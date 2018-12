L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (25/12)

DANS SON MESSAGE DE NOËL, LE PAPE FAIT L'ÉLOGE DE LA DIFFÉRENCE

CITE DU VATICAN - Le pape François a placé mardi son traditionnel message de Noël sous le signe de la fraternité en invitant l'homme à considérer les différences comme une richesse plutôt qu'un danger.

Elu en 2013, le chef de l'Eglise catholique a prononcé sa sixième bénédiction "urbi et orbi" ("à la ville et au monde") sous un soleil radieux place Saint-Pierre, face à des dizaines de milliers de fidèles.

François a prôné la "fraternité entre les personnes d’idées différentes, mais capables de se respecter et d’écouter l’autre".

---

INDONÉSIE: PLUS DE 400 MORTS APRÈS LE TSUNAMI

LABUAN, Indonésie - Les équipes de secours continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants le long des côtes des îles indonésiennes de Java et Sumatra frappées ce week-end par un tsunami, dont le bilan s'établit désormais à 429 morts et 154 disparus.

On compte également plus de 1.400 blessés, selon le dernier décompte fourni par l'agence de gestion des catastrophes.

L'Anak Krakatoa est entré en éruption samedi soir peu après 21h00 locales, 24 minutes avant que le tsunami ne frappe les côtes indonésiennes. Ce volcan crachait de la lave et des cendres depuis plusieurs mois.

Les autorités, qui craignent une nouvelle déferlante, ont prévenu les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde, qui sépare Java et Sumatra, de ne pas s'approcher des plages. L'alerte aux fortes marées a été prolongée jusqu'à mercredi.

GRAPHIQUE Le tsunami en Indonésie: https://tmsnrt.rs/2RdjsMd

---

ISRAËL-VICTOIRE ATTENDUE DE NETANYAHU AUX ÉLECTIONS D'AVRIL

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu remportera aisément les élections législatives du 9 avril prochain, à en croire un sondage publié mardi au lendemain de l'annonce de ce scrutin anticipé.

Le chef du Likoud (droite) a appelé les électeurs à lui confier un nouveau mandat - le cinquième de sa carrière -, ce qui pourrait l'aider à dissuader le parquet de l'inculper pour corruption.

D'après l'enquête d'opinion publiée par le journal Maariv, le Likoud recueillerait 30 sièges de députés sur les 120 que compte la Knesset, le parlement monocaméral israélien, soit le même nombre que lors des dernières élections de 2015, et Netanyahu obtiendrait une majorité de droite et d'extrême droite pour gouverner.

---

ERDOGAN INVITE DONALD TRUMP À VENIR EN TURQUIE

WASHINGTON - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité son homologue américain Donald Trump pour une visite officielle en Turquie en 2019, a annoncé lundi la Maison blanche.

"Si rien de concret n'est encore prévu, le président est ouvert à une éventuelle rencontre dans l'avenir", a déclaré Hogan Gidley, un porte-parole de la Maison blanche.

Donald Trump a annoncé mercredi dernier le retrait des quelque 2.000 soldats américains déployés en Syrie, pour l'essentiel en soutien des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de combattants arabo-kurdes qui opèrent dans le nord de la Syrie.

---

SYRIE-L'ACCORD DE MANBIJ FINALISÉ APRÈS LE RETRAIT AMÉRICAIN

ISTANBUL - La Turquie et les Etats-Unis ont convenu de finaliser leur accord concernant la ville syrienne de Manbij d'ici la fin du retrait des forces américaines de Syrie, a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, cité par l'agence de presse Anatolie. En vertu de leur accord sur Manbij, Ankara et Washington doivent assurer conjointement la sécurité de cette ville du nord de la Syrie, et les milices kurdes YPG (Unités de protection du peuple) doivent s'en retirer.

---

LE MINISTÈRE LIBYEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ATTAQUÉ

TRIPOLI - Trois kamikazes ont attaqué mardi le siège du ministère libyen des Affaires étrangères, apprend-on auprès des services de sécurité.

L'un a été tué par les gardes, les deux autres se sont fait sauter à l'intérieur du bâtiment, ajoute-t-on de même source.

Les assaillants sont soupçonnés appartenir au groupe Etat islamique.

Un employé du ministère a fait état de trois morts et six blessés. Le ministère de la Santé a annoncé un bilan d'un mort et neuf blessés.

---

LA JUSTICE AUTORISE LA LIBÉRATION SOUS CAUTION DE KELLY, EX-ADMINISTRATEUR DE NISSAN

TOKYO - Le tribunal de district de Tokyo a autorisé mardi la libération sous caution de l'ancien administrateur de Nissan Greg Kelly, accusé de complicité avec Carlos Ghosn.

Le montant de la caution s'élève à 70 millions de yens (557.000 euros), a déclaré la cour dans un communiqué. La somme a été versée en liquide, a-t-elle précisé par la suite.

Cette décision pourrait permettre à Greg Kelly de sortir de prison dans la journée de mardi. De nombreux journalistes se sont massés devant le centre de détention. Le parquet a toutefois appel.

---

LA FED, "SEUL PROBLÈME" DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE SELON TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump s'en est de nouveau pris lundi à la Réserve fédérale américaine, qu'il ne cesse de blâmer pour sa politique de relèvement des taux d'intérêt.

"Le seul problème qu'a notre économie, c'est la Fed. Elle ne sent pas le marché !" a écrit le président des Etats-Unis sur son compte Twitter. "La Fed est comme un golfeur puissant qui n'arrive par à marquer parce qu'il n'a aucun toucher, il ne sait pas faire un putt !"

Selon l'agence Bloomberg, Donald Trump a évoqué ces derniers jours la possibilité de limoger le président de la Fed Jerome Powell, qu'il a lui-même nommé. L'information a été démentie par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin mais elle a contribué à peser sur les indices boursiers.

---

SHUTDOWN-LES DÉMOCRATES ACCUSENT TRUMP DE PLONGER LE PAYS DANS LE CHAOS

WASHINGTON - Les deux principaux dirigeants démocrates au Congrès ont acccusé lundi Donald Trump de plonger les Etats-Unis dans le chaos, estimant qu'il était difficile de trouver une solution sur la question du "shutdown" partiel de l'administration américaine en raison de l'influence que certains républicains de la Chambre des représentants ont sur Donald Trump.

"C'est la veille de Noël et le président Trump plonge le pays dans le chaos", disent Nancy Pelosi, chef de file du Parti démocrate à la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, son homoogue au Sénat dans un communiqué commun.

"Tant que le président sera influencé par le House Freedom Caucus, il sera difficile pour lui de trouver une solution qui puisse être adoptée par la Chambre et le Sénat et mettre fin au shutdown de Trump", ajoutent-ils.

Le House Freedom Caucus est un groupe parlementaire ultra-conservateur du Congrès. Fondé en 2015, il se situe à la droite au Parti républicain à la Chambre des représentants.