L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (14/09)

L'ITALIE AUTORISE LES MIGRANTS DE L'OCEAN VIKING À DÉBARQUER À LAMPEDUSA

LAMPEDUSA, Italie - Le nouveau gouvernement italien a autorisé samedi le bateau humanitaire Ocean Viking, affrété par les ONG françaises SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), à débarquer sur l'île de Lampedusa 82 migrants sauvés en mer, rompant avec la politique intransigeante du précédent gouvernement.

Le positionnement du gouvernement italien sur la question migratoire est très attendu par les ONG humanitaires et les partenaires européens de Rome après le bras-de-fer permanent entretenu par l'ancien ministre de l'Intérieur et dirigeant de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, qui avait fermé les ports italiens aux bateaux de sauvetage en les accusant d'encourager l'immigration illégale.

Favorable à la poursuite de cette politique, le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste) et actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi di Maio, a insisté sur le fait que l'Ocean Viking n'avait été autorisé à accoster à Lampedusa que parce que d'autres pays européens ont accepté d'accueillir les migrants qu'il a recueillis.

Mais Matteo Salvini n'a pas manqué l'occasion de fustiger cette décision, prise selon lui par des ministres qui "haïssent les Italiens" et qui va transformer à nouveau l'Italie en "camp de réfugiés de l'Europe".

UE: LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES FAIT SON CHEMIN

HELSINKI - Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) réunis à Helsinki se sont montrés favorables à une simplification des règles budgétaires européennes pour les rendre plus lisibles et plus prévisibles, mais il reste du travail à effectuer avant qu'un accord soit conclu pour les changer, a déclaré samedi un responsable européen.

Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'euro et du dialogue social, Valdis Dombrovskis, a précisé à l'issue de la réunion que la plupart des ministres s'étaient montrés ouvert à l'idée du Comité budgétaire européen (European Fiscal Board, EFB), un organe consultatif indépendant de la Commission, de privilégier les critères de la dette publique et des dépenses budgétaires.

Le fait de se concentrer sur la dette publique et les dépenses budgétaires permettrait de disposer de critères faciles à mesurer et sur lesquels les ministres des Finances des Etats membres peuvent agir.

Les règles reposent à l'heure actuelle sur le "déficit structurel", une estimation de la trajectoire des finances publiques hors conjoncture qui est souvent révisée et sur laquelle les gouvernements n'ont aucune prise.

Valdis Dombrovskis a promis des avancées sur ce sujet d'ici la fin de l'année.

ATTAQUES DE DRONES CONTRE DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES SAOUDIENNES

RYAD - Deux installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco ont été attaquées samedi par des drones dans l'est de l'Arabie saoudite, ce qui a provoqué des incendies qui ont été maîtrisés, a déclaré un porte-parole du ministère saoudien de l'Intérieur.

Les attaques ont été revendiqués par le mouvement yéménite Houthi, dont un porte-parole a déclaré à la chaîne télévisée Al Masirah qu'elles allaient s'intensifier.

Ni les autorités saoudiennes, ni Aramco n'ont précisé l'étendue des dégâts ou la cible exacte des attaques.

ZIMBABWÉENS ET DIRIGEANTS ÉTRANGERS RENDENT HOMMAGE À MUGABE

HARARE - Plusieurs dirigeants africains et les sympathisants de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe se sont rassemblés samedi dans un stade de la capitale Harare pour rendre un dernier hommage au "héros de l'indépendance", qui s'est éteint il y a une semaine à Singapour.

Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe d'une main de mer pendant 37 ans, a été chassé du pouvoir en novembre 2017 par son ancien bras droit Emmerson Mnangagwa, dont les divergences avec la famille Mugabe sur l'organisation des funérailles ont émaillé toute la semaine.

Un neveu de l'ancien chef de l'Etat a annoncé que Robert Mugabe serait inhumé dans une trentaine de jours dans un mausolée du Carré des héros nationaux à Harare, et non dès ce dimanche comme il l'avait dit un peu plus tôt.

TUNISIE-CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE DE DIMANCHE, KAROUI RESTE EN PRISON

TUNIS - La cour d'appel de Tunis a rejeté vendredi une demande de remise en liberté de l'homme d'affaires Nabil Karoui, candidat à l'élection présidentielle de dimanche, dans l'attente de son jugement dans une affaire de fraude fiscale et blanchiment d'argent, a déclaré son avocat, Kamel Ben Massoud, à Reuters.

Nabil Karoui, l'un des 26 candidats à briguer dimanche l'investiture suprême, nie toute malversation et voit des manoeuvres politiques derrière son arrestation, survenue le 23 août dernier.

FRANCE

DÉBORDEMENTS À NANTES LORS D'UNE MANIFESTATION "GILETS JAUNES"

NANTES - Des heurts ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l'ordre à Nantes où les "Gilets jaunes" avaient appelé à converger pour un 44e acte de manifestation contre la politique du gouvernement.

Les policiers ont lancé des grenades de gaz lacrymogène après avoir essuyé des jets de projectiles de la part de certains manifestants, quelques minutes seulement après le départ de la manifestation.

Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux pour "la nouvelle année" afin de dénoncer "les politiques libérales et antisociales mises en place par le gouvernement Macron" ainsi que "la répression policière" et un "capitalisme destructeur".

Aucune manifestation n'avait été déclarée, selon la préfecture de Loire-Atlantique, qui a interdit toute manifestation ou rassemblement dans plusieurs périmètres du centre-ville.

UN COMMISSAIRE DE POLICE SANCTIONNÉ APRÈS LA MORT DE STEVE MAÏA CANIÇO

PARIS - Christophe Castaner a annoncé vendredi la mutation du commissaire divisionnaire chargé de l'opération de police controversée qui a coïncidé avec la disparition, à Nantes, de Steve Maïa Caniço la nuit de la Fête de la musique, fin juin.

Le ministre de l'Intérieur a pris cette mesure sur la foi du rapport de l'Inspection générale de l'administration (IGA), que le gouvernement a commandé pour éclaircir les conditions dans lesquelles a disparu cet animateur scolaire de 24 ans.

Le corps du jeune homme a été repêché dans la Loire le 29 juillet, après des semaines de recherches et de polémique sur l'attitude des forces de l'ordre dans la nuit du 21 au 22 juin.

PATRICK BALKANY EN PRISON APRÈS SA CONDAMNATION POUR FRAUDE FISCALE, ENVOYÉ

PARIS - Patrick Balkany a été condamné vendredi à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale et aussitôt envoyé en détention, au terme d'un procès qui sonne comme un premier revers judiciaire pour le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), sous la menace d'une peine plus lourde encore dans une autre procédure.

Son épouse Isabelle, qui est également sa première adjointe à Levallois, a pour sa part été condamnée à trois ans ferme par le tribunal correctionnel de Paris mais elle a échappé au mandat de dépôt et donc à la prison, au moins pour le moment.