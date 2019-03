L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (17/03)

"GILETS JAUNES"

RÉUNION À MATIGNON APRÈS LES VIOLENCES DE SAMEDI

PARIS - Une réunion est prévue dimanche après-midi autour du Premier ministre Edouard Philippe au lendemain des violences qui ont émaillé le 18e samedi de mobilisation des "Gilets jaunes" à Paris, a confirmé la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Cette réunion, en présence des ministres concernés, commencera aux alentours de 17h30, indique-t-on à Matignon.

Les violences et les incidents de samedi ont abouti à 200 gardes à vue à Paris.

Le président de la République Emmanuel Macron a appelé samedi soir à la prise de "mesures fortes" "dans les meilleurs délais" pour prévenir une réitération de ces violences lors d'une prochaine journée de mobilisation.

La réunion ministérielle à Matignon devrait permettre un renforcement des mesures de maintien de l'ordre public en attendant que la loi dite "anticasseurs" soit validée par le Conseil constitutionnel, a laissé entendre la ministre des Solidarités et de la Santé qui était interrogée lors de l'émission "Le Grand jury" organisée par RTL, Le Figaro et LCI.

Pour cet "acte 18" de la mobilisation, le ministère de l'Intérieur a recensé 32.300 participants, soit près de 4.000 de plus que le 9 mars, dont 10.000 à Paris.

Au total, 17 membres des forces de l'ordre, un pompier et 42 manifestants ont été blessés à Paris, selon la préfecture.

---

BREXIT-TENSIONS ET CALCULS À L'ORÉE D'UNE SEMAINE CRUCIALE

LONDRES - A l'orée d'une nouvelle semaine de tous les dangers pour le processus du Brexit lancé par le référendum de juin 2016, le gouvernement britannique tente de rallier suffisamment d'élus à la Chambre des communes pour parvenir enfin à faire ratifier l'accord de retrait négocié avec les Européens.

Theresa May, conformément à la série de votes de la semaine passée aux Communes, a annoncé qu'elle se donnerait jusqu'à mercredi au plus tard pour tenter de faire approuver cet accord par le Parlement de Westminster, soit avant le Conseil européen des 21 et 22 mars. Le vote pourrait intervenir mardi, mais le conditionnel s'impose.

Par deux fois déjà, la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE (par 432 voix contre 202 le 15 janvier, puis par 391 voix contre 242 mardi dernier). May a besoin de convaincre 75 parlementaires pour renverser la donne.

---

ATTAQUES CONTRE DEUX MOSQUÉES DE CHRISTCHURCH:

LE BILAN S'ALOURDIT À 50 MORTS

CHRISTCHURCH/WELLINGTON - Le bilan de l'attaque de deux mosquées de la ville de Christchurch, sur l'île de Sud en Nouvelle-Zélande, s'est alourdi à 50 morts, a annoncé le préfet de la police néo-zélandaise dimanche.

"Depuis hier soir nous avons pu évacuer toutes les victimes des scènes de crime. Ce faisant, nous avons découvert une victime supplémentaire", a expliqué Mike Bush, ajoutant que l'attentat avait fait 50 blessés.

Brenton Harrison Tarrant, un ressortissant australien âgé de 28 ans identifié comme un suprémaciste blanc au vu de son activité sur les réseaux sociaux, a été inculpé de meurtres et sera maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril prochain.

Jamais la Nouvelle-Zélande n'avait connu une telle tuerie de masse, qualifiée d'acte terroriste par la Première ministre Jacinda Ardern.

---

ETHIOPIAN AIRLINES

LES DONNÉES D'UNE BOÎTE NOIRE RÉCUPÉRÉES

PARIS/ADDIS-ABEBA - Les données contenues dans l'une des deux "boîtes noires" du Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche dernier près d'Addis-Abeba ont été téléchargées et remises aux enquêteurs éthiopiens, a annoncé samedi le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA).

Le téléchargement des données de l'enregistreur des conversations à bord du cockpit de l'appareil a pris plusieurs heures. Une photo diffusée par le BEA montre que cet enregistreur n'a pas été trop endommagé par l'accident.

Pour sa part, la compagnie Ethiopian Airlines a fait savoir samedi que l'identification par des analyses ADN des restes des victimes de l'accident prendrait jusqu'à six mois.

---

ALGÉRIE-CONSULTATIONS EN VUE DU FUTUR GOUVERNEMENT

ALGER - Le nouveau Premier ministre algérien, Noureddine Bedoui, a entamé ses consultations en vue de former un gouvernement de "compétences nationales" qui reflétera la démographie de l'Algérie, rapporte dimanche l'agence de presse APS.

Le nouveau vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, participe à ces consultations.

La future équipe gouvernementale est l'une des propositions faites par le pouvoir pour tenter de mettre fin à la contestation contre une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika.

---

DES DIZAINES DE MILLIERS DE MANIFESTANTS POUR LE CLIMAT

PARIS - Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à la "marche du siècle", à Paris et ailleurs en France, à l'appel de nombreuses associations pour réclamer des "changements immédiats" en faveur du climat.

La manifestation parisienne, à laquelle se sont mêlés de nombreux "Gilets jaunes", s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant sur toute la longueur du parcours, qui a abouti à la place de la République en fin d'après-midi.

Les organisateurs ont dénombré 107.000 personnes dans la capitale. La préfecture de police en a compté 36.000.

Les manifestants étaient également plusieurs milliers à Marseille, Lyon ou Bordeaux.

--- SLOVAQUIE-UNE NOVICE EN POLITIQUE EN TÊTE DE LA PRÉSIDENTIELLE

BRATISLAVA - Zuzana Caputova, novice en politique, est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle samedi en Slovaquie avec 40,5% des suffrages, d'après les résultats officiels communiqués dimanche.

Elle devance le commissaire européen Maros Sefcovic, "candidat de la continuité" soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, qui a obtenu 18,7% des voix.

Un second tour les opposera le 30 mars. Pour être élu au premier tour, il fallait obtenir les voix de plus de 50% des inscrits - et pas seulement des suffrages exprimés-.

Caputova, avocate et activiste âgée de 45 ans n'ayant jamais exercé de fonction dans l'administration, est devenue la figure de proue d'un mouvement de contestation contre la corruption déclenché par l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018.

---

USA 2020-KIRSTEN GILLIBRAND OFFICIALISE SA CANDIDATURE

WASHINGTON - La sénatrice de New York Kirsten Gillibrand a officialisé dimanche sa candidature aux primaires du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis.

Agée de 52 ans, elle avait annoncé le 15 janvier dernier, lors de l'émission "The Late Show" de Stephen Colbert sur CBS, qu'elle allait prendre les mesures nécessaires en vue de briguer l'investiture de son parti.

Dans une vidéo mise en ligne dimanche, elle précise qu'elle prononcera son premier grand discours de candidate dimanche prochain devant le Trump International Hotel de New York.