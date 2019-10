L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (06/10)

CASTANER POINTE DES "DYSFONCTIONNEMENTS" À LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

PARIS - Le dossier administratif de l'agent qui a tué quatre personnes jeudi à la préfecture de police de Paris ne contenait aucun élément sur sa radicalisation, a déclaré dimanche Christophe Castaner, excluant de démissionner pour avoir déclaré à chaud que le suspect n'avait jamais présenté de signe d'alerte.

Le ministre de l'Intérieur a évoqué des "dysfonctionnements" à la préfecture de police, assurant notamment que les policiers qui avaient entendu le suspect, Mickaël H., se féliciter de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015 n'avaient pas souhaité à l'époque faire un signalement.

"Il y a eu des failles car trois hommes et une femme sont morts sous les coups de l'assaillant", a déclaré Christophe Castaner sur TF1.

Interrogé sur les appels de responsables de l'opposition à sa démission, Christophe Castaner a estimé que cette question "ne se pose pas" puisqu'il n'avait, selon lui, fait que répercuter les éléments qui lui avaient été transmis par la hiérarchie policière "sans fermer aucune piste".

Sous le feu des critiques depuis la conférence de presse du procureur du parquet antiterroriste, qui a pointé samedi des signes de radicalisation et la préméditation de l'attaque, le ministre de l'Intérieur a reçu le soutien du Premier ministre Edouard Philippe.

"J'ai toute confiance en Christophe Castaner, qui a fait état de ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé. Il est dans le rôle qui est celui du ministre de l'Intérieur dans de telles circonstances", a-t-il déclaré dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

Pour faire toute la lumière sur cette affaire, Edouard Philippe a annoncé samedi deux missions de réévaluation des procédures de détection des signes de radicalisation chez les agents du renseignement.

---

LES OPPOSANTS À LA PMA POUR TOUTES MANIFESTENT À PARIS

PARIS - Les opposants au projet de loi bioéthique prévoyant l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires sont rassemblés ce dimanche à Paris pour faire pression sur les sénateurs, qui examineront bientôt le texte déjà adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Brandissant drapeaux et pancartes réclamant le retrait du projet de loi, quelques milliers de personnes venues de toutes la France se sont réunies devant le Sénat en milieu de journée pour une manifestation baptisée "Marchons enfants !" qui devait les conduire jusqu'à Montparnasse.

Une vingtaine d'associations, dont "La Manif pour tous", ont appelé à cette mobilisation contre la PMA, voyant dans son extension à toutes les femmes une première étape vers la légalisation de la gestation pour autrui (GPA), interdite en France.

---

Brexit-Macron dit à Johnson de négocier rapidement avec l'UE

PARIS - Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche au téléphone avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et lui a demandé de négocier "rapidement" avec l'Union européenne pour tenter de parvenir à un nouvel accord de Brexit, a annoncé l'Elysée.

Le chef de l'Etat a exprimé le souhait qu'il soit possible "d'évaluer en fin de semaine prochaine si un accord est possible, dans le respect des principes de l'Union européenne", a précisé la présidence.

Pour tenter d'obtenir un nouvel accord de Brexit avant le sommet européen des 17-18 octobre, Boris Johnson a présenté cette semaine à Bruxelles un "compromis" visant à résoudre le principal point de blocage, la clause de sauvegarde pour la frontière irlandaise ("backstop").

---

ELECTIONS LÉGISLATIVES AU PORTUGAL, LES SOCIALISTES FAVORIS

LISBONNE - Les Portugais votent ce dimanche pour des élections législatives que le socialiste Antonio Costa devrait remporter sans majorité absolue, selon les derniers sondages, après des années de croissance économique solide.

Les socialistes du Premier ministre sortant obtiendraient entre 36,5 et 38,8% des voix, selon des enquêtes d'opinion publiées vendredi. La principale force d'opposition de centre droit, constituée par les sociaux-démocrates, est loin derrière, avec des scores entre 25,5% et 26,8%.

Avec 38% des voix, les socialistes n'auraient besoin que du soutien d'un seul autre parti pour atteindre la majorité absolue des sièges.

---

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN TUNISIE MARQUÉES PAR L'INCERTITUDE

TUNIS - Les Tunisiens ont commencé à voter dimanche pour des élections législatives où l'incertitude prévaut, ce qui pourrait compliquer le processus de formation d'une coalition dans un contexte économique fortement dégradé.

Plus de huit ans et demi après le renversement de l'autocrate Zine Ben Ali en janvier 2011, au terme de la "révolution du jasmin", de nombreux Tunisiens ont un sentiment de frustration et de désillusion vis-à-vis de la politique.

Il y a trois semaines, lors du scrutin présidentiel, les électeurs ont rejeté la classe politique en place pour se tourner vers deux candidats hors système qui s'affronteront lors du second tour dimanche prochain.

---

IRAK-LE BILAN S'ALOURDIT, LE GOUVERNEMENT PRÉSENTE UN PLAN

BAGDAD - Les affrontements entre forces de sécurité irakiennes et manifestants anti-gouvernementaux ont fait au moins 18 morts à Bagdad depuis samedi soir, a-t-on appris de sources policières et médicales, portant près d'une centaine le nombre de victimes depuis le début du mouvement de contestation.

Pour tenter de sortir de la crise, née notamment de la colère des Irakiens contre la corruption et le chômage, le Premier ministre Adel Abdoul Mahdi a présenté un plan en 17 points à l'issue d'une réunion gouvernementale d'urgence qui s'est tenue samedi soir.

Ce plan prévoit notamment une augmentation de l'aide au logement pour les pauvres, des allocations chômage, des formations et d'autres initiatives destinées aux jeunes.

---

UNE PARTIE DU MÉTRO ROUVRE À HONG KONG, LA MOBILISATION CONTINUE

HONG KONG - Une partie du réseau de métro de Hong Kong a rouvert dimanche après sa fermeture sans précédent la veille, mais les stations les plus fréquentées restent fermées en raison de nouvelles manifestations.

Les militants pro-démocratie ont lancé un appel à la mobilisation à Hong Kong et dans la péninsule de Kowloon, sur la partie continentale du territoire autonome chinois, pour contester la loi d'urgence leur interdisant de se masquer le visage, qui a pris effet vendredi à minuit.

---

ÉCHEC DE DISCUSSIONS ENTRE CORÉE DU NORD ET ETATS-UNIS

STOCKHOLM - La Corée du Nord a annoncé samedi que les discussions entamées dans la journée avec les Etats-Unis pour faire avancer la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, s'étaient soldées par un échec.

Ces négociations, qui se tenaient à Stockholm, en Suède, devaient relancer le dialogue entre les deux pays, au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï en février dernier.

"Les négociations n'ont pas répondu à nos attentes et ont finalement échoué", a déclaré à la presse le négociateur en chef de la Corée du Nord sur la question nucléaire, Kim Myong Gil, devant l'ambassade de son pays.