L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (24/11)

VIOLENCES SUR LES CHAMPS-ELYSÉES INVESTIS PAR LES "GILETS JAUNES"

PARIS - Plusieurs milliers de "Gilets jaunes" se sont rassemblés samedi à Paris et en province pour un "Acte 2" national émaillé de violences sur les Champs-Elysées, dont le gouvernement a dénoncé la récupération par l'extrême-droite.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a fait état lors d'un point presse d'un fort affaiblissement de la mobilisation contre la hausse du prix des carburants au niveau national, estimée à 23.000 personnes à 11h00 contre 124.000 samedi dernier à la même heure, doublé d'une radicalisation du mouvement à Paris, infiltré par des "séditieux".

A midi, 43.395 "Gilets jaunes" en colère étaient présents dans quelque 948 actions et 516 blocages dans toute la France, hors Paris, a-t-on appris de source proche d'un syndicat de la police. Il y a une semaine, 300.000 personnes avaient défilé dans toute la France sur l'ensemble de la journée.

Dans la capitale, près de 7.000 manifestants étaient présents sur les Champs-Elysées à midi, a-t-on appris de même source. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a parlé plus tôt, lors d'un point presse, de 8.000 personnes à Paris dont 5.000 sur les Champs-Elysées à 11h00.

Neuf personnes ont été interpellées, essentiellement pour des jets de projectiles, a annoncé la préfecture de police.

---

BREXIT-TOUJOURS PAS D'AVANCÉE SUR LA QUESTION DE GIBRALTAR

BRUXELLES - Gibraltar empêche toujours la validation unanime par les Vingt-Sept, dimanche lors d'un conseil européen extraordinaire, de l'accord sur le Brexit et d'une déclaration sur les futures relations entre Londres et Bruxelles.

Les négociateurs des Etats membres de l'Union, hors Royaume-Uni, se sont réunis en vain pendant trois heures vendredi dans la capitale belge pour tenter de lever ce dernier obstacle.

Samedi matin, alors que les négociations avaient repris, des diplomates et responsables européens déclaraient qu'il n'y avait toujours aucun signe d'avancée notable.

L'avenir du petit territoire britannique situé à la pointe sud de l'Espagne est devenu ces derniers jours le principal point de désaccord de ce dossier complexe.

La Première ministre britannique Theresa May doit s'entretenir ce samedi à partir de 18h00 (17h00 GMT) avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Elle rencontrera ensuite le président du Conseil européen, Donald Tusk.

En Allemagne, un porte-parole du gouvernement a dit son espoir de voir une solution trouvée à temps pour le conseil européen de dimanche.

Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, menace de voter contre l'accord de sortie de l'UE du Royaume-Uni et la déclaration commune si la mention que le futur statut de Gibraltar devra être négocié directement par Londres et Madrid, et non par les Européens, n'y figure pas.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

LE MALI CONFIRME LA MORT DU CHEF DJIHADISTE AMADOU KOUFA

BAMAKO - L'armée malienne a confirmé samedi qu'Amadou Koufa, l'un des principaux chefs djihadistes actifs dans le pays, avait été tué jeudi soir lors d'un raid mené par les forces françaises.

L'armée française avait annoncé vendredi qu'elle avait "mis hors de combat une trentaine de terroristes" au Mali, parmi lesquels, "probablement", le chef djihadiste Amadou Koufa.

Prédicateur islamique radical de Mopti, Amadou Koufa, qui dirigeait la katiba Massina, était l'un des proches lieutenants d'Iyad Ag Ghali, chef du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.

---

LA FRANCE VA RESTITUER 26 OEUVRES D'ART RÉCLAMÉES PAR LE BÉNIN

PARIS - La présidence française a annoncé vendredi la restitution "sans tarder" de 26 oeuvres d'art réclamées par le Bénin et prôné le lancement d'un processus de concertation au niveau européen sur le retour d'oeuvres d'art africain dans leur pays d'origine.

