts et 182 blessés samedi soir lors d'un mariage.

L'attaque suicide intervient alors que les taliban et les Etats-Unis tentent de négocier un accord de paix prévoyant un retrait des forces américaines en échange de garanties de sécurité qu'apporteraient les taliban.

Ces négociations auxquelles ne participe pas le gouvernement afghan - les taliban ne reconnaissent pas sa légitimité - inquiètent une partie de la population qui redoute un déchaînement de violences et un retour aux règles drastiques du régime taliban de la fin des années 1990.

En novembre dernier, un précédent attentat dans une de ces salles de mariage qui se sont multipliées ces derniers temps dans Kaboul avait fait au moins 40 morts.

---

UNE NOUVELLE MARÉE HUMAINE DÉFERLE SUR HONG KONG

HONG KONG - Des dizaines de milliers de manifestants, la plupart vêtus de noir, ont convergé sous la pluie dimanche vers le parc Victoria de Hong Kong, d'où est partie une nouvelle manifestation contre le gouvernement local.

Après dix semaines de contestation, ses organisateurs, issus du Front civique des droits de l'homme, espèrent une réédition des marées humaines qui ont déferlé au mois de juin sur le territoire semi-autonome pour rejeter un projet de loi d'extradition vers la Chine puis exiger la démission de Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif local.

La participation permettra de mesurer si le mouvement de contestation continue de bénéficier d'un large soutien parmi la population hongkongaise après les scènes de violence qui ont marqué ces derniers jours, notamment lors de l'occupation de l'aéroport international Chek Lap Kok, où le trafic a été très perturbé en début de semaine.

Lancé à l'origine contre un projet de loi aujourd'hui suspendu qui aurait autorisé l'extradition de suspects vers la Chine, le mouvement s'est élargi à une défense des libertés garanties dans le cadre du principe "un pays, deux systèmes" qui a présidé à la rétrocession de l'ex-colonie britannique, en 1997.

---

L'ESPAGNE PROPOSE À L'OPEN ARMS D'ACCOSTER À ALGÉSIRAS

MADRID - Le gouvernement espagnol a proposé dimanche au navire humanitaire Open Arms à bord duquel se trouvent toujours une centaine de migrants secourus en Méditerranée de venir accoster à Algésiras, à l'extrême sud du pays.

L'Open Arms attend depuis plus de deux semaines l'autorisation d'accoster sur l'île italienne de Lampedusa.

Malgré un accord européen de répartition des 134 personnes secourues au large de la Libye, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini lui interdit l'accès au port. A la demande du président du Conseil Giuseppe Conte, le chef de file de la Ligue, parti d'extrême droite, a toutefois autorisé samedi le débarquement de 27 mineurs isolés.

Il reste 107 passagers à bord, et leur sécurité ne peut plus être garantie, a déclaré samedi l'ONG espagnole qui a affrété le navire. Les conditions de vie à bord se sont considérablement dégradées et des rixes opposent fréquemment les passagers excédés, souligne l'ONG.

---

PÉNURIES AU ROYAUME-UNI EN CAS DE BREXIT SANS ACCORD - PRESSE

LONDRES - Le Royaume-Uni sera confronté à des pénuries de nourriture, d'essence et de médicaments en cas de sortie de l'Union européenne sans accord, avec des blocages dans les ports et le rétablissement d'une frontière physique en Irlande, selon des documents officiels publiés par le Sunday Times.

Le Times souligne que ces prévisions du gouvernement britannique ne présentent pas le scénario du pire, mais bien les répercussions les plus probables d'un Brexit sans accord.

Une version démentie par Michael Gove, ministre chargé des préparatifs du divorce. Ces documents, a-t-il dit sur Twitter, décrivent la pire des situations et des "mesures très significatives ont été prises ces trois dernières semaines pour accélérer la préparation du Brexit".

Le ministre de l'Energie, Kwasi Kwarteng, a quant à lui assuré sur Sky News que le Royaume-Uni serait "pleinement préparé" à quitter l'UE le 31 octobre.

"Je pense qu'il y a beaucoup d'alarmisme dans l'air et qu'un grand nombre de personnes jouent la carte du 'projet peur", a-t-il déploré dimanche, en reprenant une expression - "Project Fear" - popularisée par les partisans du Brexit lors de la campagne référendaire de 2016 pour décrédibiliser les mises en garde des "Remainers" sur les conséquences d'un divorce avec les Européens.

---

L'ACCORD DE TRANSITION SIGNÉ AU SOUDAN

KHARTOUM - Les militaires au pouvoir au Soudan depuis l'éviction d'Omar el Béchir en avril dernier et l'opposition ont signé samedi la déclaration constitutionnelle qui fixe les termes de la restitution du pouvoir aux civils.

Le texte prévoit la création d'un Conseil souverain qui va gérer la transition. Il sera formé de onze membres, cinq nommés par chacune des deux parties et une personnalité issue de la société civile. Sa composition sera annoncée dimanche.

Un nouveau Premier ministre sera nommé mardi et la composition de son gouvernement annoncée le 28 août.

---

LES PERTES CIVILES AUGMENTENT DANS LE NORD-OUEST DE LA SYRIE

BEYROUTH - Des frappes aériennes ont fait une vingtaine de morts dont onze enfants au cours des deux derniers jours dans des secteurs du nord-ouest de la Syrie tenus par les rebelles, rapportent samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et des militants locaux.

Dans le village de Deïr Charki, un raid aérien a fait sept morts, principalement des enfants, samedi dans la matinée. La veille, d'autres frappes aériennes contre le village d'Al Haas ont fait 13 morts, dont une femme enceinte.

Selon Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH, les forces gouvernementales syriennes ont désormais pour objectif de contraindre les civils à fuir des régions jusque relativement épargnées par l'offensive lancée fin avril.

La France a appelé vendredi à la cessation immédiate des hostilités dans la province.