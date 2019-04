L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (21/04)

ATTENTATS CONTRE DES ÉGLISES ET DES HÔTELS AU SRI LANKA

AU MOINS 138 MORTS

COLOMBO - Cent trente-huit personnes ont été tuées et plus de 400 autres blessées dans des attentats à la bombe qui ont frappé en ce dimanche de Pâques trois églises et quatre hôtels au Sri Lanka, ont rapporté les autorités et les hôpitaux.

Ces attentats n'ont pas été revendiqués pour le moment.

Le gouvernement sri-lankais a instauré le couvre-feu, avec effet immédiat. Il a en outre interrompu l'accès aux réseaux sociaux et aux services de messagerie. Neuf étrangers sont au nombre des tués, selon les autorités.

Dans la seule église catholique St. Sebastian, située à Katuwapitiya au nord de Colombo, On dénombre plus de 50 tués.

Vingt-cinq autres personnes ont été tuées dans une église évangélique de Batticaloa, dans la province de l'Est. Autre église touchée, celle de St Anthony à Kochcikade, une attraction touristique de Colombo.

Les six premières explosions ont eu lieu à un court intervalle dans la matinée, alors que les messes du dimanche de Pâques commençaient. En début d'après-midi, la police a fait état de deux autres explosions, dont l'une dans un hôtel proche du zoo national à Dehiwela, près de Colombo.

Les hôtels frappés sont le Shangri-La Colombo, le Kingsbury Hotel et le Cinnamon Grand Colombo, ainsi que celui situé à Dehiwela, près du zoo. On ignore pour le moment s'il y a des victimes dans ces établissements.

Au VATICAN, le pape, qui s'était rendu en 2015 en visite au Sri Lanka, a condamné les attentats qui ont ensanglanté ce pays en ce week-end pascal. "J'ai appris avec tristesse et douleur la nouvelle des graves attentats qui, précisément aujourd'hui, pour Pâques, ont semé le deuil et la souffrance dans des églises et en d'autres lieux où des gens s'étaient rassemblés au Sri Lanka", a-t-il dit lors de la traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi" (A la ville et au monde).

A PARIS, le président Emmanuel Macron a fait part de sa "profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka".

REACTIONS aux attentats qui ont frappé le Sri Lanka:

---

PATRIMOINE: PARIS POUR UN FONDS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

PARIS - Emmanuel Macron souhaiterait créer un mécanisme européen de solidarité pour le patrimoine "en péril", après l'incendie qui a ravagé en grande partie la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont déclaré au Journal du Dimanche (JDD) le ministre de la Culture, Franck Riester, et la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.

Il s'agirait d'apporter assistance, compétences et savoir-faire, précise Amélie de Montchalin. "Quand il y a un grand incendie en Europe, un mécanisme de solidarité peut permettre de prêter des Canadair entre pays de l'Union. Pour le patrimoine, on peut imaginer un réseau d'experts mis à disposition en fonction des besoins", compare-t-elle.

L'incendie qui a entièrement détruit lundi soir la charpente de Notre-Dame de Paris a suscité une vague d'émotion à travers le monde. Des promesses de dons, estimées à plus d'un milliard d'euros, ont afflué de la part des grandes fortunes et entreprises françaises, notamment.

"Notre-Dame aujourd'hui est dans ce qu'il reste quasi sauvée", a annoncé samedi soir Franck Riester lors d'un grand concert organisé par France 2 dans la cour des Invalides au profit de la reconstruction de la cathédrale.

---

UKRAINE

LE COMÉDIEN VOLODIMIR ZELENSKI BIEN PARTI POUR DEVENIR PRÉSIDENT

KIEV - Les électeurs ukrainiens se rendent aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle, qui, à en croire les sondages, devrait propulser à la tête du pays un comédien de 41 ans sans expérience politique, Volodimir Zelenski.

Celui-ci, qui doit une bonne part de sa popularité à la série télévisée à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu chef de l'Etat qui se joue des bassesses de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires véreux, a obtenu deux fois plus de voix que le sortant, Petro Porochenko, le 31 mars au premier tour.

Un sondage de l'institut KIIS, publié mardi les crédite respectivement de 72% et 25% des voix au second tour.

Les deux hommes se sont retrouvés vendredi soir pour un insolite débat de fin de campagne, qui les a vu échanger accusations et insultes dans un stade de football de Kiev, en présence de milliers de leurs partisans.

Les premières projections sont attendues vers 17h00 GMT.

Le scrutin est suivi de près par les chancelleries occidentales, qui ont pris fait et cause pour l'Ukraine dans son conflit avec Moscou. L'hypothèse d'un retour dans le giron russe semble écartée mais, ignorant tout de Zelenski, elles redoutent d'avoir affaire à une personnalité imprévisible.

---

EXPLOSIONS ET FRAPPES AÉRIENNES SUR TRIPOLI

TRIPOLI - Plusieurs frappes aériennes et des explosions ont secoué la capitale libyenne, Tripoli, dans la nuit de samedi à dimanche, ont rapporté des habitants, après une journée de violences dans les quartiers sud de la ville.

Les forces de l'Armée nationale libyenne (LNA) du maréchal Khalifa Haftar ont lancé voici plus de deux semaines une offensive contre Tripoli, mais elles ont été stoppées dans les faubourgs sud par les troupes du gouvernement d'union nationale (GNA).

Les combats, qui ont débuté le 3 avril dans ce secteur, ont fait 227 morts et 1.128 blessés, selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fourni avant les frappes aériennes.

Le regain de combats est survenu après l'annonce faite vendredi par la Maison blanche que le président américain Donald Trump avait eu un entretien téléphonique dans la semaine avec le maréchal Haftar.

---

COLUMBINE, VINGT ANS APRÈS

LITTLETON, Colorado - Les commémorations pour le 20e anniversaire du massacre de l'école secondaire de Columbine, à Littleton dans le Colorado, ont culminé samedi avec une cérémonie du souvenir, à la mémoire des 13 victimes de ce massacre.

Le 20 avril 1999, deux élèves de Columbine avaient fait irruption dans leur établissement, dans la banlieue de Denver, avec des fusils et des armes semi-automatiques, tuant 12 adolescents et un professeur, avant de se suicider. Une vingtaine d'autres élèves avaient été blessés au cours de la fusillade.

Devant des centaines de personnes réunies dans un parc près de l'école, Dawn Anna, la mère d'une des élèves tuées, s'est exprimée au nom de toutes les familles de victimes sur le sentiment de perte. "Nos coeurs ont des trous béants, mais ils sont plus grands qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans", a-t-elle déclaré.

---

"GILETS JAUNES"

MOINS DE VIOLENCES QUE REDOUTÉ DANS LES CORTÈGES

PARIS - Le 23e samedi consécutif de manifestation des "Gilets jaunes", redoutée par les autorités, a été caractérisé par une faible mobilisation en France, malgré un regain de participation à Paris, et une violence bien moindre que redoutée.

Près de 27.900 manifestants ont été recensés sur le territoire par le ministère de l'Intérieur en fin de journée, dont 9.000 à Paris. Le semaine dernière, 31.100 personnes avaient participé aux manifestations, dont 5.000 dans la capitale.

Il s'agit de la deuxième plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, le 17 novembre dernier. Les autorités n'ont dénombré des cortèges de plus de 1.000 personnes que dans quatre villes: Paris, Montpellier, Bordeaux et Toulouse, selon une source policière.