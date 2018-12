L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H00 GMT (30/12)

SCRUTIN SOUS TENSION EN RDC POUR DÉSIGNER LE SUCCESSEUR DE KABILA

KINSHASA - L'élection présidentielle attendue de longue date en République démocratique du Congo (RDC) a connu dimanche des débuts hésitants en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale et de retards dans l'ouverture de certains bureaux vote dans l'Est.

Quarante millions d'électeurs sont appelés à désigner le successeur de Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père, en 2001, auquel la Constitution interdit de briguer un troisième mandat consécutif. Le scrutin, lourd de menaces après les violences ethniques qui ont éclaté récemment, pourrait donner lieu à la première alternance démocratique de l'histoire de la RDC.

"La plupart des électeurs sont tendus. Certains ne savent même pas comment utiliser les machines à voter", a déploré Mvita Dido, interrogé dans une file d'attente à Goma, où certains bureaux de vote étaient toujours fermés une heure et demie après l'ouverture du scrutin, prévue à 06h00 (04h00 GMT).

A Kinshasa, où une violente tempête a éclaté dans la matinée, deux centres électoraux étaient privés d'électricité et autre est resté fermé faute de personnel, ont constaté des correspondants de Reuters sur place.

"Ma seule préoccupation, c'est cette très forte pluie. Le vote pourrait durer plus longtemps, mais j'espère que le ciel se dégagera", a déclaré Joseph Kabila, venu voter dans une école de la capitale.

Malgré les reports à répétition, le scrutin, qui aurait dû avoir lieu en 2016, ne se déroule pas dans les meilleurs conditions, estiment les diplomates et les observateurs, qui craignent les mêmes violences que lors des élections de 2006 et 2011.

---

DARMANIN INVITE LES "GILETS JAUNES" À UNE CATHARSIS PAR LES URNES

PARIS - "La catharsis des satisfactions et des mécontentements se fait par le vote", déclare Gérald Darmanin dans Le Journal du Dimanche, dans une invite aux "Gilets jaunes" qui se sont encore mobilisés pour certains samedi en France.

"Je ne me mets pas à leur place, mais le président a appelé à un grand dialogue, c'est une très bonne chose. Ensuite, il y aura des élections européennes, puis des municipales, des régionales…", souligne le ministre de l'Action et des Comptes publics dans cet entretien.

"Je déplore en tout cas les détériorations de bâtiments (...), les attaques à l'encontre de nos fonctionnaires et évidemment des policiers et gendarmes, les débordements racistes, xénophobes, antisémites ou homophobes auxquels on a assisté ; ils déshonorent leurs auteurs", juge Gérald Darmanin.

---

JUNCKER: L'UE NE CHERCHE PAS A RETENIR LA GRANDE-BRETAGNE

BRUXELLES - L'Union européenne ne cherche pas à retenir la Grande-Bretagne dans le bloc, a dit le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, précisant vouloir discuter avec Londres des relations post-Brexit dès que le Parlement britannique aura approuvé la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE.

"On insinue que notre objectif est de maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne par tous les moyens possibles. Cela n'est pas notre intention", déclare Jean-Claude Juncker dans un entretien au journal allemand Welt am Sonntag publié dimanche.

"Tout ce que nous voulons, c'est de la clarté quant à nos relations futures", ajoute-t-il.

Jean-Claude Juncker estime que la Grande-Bretagne doit mettre de l'ordre dans ses affaires, alors que, à moins de 100 jours de la date fixée pour le Brexit, la Première ministre britannique Theresa May n'a toujours pas réussi à faire ratifier par son Parlement l'accord de retrait négocié avec Bruxelles.

Il y a une probabilité que le gouvernement britannique fasse machine arrière sur le Brexit si le Parlement rejette en janvier l'accord établi entre Londres et Bruxelles, a déclaré le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, dans un entretien au Sunday Times.

