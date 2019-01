L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (27/01)

VENEZUELA-MADURO REJETTE L'ULTIMATUM DES EUROPÉENS

ISTANBUL - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté dimanche l'appel de plusieurs pays européens, dont la France, à organiser une nouvelle élection présidentielle dans un délai de huit jours pour tenter de résoudre la crise politique au Venezuela.

Dans un entretien accordé à la chaîne CNN Turk, le dirigeant vénézuélien se déclare par ailleurs prêt au dialogue et estime qu'une rencontre avec Donald Trump est peu probable mais n'est pas impossible.

L'administration américaine, qui a été la première à reconnaître l'opposant Juan Guaido lorsqu'il s'est proclamé chef de l'Etat par intérim, a appelé les Etats membres de la communauté internationale à "choisir leur camp" et à rompre leurs liens financiers avec le gouvernement de Maduro.

UN HAUT RESPONSABLE DE L'ARMÉE NE RECONNAÎT PLUS L'AUTORITÉ DE MADURO

CARACAS - L'attaché militaire du Venezuela à Washington, le colonel José Luis Silva, a déclaré samedi qu'il ne reconnaissait plus Nicolas Maduro comme le président légitime du pays et appelé ses "frères militaires" à soutenir Juan Guaido.

"Aujourd'hui, j'appelle le peuple vénézuélien, et surtout mes frères militaires, à soutenir le président Juan Guaido comme seul président légitime", dit le colonel José Luis Silva dans une vidéo.

Sur Twitter, Juan Guaido a salué la décision du colonel et appelé tout ceux qui le souhaitent à suivre son exemple.

Nicolas Maduro, qui a rompu les relations diplomatiques avec les Etats-Unis à la suite du soutien de Donald Trump à Juan Guaido, a demandé mercredi au personnel diplomatique américain de quitter le pays sous 72 heures. Ce délai a expiré samedi.

Plusieurs diplomates américains ont quitté vendredi l'ambassade des Etats-Unis à Caracas et le Venezuela rappelait samedi son personnel à Washington, a déclaré le ministère vénézuélien des Affaires étrangères.

Le communiqué du ministère précise toutefois que les deux pays allaient tenter de trouver un accord d'ici à 30 jours pour remplacer leurs ambassades par des "sections d'intérêts" dans leur capitale respective. Pendant des décennies, la diplomatie entre Cuba et les Etats-Unis passait par des sections d'intérêts.

---

MACRON ATTENDU AU TOURNANT SUR LES DROITS DE L'HOMME EN EGYPTE

LE CAIRE - Un an et demi après avoir refusé de donner des leçons en matière de droits de l'Homme à l'Egypte, Emmanuel Macron entame ce dimanche sa première visite officielle au Caire, "allié incontournable" dans la lutte contre le terrorisme, qui sera scrutée de près par les défenseurs des libertés civiles.

Tout au long de la semaine, ces derniers ont accentué la pression sur le chef de l'Etat français en l'accusant de "passer sous silence le bilan catastrophique de l’Egypte en termes de droits humains, pour préserver ses intérêts stratégiques, économiques et militaires".

---

ALLEMAGNE-UNE SORTIE DU CHARBON PRÉCONISÉE D'ICI 2038

BERLIN - L'Allemagne devrait fermer toutes ses centrales au charbon en 2038 au plus tard pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de carbone, a préconisé tôt samedi matin la commission sur la sortie du charbon au terme de plus de 20 heures de négociations.

La commission du charbon a été chargée l'année dernière par le gouvernement d'établir un calendrier de limitation et de suppression progressive de la part du charbon dans la production d'électricité. Ses recommandations devraient être suivies par le gouvernement et aboutir à une loi.

Elle propose qu'au moins 40 milliards d'euros d'aides fédérales soient allouées au total d'ici 2040 aux régions charbonnières, qui avaient réclamé une enveloppe de 60 milliards d'euros.

---

USA ET TALIBAN ÉBAUCHENT UN PROJET D'ACCORD-SOURCES

KABOUL/PESHAWAR - Des représentants des taliban afghans et de Washington ont mis la dernière main à un projet d'accord qui ambitionne de mettre fin au conflit en Afghanistan, a-t-on appris samedi de sources proches des taliban.

Ce texte prévoit notamment le retrait des forces étrangères dans un délai de 18 mois et l'engagement selon lequel ni Al Qaïda, ni le groupe Etat islamique ne pourront utiliser l'Afghanistan comme base arrière, ont dit ces sources.

Il prévoit également l'instauration d'un cessez-le-feu dont le calendrier reste à définir, ont-elles ajouté.

---

RIEN NE JUSTIFIE UN VETO DE L'UE À L'ACCORD ALSTOM-SIEMENS-LE MAIRE

PARIS - Alstom et Siemens ont proposé de nouvelles concessions à la Commission européenne pour leur rapprochement dans le ferroviaire et "plus rien" ne justifie un veto de l'exécutif européen à ce projet, déclare Bruno Le Maire.

Reuters a rapporté vendredi que les deux groupes avaient soumis des "remèdes" supplémentaires à la Commission européenne pour tenter d'arracher son feu vert à leur rapprochement mais que ces concessions étaient peut-être trop tardives.

Ce projet est censé créer un champion européen du ferroviaire face au numéro un mondial chinois CRRC mais la Commission européenne a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences d'un tel mariage sur la concurrence.

---

LE "GILET JAUNE" BLESSÉ À L'OEIL A DÉPOSÉ UNE PLAINTE

PARIS - Une plainte a été déposée au nom de Jérôme Rodrigues, un "Gilet jaune" blessé à l'oeil samedi soir à Paris lors de la onzième journée de mobilisation du mouvement, a annoncé dimanche son avocat sur BFMTV qui affirme que son client a été victime d'un tir de flash-ball.

La préfecture de Paris a saisi samedi soir l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ce manifestant a été blessé.

Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte samedi soir par le parquet de Paris qui a saisi l'IGPN, confirme-t-on dimanche de source judiciaire.

---

DÉCÈS À 86 ANS DU COMPOSITEUR FRANÇAIS MICHEL LEGRAND

Le compositeur et pianiste français Michel Legrand est mort samedi à l'âge de 86 ans au terme d'une carrière couronnée de succès en France comme à Hollywood, notamment marquée par trois Oscars et la Palme d'or obtenue en 1964 à Cannes avec Jacques Demy pour "Les Parapluies de Cherbourg".

Né en 1932, fils du chef d'orchestre Raymond Legrand, Michel Legrand, passé par le Conservatoire où il avait appris le piano et l'harmonie sous la férule de Nadia Boulanger, avait accompagné la naissance de la Nouvelle Vague puis poursuivi sa carrière de part et d'autre de l'océan Atlantique.