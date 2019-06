L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (23/06)

LE PLAN KUSHNER SUSCITE UN LARGE REJET DANS LE MONDE ARABE

RYAD/AMMAN/LE CAIRE - L'approche retenue par l'administration de Donald Trump pour obtenir la paix au Proche-Orient, consistant à privilégier l'économie aux dépens du politique, est accueillie par le rejet ou l'exaspération dans le monde arabe, même si les alliés de Washington dans le Golfe pensent qu'il est souhaitable de lui donner une chance.

Le plan vise à dégager 50 milliards de dollars d'investissements sur dix ans pour stimuler l'économie des territoires, dans l'idée d'obtenir la paix par la prospérité.

Le projet sera présenté officiellement par son concepteur, Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, lors d'une réunion à Manama, capitale de Bahreïn, mardi et mercredi.

La Maison blanche en a dévoilé les détails samedi.

"Nous n'avons pas besoin de la réunion de Bahreïn pour construire notre pays, nous avons besoin de paix, et la séquence de ce plan - une relance économique suivie de la paix - est irréaliste et illusoire", a déclaré le ministre palestinien des Finances Choukri Bichara dimanche.

L'absence de proposition politique, que Washington promet pour une deuxième phase d'ici l'automne, est non seulement déplorée par les Palestiniens mais par l'ensemble des pays arabes avec lesquels Israël cherche à normaliser ses relations.

Du Soudan au Koweït, les commentateurs dénoncent le projet Kushner dans les mêmes termes: "énorme perte de temps", "voué à l'échec", "mort-né".

---

NOUVEAU SCRUTIN À ISTANBUL, L'OPPOSITION ESPÈRE CONFIRMER

ISTANBUL - Les dix millions d'électeurs d'Istanbul, la plus grande ville de Turquie, sont de nouveau appelés aux urnes dimanche pour élire leur maire à la suite de l'annulation du scrutin du 31 mars pour irrégularités.

L'élection municipale de mars avait été remportée par le Parti républicain du peuple (CHP), formation laïque d'opposition, avec 13.000 voix d'avance sur le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan, à la tête de la ville depuis vingt-cinq ans.

Ce résultat était un véritable camouflet pour Erdogan, qui fut lui-même maire d'Istanbul dans les années 1990.

Le candidat du CHP, Erkrem Imamoglu, 49 ans, est confiant et pense de nouveau l'emporter ce dimanche. Les sondages le donnent en tête, avec une avance bien plus large qu'au printemps. Il a jugé "injuste et illégale" l'annulation de l'élection de mars mais s'est gardé durant la nouvelle campagne d'attaquer de front le président.

--- UN CONFLIT DANS LE GOLFE SERAIT INCONTRÔLABLE-GÉNÉRAL IRANIEN

DUBAI - Tout conflit dans la région du Golfe arabo-persique pourrait se propager de manière incontrôlable, avertit un général iranien cité dimanche par l'agence de presse Fars.

Les risques d'une confrontation directe entre Washington et Téhéran, qui montent depuis des semaines, se sont exacerbés jeudi après la destruction en vol par l'Iran d'un drone américain se trouvant, selon l'Iran, dans son espace aérien, près du détroit d'Ormuz, ce que contestent les Etats-Unis.

---

BUZYN ESPÈRE DES DÉBATS "SEREINS" SUR LA BIOÉTHIQUE

PARIS - Permettre à un enfant d'avoir accès à ses origines : tel est l'un des objectifs du projet de loi de bioéthique, comprenant l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée (PMA), défendu par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans un entretien au Journal du dimanche.

La ministre dit espérer un débat "serein" sur ces questions sensibles, qui font déjà débat jusqu'au sein de la majorité, lors de l'examen du texte prévu fin septembre au Parlement.

Elle pose la question de l'établissement d'une filiation, dans le cas d'une PMA, ayant "la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive sans bouleverser le droit de la filiation actuel", et qui "reposerait sur une ­reconnaissance de filiation avant la naissance du bébé."

Agnès Buzyn se dit "favorable à l'idée de lever le voile sur l'origine de la filiation pour tous", sans créer de cas particulier pour les couples homosexuels.

---

CARREFOUR CÈDE LE CONTRÔLE DE SA FILIALE EN CHINE

PARIS - Carrefour a annoncé dimanche la vente d'une part de contrôle de 80% de ses activités en Chine au groupe chinois Suning.com.

L'opération en numéraire valorise Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros, ajoute le distributeur. Le groupe français conservera 20% des actions du futur ensemble et deux sièges sur sept au conseil de surveillance de Carrefour Chine.

La transaction devrait être bouclée à la fin de l'année, sous réserve du feu vert des autorités chinoises de la concurrence.

Présent en Chine depuis 1995, Carrefour exploite 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité pour un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2018, selon le communiqué.