---

TRUMP FAIT ÉTAT DE PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS AVEC PÉKIN

WASHINGTON/PEKIN - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi avoir eu une conversation téléphonique fructueuse avec son homologue chinois Xi Jinping et indiqué que les Etats-Unis et la Chine avançaient bien sur la voie d'un accord commercial.

Les Etats-Unis et la Chine, en guerre commerciale depuis près d'un an, se sont mutuellement infligés des droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises.

Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord sur une trêve dans leur guerre commerciale depuis le 1er décembre. Ils ont décidé de s'abstenir d'imposer de nouveaux droits de douane pendant une durée de 90 jours à compter de cette date, le temps de négocier un accord de fond.

"Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président chinois Xi", a déclaré Donald Trump sur Twitter. "L'accord avance très bien. S'il est conclu, il sera très complet et couvrira tous les sujets, domaines et points de litige. De grands progrès s'accomplissent!"

---

UNE QUINZAINE DE DJIHADISTES TUÉS PAR BARKHANE ET L'ARMÉE AU NIGER

PARIS - La force française Barkhane et l'armée nigérienne ont tué une quinzaine de djihadistes dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali, lors d'une action conjointe dans la nuit du 27 décembre, annonce dimanche l'état-major français.

"Un raid aérien combiné de chasseurs et d’hélicoptères Tigre a dans un premier temps frappé les différents points de regroupement des groupes armés terroristes situés dans une zone d’un rayon d’une quinzaine de kilomètres", précise-t-il dans un communiqué.

L'opération s'est ensuite poursuivie au sol, les militaires français et nigériens, appuyés par des hélicoptères français, s'emparant "des différentes positions avant de conduire une fouille complète de toute la zone pendant les 48 heures qui ont suivi."

Le bilan est d'une "quinzaine" de djihadistes "mis hors de combat" (tués dans la terminologie militaire). Une vingtaine de motos ont été saisies, ainsi que des armes et des munitions.

Le raid est intervenu près de Tongo Tongo, village du sud-ouest du Niger, à environ 175 km au nord de Niamey, où une patrouille de militaires américains et nigériens avait été la cible le 4 octobre 2017 d'une embuscade meurtrière de combattants de l'Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS).

---

EGYPTE-QUARANTE EXTRÉMISTES PRÉSUMÉS TUÉS

LE CAIRE - Quarante membres présumés de mouvements extrémistes ont été tués samedi par les forces égyptiennes au cours de trois accrochages distincts, dans le Sinaï et à Gizeh, au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à trois touristes vietnamiens et à leur guide.

L'attentat de vendredi, qui s'est produit près des pyramides de Gizeh, n'a pas été revendiqué.

Trente suspects ont trouvé la mort dans une opération contre une cache de Gizeh où des "éléments terroristes" se préparaient à s'en prendre aux pouvoirs publics et à des sites touristiques.

Dix autres ont été tués dans le nord du Sinaï, où les services de sécurité ont lancé en février une vaste offensive contre les djihadistes qui se réclament de l'Etat islamique.

---

FRANCE-LE PARQUET DE PARIS OUVRE UNE ENQUÊTE VISANT BENALLA

PARIS - Le parquet de Paris, saisi par le ministère des Affaires étrangères, a ouvert samedi une enquête préliminaire visant Alexandre Benalla pour la non-restitution de deux passeports diplomatiques dont il aurait continué à faire usage malgré son licenciement de l'Elysée en juillet dernier.

Le Quai d'Orsay a dit cette semaine avoir demandé par deux fois à l'ex-chargé de mission de la présidence, le 26 juillet et le 10 septembre via lettre recommandée, la restitution de ses passeports, respectivement émis les 20 septembre 2017 et 24 mai 2018.

Lors de son audition sous serment devant la commission d'enquête du Sénat en septembre, Alexandre Benalla avait assuré avoir laissé les deux passeports dans son ancien bureau à l'Elysée.

Selon BFMTV, l'entourage d'Alexandre Benalla assure que les passeports lui ont été restitués en octobre par un salarié de la présidence.

---