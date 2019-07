L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H30 GMT (06/07)

TÉHÉRAN RÉITÈRE SES MENACES APRÈS LA SAISIE D'UN PÉTROLIER

DUBAI - La Grande-Bretagne a toutes les raisons de redouter d'éventuelles représailles de Téhéran après la saisie, jeudi, d'un navire pétrolier iranien, a déclaré samedi un dignitaire religieux cité par l'agence Fars.

Les Royal Marines britanniques ont saisi jeudi le supertanker Grace 1 qu'ils soupçonnent de vouloir acheminer du pétrole en Syrie en violation des sanctions imposées par l'Union européenne depuis 2011, au début de la guerre.

Les autorités de Gibraltar ont annoncé que le bateau resterait immobilisé pendant quatorze jours supplémentaires.

L'Iran a menacé vendredi de saisir à son tour un navire britannique.

---

AFGHANISTAN-DAECH REVENDIQUE UN ATTENTAT CONTRE UNE MOSQUÉE

KABOUL - Des combattants se réclamant de l'État islamique ont revendiqué samedi un attentat à la bombe qui a fait deux morts et 20 blessés vendredi soir dans une mosquée chiite de la province de Ghazni dans le centre de l'Afghanistan.

L'État islamique revendique de plus en plus d'attaques contre des cibles civiles au moment où les pourparlers de paix entre représentants des Etats-Unis et des taliban s'intensifient pour mettre fin à la guerre dans le pays.

---

SOUDAN-LIESSE APRÈS L'ACCORD ENTRE LA JUNTE ET L'OPPOSITION

KHARTOUM - Des scènes de liesse à Khartoum et Omdourman ont accueilli vendredi l'annonce d'un accord politique entre la junte soudanaise et l'opposition.

Après deux jours de discussions, le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir depuis la chute du président Omar el Béchir en avril, et l'opposition sont parvenus à un accord sur un partage de pouvoir durant une période de transition de trois ans devant mener à des élections nationales.

Aux termes de l'accord, un Conseil souverain de onze membres dirigera la transition jusqu'aux élections. Le CMT et l'ALC (Alliance pour la liberté et le changement), la coalition civile, obtiendront chacun cinq sièges. Un onzième membre approuvé par les deux parties figurera au sein de ce Conseil.

---

USA-DES DÉGÂTS APRÈS UN NOUVEAU SÉISME EN CALIFORNIE

LOS ANGELES - Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 a ébranlé vendredi soir le sud de la Californie, rapporte le centre américain de veille sismique (USGS), au lendemain du plus violent séisme enregistré dans le secteur depuis 1994.

Le séisme a frappé la petite ville de Ridgecrest, dans le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort, à 202 km au nord de Los Angeles.

Des bâtiments ont été endommagés par les secousses, rapporte le département des Pompiers du comté de San Bernardino, qui fait état d'un blessé léger.

De fortes répliques ont frappé le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort, après le tremblement de terre de jeudi, le plus violent dans le sud de la Californie après le séisme de 1994 à Northridge, qui avait fait 57 morts.

---

FRANCE-QUATRE MISES EN EXAMEN APRÈS LES FUITES DU BAC 2019

PARIS - Quatre personnes ont été mises en examen vendredi soir dans l'affaire des fuites des sujets des épreuves de mathématiques dans les séries ES et L du baccalauréat.

Deux ont été mises en examen des chefs de fraude aux examens et recel de délit, une a été mise en examen des chefs de complicité de fraude aux examens et de recel de délit et un surveillant a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de complicité de fraude aux examens.

Un surveillant, qui travaille dans un établissement privé, est soupçonné d'avoir eu accès aux sujets et de les avoir revendus. Sa compagne, elle, est soupçonnée d'être intervenue dans la remise des sujets aux deux candidats.

Près de 562.000 lycéens, soit 77,7% des candidats, ont obtenu cette année leur baccalauréat à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit 14.300 de moins (-1,1%) qu'en juin 2018, selon des résultats provisoires communiqués vendredi soir par le ministère de l'Education nationale.

---

PARIS-VILLANI ENGRANGE UN NOUVEAU RALLIEMENT FACE À GRIVEAUX

PARIS - Le député Cédric Villani, principal concurrent de Benjamin Griveaux au sein de La République en marche (LaRem) en vue des élections municipales de 2020 à Paris, a reçu samedi un nouveau soutien, celui d'Anne Lebreton, qui renonce à briguer l'investiture du parti présidentiel.

Après Mounir Mahjoubi, l'adjointe au maire du IVe arrondissement est la deuxième candidate, en moins d'une semaine, à se désister au profit du mathématicien, arrivé en politique il y a deux ans.

Le candidat officiel doit être désigné par la Commission nationale d'investiture de LaRem au lendemain de grands oraux convoqués pour le 9 juillet.

---

FRANCE TÉLÉCOM-PRISON REQUISE DANS L'AFFAIRE DES SUICIDES

PARIS - Pour la première fois pour une entreprise de cette taille, le ministère public a requis vendredi de la prison ferme pour harcèlement moral et complicité contre sept anciens dirigeants de France Télécom, devenue Orange en 2013, qui a connu une vague de suicides de salariés entre avril 2008 et juin 2010.

Un an de prison et 15.000 euros d'amende ont ainsi été requis à l'encontre de l'ancien PDG Didier Lombard, 77 ans, de son ancien directeur des ressources humaines Olivier Barberot, 64 ans, et de l'ex-directeur des opérations France, Louis-Pierre Wenes, 70 ans, jugés pour harcèlement moral.

Hasard du calendrier judiciaire : le successeur de Didier Lombard, Stéphane Richard, saura mardi s'il est condamné dans l'affaire de l'arbitrage en faveur de l'homme d'affaires Bernard Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais - l'actuel PDG d'Orange était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie et des Finances de l'époque, Christine Lagarde.

---

FMI-LA FRANCE ESPÈRE UN CANDIDAT DE COMPROMIS EUROPÉEN

AIX-EN-PROVENCE - Bruno Maire a exprimé samedi le souhait d'un accord entre pays de l'UE sur un candidat commun pour la direction générale du Fonds monétaire international (FMI), qui revient traditionnellement à un Européen.

Paris souhaite perpétuer la tradition après le départ de Christine Lagarde, appelée à prendre la succession de Mario Draghi à la Banque centrale européenne (BCE).

Le sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion des ministres européens des Finances, prévue mardi, a-t-il précisé à des journalistes en marge des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, sans souffler pour l'heure le nom d'un successeur potentiel de la française Christine Lagarde.