L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (26/05)

EUROPÉENNES-PARTICIPATION EN HAUSSE EN FRANCE À LA MI-JOURNÉE

PARIS - La participation aux élections européennes en France était en hausse dimanche à la mi-journée par rapport au précédent scrutin de 2014, un regain de près de quatre points pour ce premier rendez-vous électoral au suffrage universel direct depuis la présidentielle de mai 2017.

Le taux de participation était de 19,26% à 12h00 (10h00 GMT), selon le ministère de l'Intérieur, contre 15,70% en 2014 et 14,81% en 2009.

La participation finale s'était établie à 42,43% en 2014, date à laquelle le Front national (devenu Rassemblement national) s'était placé pour la première fois en tête d'une élection nationale (24,86%, 24 élus) devant l'UMP (aujourd'hui Les Républicains) qui avait recueilli 20,81% (20 élus) et le Parti socialiste au pouvoir associé au Parti radical de gauche (13,98%, 13 élus).

Ce scrutin est lourd d'enjeux pour les partis français, qui attendent de compter leurs forces après la recomposition politique de 2017 et avant les prochains combats électoraux nationaux.

Il l'est aussi pour l'avenir de la construction européenne. Le processus, qui a débuté jeudi aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne et s'est poursuivi vendredi en Irlande et samedi en République tchèque, en Slovaquie, en Lettonie et à Malte.

Les vingt-et-un autres pays votent ce dimanche. Des projections sont attendues en fonction des pays, mais les premiers résultats officiels seront communiqués après la fermeture des derniers bureaux de vote en Italie à 21h00 GMT.

LE POINT sur les élections européennes

ENCADRE Quatre jours de scrutin et 427 millions d'électeurs à travers l'Europe

GRAPHIQUE Les élections européennes https://tmsnrt.rs/2W2QWzv

---

UN BREXIT SANS ACCORD AU COEUR DE LA SUCCESSION DE MAY

LONDRES - Esther McVey, candidate à la succession de Theresa May, a déclaré dimanche que le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne le 31 octobre prochain, avec ou sans accord de retrait.

Un de ses rivaux, Dominic Raab, a annoncé lui qu'il se battrait pour renégocier l'accord de retrait conclu avec les Européens mais que Theresa May n'a jamais pu faire ratifier par la Chambre des communes.

Alors que Bruxelles a exclu de rouvrir cet arrangement complexe qui court sur 584 pages, l'ex-ministre du Brexit a affirmé sur la BBC qu'il était possible de modifier l'accord de retrait si l'UE fait preuve de bonne volonté.

Theresa May a annoncé vendredi qu'elle démissionnerait le 7 juin de la direction des Tories, tirant les conséquences de ses échecs répétés à faire adopter par le Parlement l'accord de sortie de l'Union européenne qu'elle a négocié avec Bruxelles.

CHRONOLOGIE Les trois années agitées de May à Downing Street

RÉACTIONS à l'annonce de la démission de May

ENCADRE Comment sera choisi le successeur de May

---

DIPLOMATIE DU GOLF ENTRE ABE ET TRUMP SUR FOND DE TENSIONS COMMERCIALES

CHIBA, Japon - Donald Trump a entamé dimanche le deuxième jour de sa visite au Japon sur un parcours de golf avec le Premier ministre Shinzo Abe, manière de renforcer leurs relations personnelles sur fond de discussions tendues sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et le Japon.

Les services du chef du gouvernement japonais ont diffusé un "selfie" des deux dirigeants, tout sourire, sur le golf de Mobara, dans la préfecture de Chiba, au sud-est de Tokyo, où ils s'étaient donné rendez-vous. Dans un message accompagnant la photo, Abe fait part de son espoir de rendre l'alliance entre les deux pays "encore plus inébranlable".

---

L'IRAN PROPOSE UN "PACTE DE NON-AGRESSION" À SES VOISINS

BAGDAD - Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a proposé dimanche un "pacte de non-agression" entre l'Iran et ses voisins du Golfe, ajoutant que Téhéran désirait bâtir des relations équilibrée avec tous les Etats de cette région du globe.

En déplacement en Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré que son pays n'avait pas violé ses engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire au contraire des Etats-Unis qui, a-t-il dit, sont en contradiction avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

En pleine escalade des tensions avec Washington, que traduit le renforcement de la présence militaire américaine dans la région, Zarif a souligné que la république islamique se défendrait contre tout "effort de guerre" dirigé contre elle, qu'il soit économique ou militaire.

---

IRAK-TROIS FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT POUR AVOIR REJOINT L'EI

BAGDAD - Trois ressortissants français ont été condamnés à mort en Irak pour avoir rejoint le groupe djihadiste État islamique, a-t-on appris dimanche auprès de responsables judiciaires irakiens.

"Ils ont été condamnés à être exécutés parce qu'il a été apporté la preuve qu'ils étaient membres de l'organisation terroriste État islamique", a déclaré un responsable du tribunal qui a tenu à conserver l'anonymat, n'étant pas autorisé à parler à la presse.

---

UNE ANNONCE SUR UN RAPPROCHEMENT RENAULT/FIAT ATTENDUE LUNDI

MILAN - Fiat Chrysler fera probablement une annonce lundi sur ses discussions avec Renault en vue d'un rapprochement potentiel entre les deux constructeurs automobiles, ont dit dimanche deux sources à Reuters.

Une des sources a indiqué que l'annonce pourrait apporter des détails concrets, bien que préliminaires, ajoutant que la situation était toujours "mouvante".

Deux sources au fait des discussions ont dit samedi à Reuters que le groupe au losange et son concurrent italien discutaient d'un rapprochement global extensif afin de répondre aux faiblesses respectives des deux groupes.

Le conseil d'administration de Renault est convoqué lundi matin à 08h00 (06h00 GMT) pour discuter de ce rapprochement, selon Le Figaro.

---

"PARASITE" DE BONG JOON-HO REMPORTE LA PALME D'OR À CANNES

CANNES - Le film "Parasite", du Sud-Coréen Bong Joon-Ho, drame familial mettant en scène la violence des rapports sociaux, a remporté samedi la Palme d'or du 72e festival de Cannes.

La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop a obtenu le Grand Prix du festival pour son premier long-métrage "Atlantique", qui raconte le périple d'ouvriers sénégalais en quête d'un avenir meilleur.

Le prix du jury a été décerné à deux films: "Les Misérables" de Ladj Ly, une plongée dans la Brigade Anti-Criminalité (BAC), et "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, axé sur l'histoire d'un village coupé du monde.