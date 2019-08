L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H05 GMT (11/08)

NOUVEAUX HEURTS ENTRE POLICE ET MANIFESTANTS À HONG KONG

HONG KONG - Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre se sont à nouveau produits dimanche à Hong Kong où la contestation se poursuit, défiant l'interdiction de manifester ordonnée par la police dans le territoire contrôlé par Pékin.

Les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de gaz lacrymogènes tandis que des cocktails Molotov ont explosé dans le quartier animé de Wan Chai dans le centre de la ville.

Lors de ce dixième week-end de manifestation, les affrontements ont paru se durcir, un journaliste de Reuters présent sur place signalant des petits feux dans les rues et une utilisation intensive des gaz lacrymogènes.

---

BOUSCULADES ET GRENACES ASSOURDISSANTES SUR L'ESPLANADE DES MOSQUÉES JERUSALEM - La police israélienne a fait usage de grenades assourdissantes pour disperser dimanche des Palestiniens près de la mosquée Al Aksa située sur le site de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est où des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés pour la fête de l'Aïd el Kébir.

Au moins 14 Palestiniens ont été évacués vers des hôpitaux pour y être soignés, a indiqué un service palestinien d'ambulances. La radio israélienne Kan a annoncé que quatre policiers avaient été blessés.

Des bousculades se sont produites sur le site religieux, le troisième en importance de l'islam, et la police a fait usage de grenades assourdissantes obligeant la foule à s'enfuir.

---

PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES MANIFESTENT À MOSCOU

MOSCOU - Des dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à une manifestation à Moscou, la plus importante dans la capitale russe depuis des années, pour demander des élections libres au parlement municipal après l'invalidation de nombreuses candidatures par la commission électorale.

Selon l'organisation White Counter, environ 60.000 personnes se sont rassemblées à Moscou, la police parlant pour sa part de 20.000 manifestants.

La Russie n'a plus connue de manifestations de cette ampleur depuis 2011-2013 lorsque des opposants à Vladimir Poutine étaient descendus dans les rues pour protester contre des fraudes électorales.

La police a arrêté des dizaines de personnes lors de la manifestation de Moscou ainsi que lors d'un autre rassemblement à Saint-Pétersbourg. Selon un décompte de l'organisme indépendant OVD-Info, 245 personnes ont été interpellées à Moscou et 80 autres à Saint-Pétersbourg. D'autres arrestations, en nombre plus réduit, ont également eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Rostov-sur-le-Don et à Briansk.

Quelques heures avant le début de la manifestation, la police a procédé à l'arrestation de l'avocate et opposante Lioubov Sobol qui a entamé une grève de la faim.

---

YEMEN

LA COALITION SAOUDIENNE INTERVIENT CONTRE LES SÉPARATISTES À ADEN

ADEN - La coalition militaire sous commandement saoudien est intervenue dimanche à Aden pour soutenir le gouvernement yéménite après la prise de la ville portuaire du sud par les séparatistes, fragilisant l'alliance qui a concentré ses efforts contre les rebelles chiites houthis, alignés sur le régime iranien.

"La coalition a attaqué une des zones qui constituent une menace directe pour un site important du gouvernement", rapporte la télévision officielle saoudienne, sans donner de précisions sur la cible.

"Ce n'est que la première opération et elle sera suivie d'autres (...) le Conseil de transition du Sud (CTS) a encore une chance de se retirer", précise la chaîne.

La coalition saoudienne a menacé de recourir à la force samedi si les séparatistes ne se retiraient pas des camps militaires du gouvernement qu'ils ont capturés samedi dans la ville, fief du gouvernement reconnu par la communauté internationale, et a ordonné un cessez le feu immédiat.

Selon le coordinateur de l'Onu pour les questions humanitaires citant un rapport préliminaire, les affrontements ont fait au moins 40 morts et 260 blessés depuis jeudi.

---

PLUS DE 160 MIGRANTS SECOURUS PAR L'OCEAN VIKING

PARIS - L'Ocean Viking, navire affrété par Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée pour prendre le relais de l'Aquarius, a porté secours samedi matin à plus de 80 personnes au large des côtes libyennes, a annoncé samedi SOS Méditerranée sur Twitter.

Lors de ce "deuxième sauvetage en moins de 24 heures, plus de 80 personnes ont été secourues d'une embarcation pneumatique en détresse en Méditerranée centrale", précise l'association dans un tweet publié samedi après-midi.

Les équipes à bord avaient déjà secouru 85 personnes, dont cinq femmes et 25 mineurs, lors d'une opération de sauvetage effectuée vendredi matin.

L'Ocean Viking, bâtiment de 69 mètres de long battant pavillon norvégien effectue sa première mission.

Il a permis aux deux associations de reprendre leur campagne de secours aux migrants au large des côtes libyennes, en suspens depuis l'arrêt des opérations de l'Aquarius, fin 2018.

---

USA

JEFFREY EPSTEIN S'EST SUICIDÉ EN PRISON

NEW YORK - L'homme d'affaires Jeffrey Epstein s'est suicidé dans le centre de détention où il était incarcéré dans l'attente d'un procès pour "trafic sexuel" de mineures, a-t-on appris auprès des autorités pénitentiaires.

Jeffrey Epstein, a été retrouvé inconscient dans sa cellule avant d'être conduit dans un hôpital où son décès a été prononcé.

Agé de 66 ans, Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet sur un aérodrome du New Jersey de retour de France sur des chefs d'accusation à son encontre - trafic sexuel et conspiration en vue de trafic sexuel - des charges passibles de 45 années de prison.

Cet ancien gérant de fonds spéculatifs avait été visé par des accusations similaires en 2007 en Floride. Grâce à un accord de plaider-coupable il n'avait été condamné qu'à 13 mois de prison durant lesquels il était autorisé à quitter sa cellule pendant la journée.