L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (30/09)

LA FRANCE REND UN DERNIER HOMMAGE NATIONAL À CHIRAC

PARIS - Honneurs militaires, minute de silence et service solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris : la France a rendu lundi un dernier hommage national à Jacques Chirac, en présence d'une centaine de personnalités étrangères dont le président russe Vladimir Poutine et l'ex-président américain Bill Clinton.

Après un week-end marqué par un flot continu d'anonymes venus signer des livres d'or à l'Elysée ou se recueillir devant la dépouille de l'ancien président, décédé jeudi à l'âge de 86 ans, une cérémonie familiale privée s'est tenue aux Invalides en début de matinée, suivie par des honneurs funèbres militaires rendus par Emmanuel Macron.

Enveloppé du drapeau tricolore, le cercueil de l'ancien président, porté par la garde républicaine, a ensuite quitté la cour au son de la marche funèbre de Chopin pour rejoindre l'église Saint-Sulpice pour un service solennel auquel ont assisté 2.000 invités.

"Il y avait chez notre ancien président, cet homme chaleureux, un véritable amour des gens, aussi à l'aise dans les salons de l'Elysée qu'au salon de l'agriculture", a déclaré l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, dans son homélie. "Beaucoup en le rencontrant se sentaient considérés. (...) Adieu et merci M. Chirac", a-t-il ajouté devant un parterre de 800 personnalités étrangères.

Parmi ces dernières, les présidents Vladimir Poutine (Russie), Sergio Mattarella (Italie), Denis Sassou-Nguesso (Congo), le Premier ministre Saad Hariri (Liban), le prince Edward, comte de Wessex et fils de la reine Elisabeth d'Angleterre ou encore le roi de Jordanie. L'ancien président américain Bill Clinton avait également fait le déplacement pour cet hommage suivi d'un déjeuner à l'Elysée.

---

LE GOUVERNEMENT DÉFEND SON ACTION APRÈS L'INCENDIE À ROUEN

PARIS - Le gouvernement français, critiqué pour sa gestion des suites de l'incendie de l'usine Lubrizol en Seine-Maritime, a défendu son action et assuré que sa priorité était de "garantir la sécurité sanitaire des habitants de Rouen."

Quatre jours après le violent incendie qui a en partie détruit cette fabrique d'additifs pour lubrifiants classée Seveso, en raison de sa dangerosité potentielle, la population s'inquiète de ses conséquences sanitaires et écologiques malgré les messages rassurants des pouvoirs publics.

Le préfet de Seine-Maritime a assuré que la qualité de l'air dans l'agglomération rouennaise était "normale" mais que les autorités avaient décidé des mesures de précaution sanitaires, telles que le gel des cultures et des récoltes.

---

ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN AUTRICHE, LES CONSERVATEURS VICTORIEUX

VIENNE - Les conservateurs de l'ÖVP emmenés par chancelier Sebastian Kurz ont enregistré un très large succès lors des élections législatives anticipées organisées dimanche en Autriche et dont le résultat ouvre la voie à une reconduction du jeune dirigeant à la tête du gouvernement.

La coalition formée par l'ÖVP et le FPÖ (extrême droite) a volé en éclats après la démission du vice-chancelier Heinz-Christian Strache, provoquée par la diffusion d'une vidéo, tournée en caméra cachée en 2017, dans laquelle on le voit proposer, en échange d'un soutien politique et financier, des contrats publics à une femme se disant la nièce d'un oligarque russe.

Crédité de 37,% des voix par le sondeur SORA, l'ÖVP sort indemne de ce scandale et affiche une progression de près de 5 points par rapport aux législatives de 2017, ce qui devrait lui permettre de négocier aisément la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale.

Le FPÖ, au contraire, se situe autour de 16%, et accuse ainsi une baisse de près de dix points par rapport au dernier scrutin.

Avec 21,8% des suffrages, les sociaux-démocrates du SPÖ arrivent en deuxième position, tout en enregistrant un recul de près de quatre points. Les écologistes ont quant à eux réuni 14,1% des voix, devant les libéraux pro-européens de NEOS (8%).

---

L'ARABIE FAIT PASSER DES MESSAGES À ROHANI, SELON TÉHÉRAN

GENEVE - L'Arabie saoudite a fait parvenir des messages au président iranien Hassan Rohani par l'intermédiaire de dirigeants étrangers, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement iranien.

Cité par l'agence de presse Ilna, Ali Rabiei n'a pas dévoilé la teneur de ces messages. "Si l'Arabie saoudite cherche vraiment à changer de comportement, l'Iran s'en félicitera", a-t-il ajouté.

Dans une interview diffusée dimanche par la chaîne américaine CBS dans son émission "60 Minutes", le prince-héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman, a dit privilégier une solution politique plutôt que militaire au conflit qui oppose Ryad et Téhéran à travers le Moyen-Orient.

---

YÉMEN

LES HOUTHIS ANNONCENT LA LIBÉRATION DE 350 PRISONNIERS

DUBAI - Les rebelles Houthis du Yémen ont annoncé lundi qu'ils libéreraient dans la journée 350 prisonniers, dont trois Saoudiens.

Leur remise en liberté, supervisée par les Nations unies, s'inscrit dans le cadre du processus de paix que l'Onu tente de mettre en place pour sortir du conflit.

L'accord trouvé en décembre dernier en Suède sous médiation onusienne a élevé au rang de priorité un échange de prisonniers entre les Houthis, qui tiennent Sanaa et une large partie de l'ouest du Yémen, et le gouvernement yéménite internationalement reconnu, appuyé militairement par une coalition formée en mars 2015 par l'Arabie saoudite

---

UNION

VETO DU PARLEMENT AUX CANDIDATS HONGROIS ET ROUMAIN POUR LA CE

BRUXELLES - La présidente de la future Commission européenne Ursula von der Leyen se retrouve face à un casse-tête après que les eurodéputés ont confirmé lundi que les commissaires proposés par la Hongrie et la Roumanie ne pourraient pas faire partie de l'exécutif européen pour cause de conflit d'intérêts.

Ursula von der Leyen, dont la Commission succédera à celle dirigée par Jean-Claude Juncker le 1er novembre, sera probablement contrainte soit de confirmer ces candidats en dépit de l'opposition du Parlement, soit d'entamer un bras de fer avec Budapest et Bucarest pour leur demander de désigner de nouveaux candidats.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a proposé son ex-ministre de la Justice Laszlo Trocsanyi pour le poste de commissaire à l'Elargissement et la candidate désignée par le gouvernement socialiste roumain, Rovana Plumb, devait prendre le poste de commissaire aux Transports.