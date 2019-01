L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 14H00 GMT (13/01)

EXPLOSION DANS UNE BOULANGERIE À PARIS, 4 MORTS ET 51 BLESSÉS

PARIS - Le bilan de la puissante explosion provoquée par une fuite de gaz dans une boulangerie du IXe arrondissement de Paris samedi matin s'est alourdi à quatre morts après la découverte sous les décombre du corps sans vie d'une jeune femme dimanche.

Deux sapeurs-pompiers et une ressortissante espagnole ont également été tués dans cette catastrophe qui a soufflé les locaux du commerce et provoqué un incendie au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble situé rue de Trévise.

Les vitrines des commerces voisins ont également été détruites laissant de nombreux débris dans la rue.

---

REGAIN DE MOBILISATION DES "GILETS JAUNES", VIOLENCES CONTENUES

PARIS - La neuvième journée de manifestations des "Gilets jaunes" de samedi s'est caractérisée par un regain de mobilisation et quelques moments de tension mais aussi par une violence globalement moindre que redoutée par les autorités.

Plus de 84.000 personnes ont manifesté en France au plus fort de la journée selon le ministère de l'Intérieur, dont 8.000 à Paris. A titre de comparaison, les autorités avaient recensé 50.000 personnes le 5 janvier et 32.000 le 29 décembre.

Des violences ont ciblé des journalistes dans toute la France lors de cette journée, un phénomène jugé croissant et dénoncé comme le signe d'une "haine du pluralisme" par l'organisation Reporters sans frontières (RSF).

Plusieurs incidents, certains filmés, ont vu des journalistes frappés ou menacés, leur matériel pris pour cible. A Toulouse, une journaliste de la Dépêche du Midi a été "menacée, insultée et violentée dans une voiture aux couleurs" du journal, a annoncé une de ses collègues sur Twitter.

---

ISRAËL DIT AVOIR DÉMANTELÉ TOUS LES TUNNELS DU HEZBOLLAH

JÉRUSALEM - Israël a annoncé avoir bouclé ses recherches pour la mise au jour de plusieurs tunnels creusés par le Hezbollah à partir du Liban et passant sous la frontière entre les deux Etats.

Les autorités israéliennes avaient publiquement annoncé en décembre qu'elles menaient des opérations de recherche de tunnels creusés par l'organisation alliée de l'Iran.

Cette annonce avait laissé craindre une reprise des tensions entre Israël et le Hezbollah qui se sont livré une guerre en 2006. Les casques bleus de la Finul ont coopéré avec les Israéliens pour éviter toute escalade des tensions.

---

UNE COMMISSION DU CONGRÈS AMÉRICAIN VA EXAMINER L'ENQUÊTE DU FBI SUR TRUMP

WASHINGTON - La commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants va examiner les informations rapportées par le New York Times selon lesquelles le FBI aurait enquêté pour déterminer si Donald Trump avait travaillé pour le compte de la Russie, contre les intérêts des Etats-Unis, a annoncé samedi son président.

Le New York Times révèle qu'une enquête de contre-espionnage a été ouverte dans les jours qui ont suivi le limogeage de l'ancien directeur du FBI James Comey en mai 2017. Les enquêteurs devaient déterminer si les actes de Donald Trump constituaient une menace contre la sécurité nationale.

Toujours selon le journal, le FBI a eu des soupçons sur d'éventuels liens de Donald Trump avec la Russie dès la campagne présidentielle de 2016 mais précise que l'agence n'a pas ouvert d'enquête jusqu'au limogeage de James Comey.

Le procureur spécial Robert Mueller, chargé de superviser l'enquête sur les liens mis au jour entre des individus proches du gouvernement russe et certains membres de l'équipe de campagne de Trump, a repris l'enquête après le limogeage de Comey, poursuit le New York Times.

