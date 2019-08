L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (31/08)

LA POLICE HONGKONGAISE DISPERSE DES MANIFESTANTS AU CANON À EAU

HONG KONG - Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont marché samedi dans les rues de Hong Kong malgré l'interdiction d'un rassemblement par les autorités, nouvel épisode du puissant mouvement de contestation qui ébranle depuis juin le territoire semi-autonome chinois.

La police a tiré des cartouches de gaz lacrymogène et brièvement utilisé des canons à eau contre des protestataires rassemblés près du siège local de l'Armée populaire de libération. Des manifestants ont répliqué en jetant des briques et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.

Faute d'autorisation, le Front civique des droits de l'homme, à l'origine des grandes manifestations du mois de juin qui ont réuni plusieurs millions de personnes, a annulé son appel à manifester pour marquer le cinquième anniversaire de la décision par Pékin de limiter les réformes démocratiques dans l'ancienne colonie britannique.

Mais sous une mer de parapluies, le signe de ralliement des militants démocrates, des milliers de personnes ont rejoint une "marche chrétienne" pendant que d'autres défilaient dans le quartier commerçant de Causeway Bay ou ailleurs dans la ville.

---

ITALIE-LE M5S POSE SES CONDITIONS POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

ROME - Le dirigeant du M5S, Luigi Di Maio, a posé vendredi ses conditions à la participation de sa formation à un nouveau gouvernement en Italie avec le Parti démocrate (PD).

Le ton intransigeant adopté par le chef du M5S annonce des tractations difficiles avec le PD, qui s'est dit surpris par les exigences de son éventuel partenaire de coalition.

Enterrant la hache de guerre après des années d'hostilités, afin d'éviter des élections législatives anticipées potentiellement défavorables pour eux, le Mouvement antisystème 5 Etoiles et le PD ont conclu un accord aux termes duquel Giuseppe Conte a été reconduit jeudi à la présidence du Conseil.

Mais ils doivent encore s'entendre sur un programme commun et la répartition des ministères.

---

COMMERCE-TRUMP CONFIRME DROITS DE DOUANE ET TENUE D'UNE RÉUNION AVEC PÉKIN

WASHINGTON - Négociateurs américains et chinois poursuivent les discussions commerciales et se rencontreront en septembre, a déclaré vendredi Donald Trump, précisant que l'entrée en vigueur de droits de douane sur des produits chinois supplémentaires, prévue dimanche, ne serait pas reportée.

Le président américain a aussi estimé que les négociations commerciales sino-américaines avaient poussé Pékin à faire preuve de retenue dans sa gestion de la crise à Hong Kong, où les manifestations antigouvernementales se poursuivent et se durcissent.

S'exprimant devant les journalistes depuis la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les échanges sur le commerce se poursuivaient entre Washington et Pékin. "La réunion de septembre est toujours prévue", a-t-il ajouté.

Aucune date n'a été communiquée par la Maison blanche pour la réunion à niveau ministériel prévue en septembre.

---

WASHINGTON PLACE SUR LISTE NOIRE LE PÉTROLIER IRANIEN ADRIAN DARYA, L'ACCUSE DE SE RENDRE EN SYRIE

WASHINGTON - Le département américain du Trésor a placé vendredi sur liste noire le pétrolier iranien Adrian Darya, ex-Grace 1, qui est au coeur d'une confrontation entre les Etats-Unis et l'Iran.

Washington affirme que l'Adrian Darya est contrôlé par les Gardiens de la révolution islamique, le corps d'élite de l'armée iranienne que les autorités américaines considèrent comme une organisation terroriste.

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré que les Etats-Unis disposaient d'informations fiables selon lesquelles le tanker iranien se dirigeait vers la Syrie, contrairement aux garanties préalablement apportées par Téhéran.

---

L'EX-PRÉSIDENT SOUDANAIS BÉCHIR INCULPÉ POUR CORRUPTION

KHARTOUM - Un tribunal soudanais a inculpé samedi l'ancien président Omar el Béchir, évincé du pouvoir en avril dernier, de possession illégale de devises étrangères et de corruption.

Interrogé pour la première fois par le tribunal, Omar el Béchir a reconnu devant la cour avoir reçu 25 millions de dollars du prince Mohammed ben Salman, héritier du trône saoudien, et des fonds en provenance d'autres sources, tout en assurant ne pas avoir dépensé l'argent à des fins personnelles.

L'ancien chef de l'Etat nie les charges à son encontre, a souligné un avocat de la défense.

---

SYRIE-ENTRÉE EN VIGUEUR DU CESSEZ-LE-FEU À IDLIB

BEYROUTH - Le pilonnage de la région syrienne d'Idlib par les forces gouvernementales et la Russie a cessé samedi matin à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral annoncé par Moscou.

Il s'agit de la deuxième trêve en vigueur dans ce dernier bastion de la rébellion syrienne, situé dans le nord-ouest du pays, depuis le lancement d'une offensive des troupes de Damas en avril, avec l'appui de la Russie. La première trêve avait duré trois jours début août.

Le gouvernement syrien a promis d'observer ce cessez-le-feu "tout en se réservant le droit de répondre à toute violation de la trêve par les terroristes", rapporte l'agence de presse gouvernementale Sana.

---

LA FLORIDE SE MOBILISE AVANT L'ARRIVÉE DE L'OURAGAN DORIAN

MIAMI - Le gouverneur de Floride a invité vendredi les habitants de son Etat menacé par l'ouragan Dorian à stocker des vivres et de l'eau pour une semaine au moins et à se préparer à des coupures de téléphone et d'électricité.

L'ouragan a été classé vendredi en catégorie 4 sur l'échelle d'intensité des cyclones, qui en compte cinq.

Situé à 715 km à l'est de la pointe nord-ouest de l'archipel des Bahamas, où une alerte ouragan a été déclenchée, Dorian devrait encore se renforcer au fur et à mesure de sa progression vers la Floride, où il est attendu lundi ou mardi.