L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (05/01)

FRANCE-LES "GILETS JAUNES" MAINTIENNENT LA PRESSION

PARIS - Des contestataires du mouvement des "Gilets jaunes" ont commencé à manifester samedi, le huitième d'affilée, à Paris et dans les régions, estimant que leurs revendications n'ont pas été prises en compte par le pouvoir.

A Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées dès le matin dans le quartier des Champs-Elysées avant de prendre la direction du centre de la capitale, drapeaux français en main et gilets fluorescents sur le dos. Certains ont entonné la Marseillaise, d'autres ont scandé "Macron démission".

"Egalité", "Démocratie", "Macron, toi et la clique, tous au smic", pouvait-on lire sur des pancartes arborées par les manifestants, dont beaucoup réclament des référendums d'initiative citoyenne (RIC).

Pour cette première journée d'action après les fêtes de fin d'année, de nombreux rassemblements ont aussi eu lieu en région, notamment à Marseille (Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Rouen (Seine-Maritime) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).

Depuis les voeux du 31 décembre d'Emmanuel Macron, le pouvoir a adopté une posture de fermeté, fustigeant les "agitateurs" et exigeant le respect de l'ordre public.

A l'orée de l'ouverture du grand débat national qui doit durer jusqu'au printemps, l'exécutif prône un dialogue avec des "gens sincères qui ne font pas d'instrumentalisation politique de la difficulté que connaissent certains de leurs concitoyens", a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, après le premier conseil des ministres de 2019.

---

ECHEC D'UNE RÉUNION À WASHINGTON POUR SORTIR DU "SHUTDOWN"

WASHINGTON - Aucun signe de progrès n'a émergé vendredi d'une réunion organisée à la Maison blanche pour tenter de trouver une issue au blocage partiel des administrations fédérales aux Etats-Unis en vigueur depuis 14 jours.

Une nouvelle tentative de conciliation avec des responsables de la Maison blanche et du Sénat est prévue samedi à 11 heures locales (16h00 GMT).

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a évoqué une "longue conversation par moments houleuse" avec le président américain, qui a au contraire parlé d'une réunion "très productive".

"Nous avons dit au président qu'il fallait rouvrir le gouvernement", a déclaré le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. "Il a résisté. Il a même dit qu'il maintiendrait la fermeture du gouvernement pendant une très longue période, des mois voire des années."

"Absolument, j'ai dit ça. Je ne pense pas que cela se produira mais j'y suis préparé", a confirmé par la suite Donald Trump. "J'espère que cela ne se prolongera même pas au-delà de quelques jours. Cela pourrait rouvrir très vite."

Le président américain a également menacé d'invoquer une urgence nationale pour construire un mur à la frontière avec le Mexique sans l'aval du Congrès, ce qui pourrait se heurter à des recours en justice, car seuls les parlementaires sont habilités à financer le gouvernement fédéral selon la Constitution.

---

RDC-LA COMMISSION ÉLECTORALE DÉNONCE L'ATTITUDE DE L'EGLISE

KINSHASA - La commission électorale de République démocratique du Congo a accusé vendredi l'Eglise catholique de "préparer une insurrection" dans le pays en disant connaître le vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre.

La mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), qui a déployé plus de 40.000 observateurs pour surveiller le scrutin, a dit jeudi que les résultats en sa possession consacraient "le choix d'un candidat comme président" et appelé le gouvernement à "publier les résultats dans le respect de la vérité et de la justice".

Cette annonce, a estimé le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) Corneille Nangaa dans une lettre au président de la Cenco Marcel Utembi, est de nature à "laver le cerveau de la population tout en préparant une insurrection".

La Ceni devait diffuser ce dimanche des résultats provisoires, mais a annoncé qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir les délais en invoquant des retards dans la compilation des procès-verbaux des bureaux de vote.

Craignant des violences à cause des résultats du scrutin, les Etats-Unis ont déployé 80 militaires au Gabon pour maintenir la sécurité en RDC. Ces soldats resteront dans la région jusqu'à ce que la situation ne nécessite plus leur présence, a indiqué Donald Trump dans une lettre adressée à des dirigeants du Congrès.

---

LES DONNÉES DE POLITICIENS ALLEMANDS DIFFUSÉES SUR INTERNET

BERLIN - Les données personnelles de plusieurs centaines de personnalités et de responsables politiques allemands ont été publiées sur internet, ce qui a tout l'air d'une des plus importantes cyberattaques dans un pays qui est d'ores et déjà la cible privilégiée des hackers.

La chancelière Angela Merkel elle-même a été touchée, mais d'après un premier examen, aucune donnée sensible de la chancellerie fédérale n'a été mise en ligne, a déclaré Martina Fietz, porte-parole du gouvernement.

Le ministère de l'Intérieur a dit ignorer si l'incident relevait bel et bien d'une cyberattaque ou procédait plutôt d'une fuite.

Les autorités allemandes, rapporte le journal Bild, ont demandé à l'agence américaine NSA (National Security Agency) de leur prêter main-forte pour déterminer l'origine de ces publications.

---

LA POPULATION CHINOISE DEVRAIT CULMINER À 1,44 MILLIARD EN 2029

SHANGHAI - La Chine devrait atteindre un pic de 1,44 milliard d'habitants en 2029 avant de voir sa population "inexorablement" décliner à partir de l'année suivante, écrivent des experts dans un rapport du gouvernement chinois.

Le pays le plus peuplé du monde doit anticiper dès à présent cette tendance au vieillissement de sa population et au déclin de la main d'oeuvre, ajoute le "livre vert sur la population et le travail" de l'Académie chinoise des sciences sociales.

Le rapport gouvernemental met en garde contre le risque de "conséquences sociales et économiques défavorables" de l'évolution démographique.

Les experts s'attendent à ce que la population recule à 1,36 milliard d'ici la moitié du siècle, ce qui représenterait un recul de la force de travail de 200 millions de personnes.