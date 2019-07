L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 13H30 GMT (20/07)

L'IRAN OPTE POUR UN COMPORTEMENT DANGEREUX, SELON LONDRES

LONDRES - Le secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, a déclaré samedi matin que la saisie vendredi par l'Iran du pétrolier britannique Stena Impero dans le Golfe montrait que Téhéran était vraisemblablement en train d'opter pour un comportement illégal visant à la déstabilisation la situation.

Le chef de la diplomatie britannique a assuré que le Royaume-Uni cherchait à résoudre la question du pétrolier iranien Grace 1, saisi par les Royal Marines le 4 juillet au large de Gibraltar, mais qu'en parallèle, il garantirait la liberté de circulation de ses propres navires marchands. Londres soupçonne le Grace 1 d'avoir transporté du pétrole destiné à la Syrie, en violation des sanctions internationales visant ce pays, allié de Téhéran.

Dans le sillage de Londres, la France a fait part samedi matin de sa "grande préoccupation" après la saisie du pétrolier britannique par les forces iraniennes, et a appelé Téhéran à libérer le bâtiment "dans les meilleurs délais".

Berlin également a condamné samedi la saison "injustifiable" du Stena Impero et réclamé la libération de son équipage.

---

RYAD ACCEPTE D'ACCUEILLIR DES SOLDATS US POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DANS LA RÉGION

RYAD - Le roi Salman d'Arabie saoudite a approuvé l'accueil de soldats américains dans le pays pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, rapporte l'agence de presse saoudienne SPA.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim a confirmé cette décision, ajoutant que les Etats-Unis allaient déployer des soldats et des ressources pour fournir un "effet dissuasif supplémentaire" face aux "menaces naissantes et crédibles".

Cette décision - qui intervient alors que les tensions accrues entre Washington et Téhéran dans le Golfe ont eu un impact sur les marchés mondiaux du pétrole - vise à "renforcer la coopération conjointe pour défendre la sécurité et la stabilité régionale et préserver la paix", précise l'agence saoudienne SPA, citant un responsable du ministère de la Défense.

---

NOUVEL ÉPISODE DE CANICULE ATTENDU EN FRANCE

PARIS - La France s'achemine vers un nouvel épisode de canicule qui devrait se poursuivre en début de semaine prochaine avec des températures pouvant atteindre 40 degrés localement, annonce Météo France.

La France a déjà été traversée fin juin par un premier épisode de canicule - avec un record de 45,9 degrés atteint dans le Gard - qui a poussé les autorités à reporter le brevet des collèges de quelques jours et à fermer 4.000 écoles sur le territoire.

Des mesures de restriction d'eau ont par ailleurs été prises dans 64 départements face à cette vague de sécheresse - la septième la plus importante selon l'indicateur de sécheresse de Météo France calculé depuis 1958.

---

EMMANUEL MACRON INTERPELLÉ SUR LES VIOLENCES POLICIÈRES

PARIS - Emmanuel Macron a été interpellé sur les violences policières lors d'un déplacement samedi dans les Hautes-Pyrénées et il s'est dit "très préoccupé" par la disparition d'un homme à Nantes après l'intervention des forces de l'ordre le soir de la Fête de la musique.

"Je suis très préoccupé par ce qui s'est passé à Nantes et il faut que la clarté soit faite", a-t-il dit en réponse à des citoyens venus à sa rencontre lors d'un bain de foule à Bagnères-de-Bigorre. "Je suis très préoccupé par cette situation, il faut que l'enquête soit conduite jusqu'à son terme et que la transparence soit faite."

Une enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) concernant une opération controversée des forces de l'ordre à Nantes, où 14 personnes ont été repêchées dans la Loire alors que les policiers avaient fait usage de gaz lacrymogènes pour faire cesser une fête au bord du fleuve.

---

FRANCE:

PRÈS DE 200 INTERPELLATIONS APRÈS LA VICTOIRE DE L'ALGÉRIE

PARIS - Les désordres en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football qui a vu l'Algérie l'emporter face au Sénégal ont donné lieu à 198 interpellations en France, dont 177 ont débouché sur des gardes à vue, a-t-on appris samedi auprès du ministère de l'Intérieur.

Dans la seule ville de Paris, il y a eu 102 interpellations et 86 gardes à vue.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait appelé vendredi au respect des "valeurs du sport" à quelques heures du match, disputé au Caire, afin d'éviter une répétition des scènes de violence qui avaient suivi la qualification de l'équipe algérienne.

Près de 2.500 policiers et 300 pompiers ont été mobilisés à Paris, selon la préfecture de police.