L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (31/03)

MACRON REND HOMMAGE AUX "LEÇONS" DES RÉSISTANTS DES GLIÈRES

PARIS - Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche aux résistants qui ont combattu le régime nazi et la France de Vichy lors de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, en mettant en avant les "leçons" qu'ils ont transmises à la France.

Le président de la République, qui n'a pas fait de parallèle explicite avec l'actualité du moment mais a insisté sur un certain nombre de causes, a prononcé un discours au ton grave retraçant l'historique de ce haut-lieu de la résistance, en présence du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui avait fait des Glières un lieu de pèlerinage pendant son quinquennat, avait été placé à côté de l'actuel chef de l'Etat, avant et après son discours.

---

VINGTIÈME ACTE DES "GILETS JAUNES", HEURTS PAR ENDROITS

PARIS - Des milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs villes de France - Paris, Bordeaux et Avignon notamment - en cette 20e journée d'action des "Gilets jaunes" calme dans l'ensemble en dépit de quelques heurts.

Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 33.700 manifestants dans toute la France, dont 4.000 à Paris où deux cortèges avaient été autorisés par les autorités. Samedi dernier, la place Beauvau faisait état à la même heure de 40.500 manifestants, dont 5.000 dans la capitale.

La préfecture de police de la capitale a signalé à 17h00 un total de 32 interpellations, 21 verbalisations sur le périmètre interdit et près de 12.000 contrôles préventifs.

---

BREXIT

MAY SOUMISE À D'INTENSES PRESSIONS DE SON GOUVERNEMENT

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May doit faire face aux pressions intenses et contradictoires de son gouvernement et du Parti conservateur dans la crise politique ouverte par le Brexit.

Le Sunday Times rapporte que plusieurs ministres opposés ou favorables au Brexit menacent de démissionner si Theresa May ne se contente pas de défendre son accord dans les prochains jours.

Au moins six ministres démissionneront si Theresa May conduit le pays vers une sortie sans accord de l'Union européenne mais d'autres quitteront leur poste si elle appuie une union douanière avec l'UE ou cherche à reporter le Brexit, écrit le journal dominical. La question d'élections anticipées fait aussi l'objet de profondes divisions au sein du cabinet.

La Chambre des communes a rejeté vendredi pour la troisième fois l'Accord de retrait conclu en novembre par les négociateurs britanniques et européens.

Les députés se réunissent lundi pour voter à nouveau sur des solutions alternatives à cet accord mais Theresa May pourrait une nouvelle fois soumettre, peut-être dès le lendemain, son Withdrawal Bill au vote des élus.

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

ISRAËL ROUVRE UN POINT DE PASSAGE AVEC LA BANDE DE GAZA

GAZA - Israël a rouvert dimanche un point de passage de marchandises avec la bande de Gaza tout en maintenant des renforts le long de la barrière de sécurité qui sépare l'Etat hébreu du territoire palestinien contrôlé par le Hamas, où la situation reste volatile.

Le poste-frontière de Kerem Shalom, fermé lundi dernier après un tir de roquette qui a fait sept blessés en Israël, a rouvert dimanche matin. Des camions chargés de vivres ou de carburant sont entrés dans l'enclave.

La décision israélienne intervient au lendemain du premier anniversaire des rassemblements de la "Grande marche du retour", marquées par la mort de quatre Palestiniens, et quelques heures après de nouveaux échanges de tirs transfrontaliers entre Israéliens et Palestiniens, qui n'ont pas fait de victimes.

---

UNE AVOCATE ANTI-CORRUPTION ÉLUE PRÉSIDENTE EN SLOVAQUIE

BRATISLAVA - L'avocate Zuzana Caputova, novice en politique mais portée par un mouvement national de protestation contre la corruption, a remporté l'élection présidentielle samedi en Slovaquie, une victoire qui marque une rupture avec l'émergence des forces populistes en Europe.

Militante libérale, Zuzana Caputova s'est imposée très nettement avec un peu plus de 58% des voix face à son rival Maros Sefcovic, soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, qui a rapidement reconnu sa défaite.

Au premier tour, le 16 mars, Caputova, avocate de 45 ans que ses partisans surnomment la "Erin Brockovich de Slovaquie", avait viré en tête avec 40,6% des suffrages, contre 18,7% pour Maros Sefcovic.

"Je suis heureuse non seulement pour le résultat, mais surtout pour le fait qu'il est possible de ne pas succomber au populisme, de dire la vérité, de susciter de l'intérêt sans vocabulaire agressif", a-t-elle déclaré samedi soir devant une foule de sympathisants.

---

UN COMÉDIEN FAVORI DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN UKRAINE

KIEV - Epuisés par cinq années de guerre et des décennies de corruption, les Ukrainiens s'apprêtent à propulser ce dimanche un comédien sans expérience politique au second tour de l'élection présidentielle.

Volodimir Zelenski devance de près de dix points le président sortant Petro Porochenko dans les intentions de vote en vue du premier tour. Dans son dernier baromètre, l'institut Socis les créditent respectivement de 24,6% et de 14,8%. L'ancienne Première ministre et chef de file de l'opposition Ioulia Timochenko arrive en troisième position avec 8,7%.

Le favori du premier tour, qui est âgé de 41 ans, doit une bonne part de sa popularité à la série télévisée à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu chef de l'Etat qui se joue des bassesses de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires véreux.

---

MUNICIPALES EN TURQUIE

ERDOGAN POURRAIT PERDRE DES GRANDES VILLES

ANKARA - Les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes dimanche en Turquie lors d'élections municipales qui pourraient voir le président Recep Tayyip Erdogan essuyer un revers en perdant le contrôle de grandes villes comme Ankara ou Istanbul.

Une défaite marquerait la fin du règne de l'AKP (Parti de la justice et du développement, au pouvoir) dans ces deux villes qu'il dirige depuis près de 25 ans et porterait un coup symbolique au dirigeant turc.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 07h00 (04h00 GMT) dans l'est de la Turquie et une heure plus tard dans le reste du pays. Ils fermeront à 16h00 (13h00 GMT) dans l'est et à 17h00 (14h00 GMT) dans l'ouest. Une tendance précise de ces élections devrait être disponible aux alentours de minuit.