L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H02 GMT (14/07)

14-JUILLET

EMMANUEL MACRON APPELLE À RENFORCER L'EUROPE DE LA DÉFENSE

PARIS - Emmanuel Macron a appelé dimanche à renforcer la coopération européenne pour construire une Europe de la défense, à l'occasion des commémorations traditionnelle du 14-Juillet où étaient invités neuf chefs d'Etat européens et leurs représentants.

Près de 4.300 militaires, 196 véhicules et 237 chevaux ont défilé sur l'avenue des Champs-Elysées pendant près de deux heures, cortège survolé par des dizaines d'avions et d'hélicoptères, dont plusieurs européens.

Dans la tribune officielle, se tenaient aux côtés d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, ou encore le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

"J'ai tenu à mettre en avant notre irrévocable engagement européen en vue de consolider la sécurité de notre Nation et des peuples de notre continent", a écrit Emmanuel Macron dans un message destiné aux Français, publié en matinée sur le site de l'Elysée.

Le chef de l'Etat a été accueilli par quelques sifflets et huées de "gilets jaunes" rassemblés le long des Champs-Elysées. Plusieurs figures du mouvement, dont Eric Drouet, Maxime Nicolle et Jérôme Rodrigues, ont été interpellées.

---

LA FRANCE VA SE DOTER D'UN GRAND COMMANDEMENT DE L'ESPACE

PARIS - La France, qui affiche un retard stratégique et technique face à la militarisation croissante de l'espace, se dotera en septembre d'un "grand commandement" spatial avec notamment l'objectif de mieux protéger ses satellites, "y compris de manière active", a annoncé samedi Emmanuel Macron.

La ministre des Armées, Florence Parly, a récemment exposé au chef de l'Etat une nouvelle "stratégie spatiale de Défense" pour affronter les menaces naissantes venues de l'espace exo-atmosphérique, enjeu sécuritaire auquel l'exécutif redonne la priorité face à l'active prééminence des Américains, Russes et Chinois.

La France doit "répondre aux défis qui se posent dans les domaines terrestre, maritime et aérien, mais aussi dans les nouvelles zones de confrontation que sont l'espace cyber ou l'espace exo-atmosphérique", a souligné samedi Emmanuel Macron lors d'un discours au ministère des Armées.

---

PARIS CRAINT DES "ACCIDENTS" AU PROCHE-ORIENT - LE DRIAN

PARIS - Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est inquiété dimanche de la montée des tensions au Proche-Orient et a appelé à des gestes de "désescalade" de la part des Etats-Unis et de l'Iran pour préserver l'accord sur le nucléaire de 2015.

"Je constate que tout le monde déclare ne pas vouloir aller au sommet de l'escalade, que ce soit le président (iranien Hassan) Rohani, que ce soit le président (américain Donald) Trump, que ce soit même les responsables et les autorités du Golfe", a-t-il déclaré sur BFMTV.

"Mais, là, il y a des éléments d'escalade qui sont inquiétants. Je dois dire que la situation est grave parce que la montée progressive des tensions peut aboutir à des accidents", a-t-il ajouté.

---

HUAWEI VA SUPPRIMER DES CENTAINES D'EMPLOIS AUX ETATS-UNIS

NEW YORK - Huawei Technologies prévoit d'importantes suppressions d'emplois aux Etats-Unis, conséquence de sa mise sur liste noire par l'administration Trump, rapporte le Wall Street Journal (WSJ) en citant des personnes au fait du dossier.

Les suppressions d'emplois devraient principalement toucher Futurewei Technologies, la filiale de recherche et développement du géant chinois des télécoms, qui emploie quelque 850 personnes aux Etats-Unis.

---

UNE PARTIE DE LA VILLE DE NEW YORK PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ

NEW YORK - Plus de 73.000 habitations et commerces de Manhattan ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures samedi soir, une panne qui serait due à l'explosion d'un transformateur électrique et qui a plongé dans le noir théâtres et stations de métro new-yorkais.

Aucun blessé n'a été signalé suite à cette coupure électrique d'origine apparemment accidentelle, survenue à 18h47 (22h47 GMT) et qui a touché une grande partie du coeur de New York, notamment les quartiers de Times Square et Broadway.

---

LA TEMPÊTE TROPICALE BARRY A TOUCHÉ TERRE EN LOUISIANE

LA NOUVELLE-ORLÉANS - L'ouragan Barry a touché terre samedi près d'Intracoastal City, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et a été aussitôt rétrogradé en simple tempête tropicale, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC).

Le NHC avait annoncé un peu plus tôt qu'en approchant des terres, Barry était devenu un ouragan de catégorie 1, le premier de la saison 2019 dans l'Atlantique.

Malgré sa perte de puissance, la tempête demeure dangereuse, avec des rafales de vent à 115 km/h et des pluies torrentielles - de l'ordre de 600 mm en certains endroits - qui risquent de provoquer des inondations.

---

VIOLENT SÉISME DANS L'ARCHIPEL DES MOLUQUES, EN INDONÉSIE

DJAKARTA - Un puissant séisme de magnitude 7,3 a secoué dimanche les îles Moluques, dans l'est de l'Indonésie, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, ont annoncé les autorités locales.

L'épicentre du tremblement de terre était situé à 10 km de profondeur, à environ 170 km au sud-est de la ville de Ternate, dans les Moluques du Nord, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

En septembre 2018, un tsunami provoqué par un séisme a fait au moins 2.000 morts et des milliers de disparus aux Célèbes voisines.