Emmanuel Macron a reçu dans l'après-midi l'historienne française Bénédicte Savoy et l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, auteurs d'un rapport sur ce sujet, en présence des ministres Franck Riester (Culture) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères).

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, l'Elysée annonce que le président "a décidé de restituer sans tarder 26 oeuvres réclamées par les autorités du Bénin, prises de guerre du général Dodds dans le palais de Béhanzin, après les sanglants combats de 1892."

Quelque 5.000 objets provenant du Bénin se trouveraient en France, selon les autorités béninoises qui ont fait une demande de restitution d'une partie de ce patrimoine en juillet 2016.

---

INCENDIE EN CALIFORNIE: LA PLUIE COMPLIQUE LES RECHERCHES DE VICTIMES

Les précipitations soutenues dans le nord de la Californie, qui contribuent à contenir l'incendie le plus meurtrier de l'Etat, ont transformé les cendres des structures détruites en boue, rendant difficile le travail des équipes qui recherchent les restes humains parmi les débris.

L'incendie "Camp Fire" s'est déclaré le 8 novembre et a réduit en cendres Paradise, ville de 27.000 habitants dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, faisant 84 morts. Plus de 600 personnes sont toujours portées disparues.

---

LE RÉCHAUFFEMENT COÛTERA CHER AUX USA, SELON UN RAPPORT GOUVERNEMENTAL

WASHINGTON - Le réchauffement climatique coûtera plusieurs centaines de milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici à la fin du siècle et se traduira aussi bien par des problèmes de santé publique que par des baisses de production dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, selon un rapport gouvernemental publié vendredi.

Treize ministères et services publics tels que la Nasa ont contribué à la rédaction de ce document commandé par le Congrès, dont les conclusions vont à l'encontre des choix énergétiques de l'administration Trump.

"Avec la croissance continue des émissions (de gaz à effet de serre) qui atteignent des niveaux historiques, les pertes annuelles dans certains secteurs économiques devraient atteindre des centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle, soit davantage que le produit intérieur brut (PIB) actuel de nombreux Etats américains", écrivent ses auteurs.

---

MACRON PRÉCISERA MARDI LE CAP DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PARIS - Emmanuel Macron précisera mardi le cap et la méthode qu'il souhaite adopter, en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens, pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste", a indiqué vendredi l'Elysée.

Le chef de l'Etat "réunira mardi à l'Elysée les forces vives du pays présentes au sein du Conseil national de la transition écologique (CNTE), il précisera à cette occasion le cap de la transition énergétique", a-t-on précisé.

L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a appelé jeudi soir l'exécutif à développer enfin un accompagnement social "digne de ce nom" de la transition verte, jugeant que la fronde des Gilets jaunes "était évitable".

Quant à son successeur François de Rugy, il annonce dans Libération daté de vendredi que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) visera une baisse de 40% de la consommation d'énergies fossiles d'ici 2030.

Concernant l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité après le report de l'échéance initiale de 2025, François de Rugy évoque l'année 2035 : "Dans la PPE, nous travaillons plutôt sur un objectif de 50% de nucléaire en 2035. Il faudra modifier la loi", dit-il.

---

Sept millions de Français frappées par la précarité énergétique

PARIS - Près de sept millions de personnes sont touchées en France par la précarité énergétique, qui pousse trois ménages sur dix à se restreindre sur le chauffage, selon des chiffres publiés vendredi par l'Observatoire de la précarité énergétique.

L'ampleur du phénomène est telle que le chèque énergie, attribué aux plus modestes, ne suffit pas à le résorber, d'après une étude de l'Observatoire, qui associe notamment l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), EDF, Engie et le ministère de la Transition écologique.

Il faudrait idéalement porter cette aide à 710 euros en moyenne par an pour les ménages modestes, pour un montant total de 3,1 milliards d'euros, toujours selon cette étude.