Le président américain, qui nie toute collusion entre son équipe de campagne et le Kremlin, a vivement critiqué le New York Times et les anciens dirigeants du FBI dans une série de messages sur Twitter publiés samedi.

---

RDC-LA COALITION PRO-KABILA RESTE MAJORITAIRE AU PARLEMENT

KINSHASA - La coalition favorable au président sortant Joseph Kabila a remporté une majorité en sièges lors des élections législatives en République démocratique du Congo (RDC), contrebalançant la victoire d'un chef de file de l'opposition, Félix Tshisekedi, à la présidentielle, a déclaré samedi un haut responsable de la coalition, Adam Chalwe.

Il sera difficile pour Tshisekedi, au vu de ce résultat, de mettre en oeuvre ses promesses de campagne et de dissiper les accusations d'après lesquelles sa victoire, annoncée jeudi, serait en fait le fruit d'un accord négocié en coulisse, censé préserver l'influence de Joseph Kabila sur des ministères-clés comme sur les forces de sécurité.

Des soldats de la Garde républicaine et des policiers ont encerclé la résidence de l'opposant Martin Fayulu, à Kinshasa, avant qu'il ne puisse sortir pour déposer un recours contre le résultat de la présidentielle, ont rapporté des témoins.

---

UN REJET DE L'ACCORD SUR LE BREXIT AU PARLEMENT SERAIT CATASTROPHIQUE, PRÉVIENT MAY

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a prévenu les parlementaires qu'un rejet de l'accord sur le Brexit qu'elle a négocié avec l'Union européenne serait catastrophique pour le pays, à deux jours du vote décisif à la Chambre des Communes qu'elle devrait perdre.

Faute de majorité, May a déjà dû renoncer in extremis au vote qui était prévu le 11 décembre dernier à la Chambre des Communes et s'est engagée à demander "des assurances juridiques et politiques" à l'UE. Elle a survécu le lendemain à un vote de défiance interne, mais 117 des 317 élus conservateurs se sont prononcés contre elle.

Theresa May, qui semble proche d'obtenir le soutien dont elle a besoin, exhorte pourtant les parlementaires à ne pas laisser tomber les Britanniques qui se sont prononcés en faveur du Brexit.

"(Ne pas soutenir l'accord) serait catastrophique et un abus de confiance impardonnable pour notre démocratie", dit-elle au Sunday Express.

"Donc mon message au Parlement ce week-end est simple: il est temps d'oublier les jeux et de faire ce qui est juste pour notre pays."

---

DÉMISSION DU MINISTRE GREC DE LA DÉFENSE À PROPOS DE LA MACÉDOINE

ATHÈNES - Le ministre grec de la Défense, Panos Kammenos, a démissionné dimanche pour protester contre l'accord qui a mis fin au contentieux entre la Grèce et la Macédoine à propos du nom de l'ancienne république de la Fédération yougoslave.

Le Parlement macédonien a ratifié vendredi le changement de nom du pays qui est devenu la République de Macédoine du Nord conformément à un accord conclu en juin dernier avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras.

Ce dernier va demander un vote de confiance du Parlement mais le parti des Grecs indépendants, fondé par Kammenos et allié de Tsipras depuis 2015, a annoncé qu'il refuserait son soutien.

---

ARRESTATION DU MILITANT D'EXTRÊME GAUCHE BATTISTI EN BOLIVIE

MILAN - Le militant italien d'extrême gauche Cesare Battisti a été arrêté en Bolivie et va être extradé vers l'Italie où il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour quatre meurtres commis dans les années 1970.

"Il sera bientôt au Brésil et de là il sera transféré en Italie pour purger sa peine à perpétuité", a déclaré Filipe G. Martins, conseiller pour les questions internationales du président brésilien Jair Bolsonaro, dans un message sur Twitter.

Battisti, qui est depuis longtemps réclamé par la justice de son pays, s'était évadé en 1981 et avait vécu en France avant de trouver refuge au Brésil pour échapper à une extradition.