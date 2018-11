L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 14H00 GMT (25/11)

LES VINGT-SEPT À BRUXELLES VALIDENT L'ACCORD SUR LE BREXIT

BRUXELLES - Les dirigeants des 27 pays qui resteront dans l'Union européenne ont validé dimanche l'accord de retrait du Royaume-Uni et pressé les Britanniques divisés à le soutenir à leur tour.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont avalisé le traité de quelque 600 pages fixant les conditions du départ du Royaume-Uni le 29 mars prochain et la déclaration politique de 26 pages sur les relations commerciales qui entreront en vigueur à l'issue d'une période transitoire de deux à quatre ans.

Theresa May a appelé le Parlement britannique à soutenir l'accord en faisant valoir qu'il s'agissait du meilleur accord qu'elle ait pu obtenir et du seul sur la table.

Le Parti travailliste, principal parti d'opposition britannique, s'opposera à l'accord parce qu'il est "mauvais", a déclaré son chef Jeremy Corbyn.

"Nous travaillerons avec d'autres pour bloquer ce qui est un non accord et veiller à ce que le plan alternatif du Parti travailliste pour un accord raisonnable visant à rassembler le pays soit sur la table", a déclaré le chef du Labour.

---

SYRIE-DAMAS ET MOSCOU ACCUSENT LES REBELLES D'UNE ATTAQUE AU CHLORE A ALEP

BEYROUTH - Les autorités syriennes et russes ont accusé dimanche les rebelles d'avoir eu recours à des armes chimiques qui auraient fait une centaine de blessés à Alep.

Les obus qui se sont abattus samedi soir sur la ville reprise il y a deux ans par les forces gouvernementales y ont répandu une forte odeur à l'origine de difficultés respiratoires, rapporte de son côté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'agence de presse syrienne Sana fait état de 107 blessés dans trois quartiers visés où des obus contenant un gaz toxique se seraient abattus. Il s'agit du plus lourd bilan depuis la reprise d'Alep. L'OSDH parle de 94 blessés.

Selon le ministère russe de la Défense, les tirs provenaient d'un secteur aux mains des djihadistes de l'ex-front Al Nosra dans la zone dite de "désescalade" instaurée dans la province d'Idlib.

L'armée de l'air russe a bombardé les insurgés syriens présumés être ceux qui ont tiré des obus remplis de gaz chloré sur la ville d'Alep en Syrie, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense cité par les agences de presse russes.

Le général russe Igor Konachenkov a déclaré, toujours selon les agences de presse, que les frappes russes avaient détruit toutes leurs cibles. La Russie a prévenu la Turquie des bombardements par téléphone, a ajouté le général.

---

PAS D'ACCORD ENTRE LE MEXQUE ET LES ETATS-UNIS SUR L'ASILE

MEXICO - Il n'y a aucun accord entre le nouveau gouvernement mexicain et les Etats-Unis visant à obliger les demandeurs d'asile à attendre au Mexique pendant que leurs demandes sont examinées par la justice américaine, a affirmé une responsable du nouveau gouvernement mexicain, contrairement à ce que rapporte le Washington Post.

Le Washington Post a rapporté qu'un accord, intitulé "restez au Mexique", a été élaboré la semaine dernière à Houston lors d'une réunion entre Marcelo Ebrard, nouveau ministre mexicain des Affaires étrangères, son homologue américain Mike Pompeo et la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen.

Un tel accord mettrait un terme à la politique de "catch and release" ("attraper et relâcher)" dénoncée par le président américain, qui jusqu'à présent permettait à certains demandeurs d'asile d'attendre sur le sol américain pendant l'examen de leur demande.

---

INCENDIE EN CALIFORNIE: LES RECHERCHES DE VICTIMES FACILITÉES PAR L'ARRÊT DES PLUIES

Les autorités ont intensifié samedi leurs opérations de recherches de restes de victimes de l'incendie qui a ravagé le nord de la Californie grâce à l'arrêt des précipitations, mais de nouvelles pluies sont attendues la semaine prochaine, ce qui risque de provoquer des glissements de terrain.

L'incendie "Camp Fire" s'est déclaré le 8 novembre et a réduit en cendres Paradise, ville de 27.000 habitants dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, faisant 85 morts. Près de 14.000 structures, principalement des habitations, ont été détruites dans et autour de Paradise.

Plus de 475 personnes sont toujours portées disparues, selon le shérif du comté de Butte, Kory Honea. Ce dernier a prévenu que les restes de certaines victimes pourraient ne jamais être retrouvés.

---

REUNION A BERCY SUR L'IMPACT ECONOMIQUE DES GILETS JAUNES

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances réunira lundi à Bercy les représentants du commerce et de l'artisanat pour faire un premier bilan de l'impact du mouvement des "Gilets jaunes" sur les ventes et l'activité économique.

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le week-end dernier, des manifestants ont bloqué les accès de centres commerciaux dans toute la France au moment où les achats de Noël débutent, tout en multipliant les actions sur le réseau routier.

Il a indiqué qu'il demanderait aux assureurs et à la Banque publique d'investissement, Bpifrance, de se mobiliser pour venir en aide aux commerces qui "ne sont pas couverts aujourd'hui contre ce type de contrecoups liés aux manifestations".

Le ministre a annoncé d'autre part qu'il demanderait aux banques de mettre en place un "prêt vert" pour financer les achats d'automobiles le temps que les bénéficiaires des primes à la conversion reçoivent leur aide.

Selon lui, ces primes arrivent "deux, trois, quatre mois plus tard" après l'acte d'achat. "Je vais demander aux banques de mettre en place un prêt vert qui permettra de financer ces deux, trois, quatre mois dans lesquels les ménages ne touchent pas la prime à la conversion, avec les frais de gestion les plus bas possibles et le taux le plus bas possible, pour répondre aux besoins d'accompagnement des personnes dans la transition énergétique", a-t-il déclaré.

---

MACRON PRÉCISERA MARDI LE CAP DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PARIS - Emmanuel Macron précisera mardi le cap et la méthode qu'il souhaite adopter, en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens, pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste", a indiqué vendredi l'Elysée.

Nicolas Hulot a appelé jeudi l'exécutif à développer un accompagnement social "digne de ce nom" à la transition verte. L'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire a jugé que la fronde des Gilets jaunes "était évitable".

---

UN PROJET DE LOI "MOBILITÉS" POUR LES TERRITOIRES OUBLIÉS

PARIS - Le projet de loi "mobilités", qui sera présenté lundi, apportera des réponses aux "territoires abandonnés" dont sont issus une partie des "Gilets jaunes" grâce à une augmentation de 40% des moyens consacrés aux transports, confirme la ministre des Transports Elisabeth Borne dans un entretien au Journal du dimanche.

La question d'une "vignette" payable par les poids lourds étrangers pour financer l'entretien des routes ne se posera pas en 2019, mais peut-être l'année suivante, prévient la ministre.

"Pour 2019, tous nos investissements sont financés. À partir de 2020, oui, il faudra trouver une nouvelle ressource. Donc, il n'y a pas d'urgence", dit-elle. "Mais en aucun cas nous ne ferons payer les particuliers. Que les poids lourds étrangers contribuent à l'entretien des routes qu'ils empruntent, cela reste une bonne piste de travail", ajoute-t-elle sur fond de contestation des "Gilets jaunes" de la fiscalité écologique.

Au niveau routier, la ministre prévoit un "plan de désenclavement routier" d'un milliard sur dix ans, pour les territoires comme la Lozère, Aurillac dans le Cantal ou Prades dans les Pyrénées-Orientales.