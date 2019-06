L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H06 GMT (30/06)

COREE DU NORD

TRUMP ET KIM CONVIENNENT DE RELANCER LES NÉGOCIATIONS

PANMUNJOM, Corée du Sud - Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés dimanche dans la Zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées et se sont mis d'accord pour relancer les discussions en vue d'une dénucléarisation de la Corée du Nord, a annoncé le président américain.

Les Etats-Unis et la Corée du Nord vont se doter d'équipes de travail qui seront opérationnelles dans un délai de deux à trois semaines, a poursuivi Trump, devenu dimanche le premier président américain à fouler le sol de la Corée du Nord.

Les négociations visant à convaincre le régime de Pyongyang de renoncer à son programme nucléaire sont au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï, fin février, où Trump et Kim s'étaient séparés prématurément sans être parvenus à avancer sur la voie d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne.

La rencontre de Panmunjom, dans la DMZ, était la troisième entre le président américain et le dirigeant nord-coréen en à peine plus d'un an, après leur sommet historique de Singapour le 12 juin 2018 suivi de leur second sommet à Hanoï.

---

GRANDS POSTES

LES EUROPÉENS REPRENNENT LEUR MECCANO INSTITUTIONNEL

BRUXELLES - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent ce dimanche à Bruxelles en conseil extraordinaire pour tenter de s'accorder sur les nominations aux plus hauts postes européens après un premier échec il y a une dizaine de jours.

Les Vingt-Huit doivent s'accorder sur les noms des prochains présidents de la Commission européenne, du Conseil et de la Banque centrale européenne et du Haut représentant pour les affaires étrangères. La présidence du nouveau Parlement européen, dont la séance inaugurale est programmée mardi, est également en jeu.

D'après le quotidien allemand Die Welt, ils se sont mis d'accord pour que l'Allemand Manfred Weber, chef de file du bloc conservateur au Parlement européen, ne soit pas le prochain président de la Commission, poste considéré comme le plus important dans l'architecture des institutions communautaires.

La chancelière allemande Angela Merkel, qui soutenait la candidature de son compatriote, l'a accepté lors de discussions en marge du sommet du G20 qui s'est tenu à Osaka, au Japon, précisait vendredi soir le journal allemand.

---

COMMERCE

L'UE ET LE VIETNAM SIGNE UN ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE

HANOI - L'Union européenne et le Vietnam ont annoncé dimanche avoir signé un accord de libre échange, le premier du genre entre les Européens et un pays en développement d'Asie. Il prévoit une réduction des droits de douanes sur 99% des échanges entre les deux parties.

L'accord, présenté par la Commission comme "le plus ambitieux jamais conclu avec un pays en développement", doit encore être approuvé par le Parlement européen, ce qui est loin d'être acquis en raison des critiques de plusieurs eurodéputés sur la situation des droits de l'homme au Vietnam.

---

BIODIVERSITÉ

LE JAPON S'APPRÊTE À REPRENDRE LA CHASSE À LA BALEINE

KUSHIRO, Japon - Les bateaux baleiniers japonais s'apprêtent à repartir en mer alors que le Japon reprendra officiellement lundi la pêche commerciale de la baleine après un moratoire de plus de trente ans.

Tokyo a annoncé en décembre dernier qu'il se retirait de la Commission baleinière internationale (CBI), et que le moratoire international imposé en 1986 ne s'appliquerait plus.

La pêche à la baleine va donc reprendre au Japon, qui n'y a jamais totalement renoncé puisqu'il pratiquait ce qu'il qualifiait de pêche à des fins scientifiques dans le Pacifique-Nord et l'Antarctique. Un moyen, disaient les défenseurs des cétacés, de contourner le moratoire.

---

FRANCE

MISES EN EXAMEN DANS L'ENQUÊTE SUR LES ATTENTATS DE TRÈBES

PARIS - Deux hommes arrêtés mardi dans l'Aude dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Carcassonne et Trèbes le 23 mars 2018 ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi soir à l'issue de leur garde à vue, a-t-on appris de source judiciaire.

Les enquêteurs s'intéressent à leur rôle éventuel dans la fourniture d'armes à Radouane Lakdim, qui a tué quatre personnes et en a blessé 15 autres à Carcassonne et dans un supermarché de Trèbes, avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre.

Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, acquisition, détention et cession d'armes ou de munitions de catégories A ou B en relation avec une entreprise terroriste.

---

LYON

COLLOMB VEUT VOIR MACRON POUR DISCUTER DES MUNICIPALES

PARIS - Le maire de Lyon, Gérard Collomb, espère voir Emmanuel Macron avant les vacances de cet été pour discuter des élections municipales dans sa ville, estimant que le chef de l'Etat sera à la manoeuvre pour choisir les candidats La République en Marche (LaRem) dans les grandes villes.

L'ex-ministre de l'Intérieur, qui a quitté le gouvernement en octobre dernier pour revenir à Lyon et préparer les échéances à venir, briguera en mars prochain l'hôtel de ville et la présidence de la Métropole mais n'a pas encore demandé l'investiture LaRem.

Son ancien dauphin, David Kimelfeld, aujourd'hui président de la Métropole de Lyon, brigue aussi la mairie et espère faire campagne sous les couleurs du parti présidentiel.

---

CANICULE

ENQUÊTE EN ARIÈGE APRÈS LA MORT D'UN CYCLISTE

TOULOUSE - Une enquête a été ouverte après la mort samedi d'un homme qui participait à une course cycliste dans l'Ariège, en pleine période de canicule, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Foix, Laurent Dumaine.

Cet homme de 53 ans, engagé dans une épreuve de 80 kilomètres dans le cadre de la 25e édition de la course "L'Ariégeoise Cyclosportive" a eu "une défaillance" au 61e kilomètre, a-t-il précisé.