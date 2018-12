L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 14H15 GMT (16/12)

LA MOBILISATION DES "GILETS JAUNES" EN NETTE BAISSE

PARIS - Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, appelle dimanche à un arrêt complet des blocages organisé par les "Gilets jaunes".

Des blocages et barrages filtrants étaient toujours en place dimanche en France, au lendemain d'un l'"acte 5" du mouvement marqué par une forte baisse de mobilisation.

"Il n'est plus possible d'entraver la liberté de circulation", a estimé Richard Ferrand sur France 3.

"Maintenant des mesures ont été prises, des réponses ont été apportées, deux lois vont être prises, un grand débat national va s'ouvrir, donc les combats c'est fini, le débat c'est maintenant", a-t-il ajouté.

Il a évoqué la possibilité de faire intervenir les CRS et les gendarmes à la campagne. "La paix civile est nécessaire", a-t-il fait valoir.

Le concessionnaire autoroutier Vinci fait état dans un communiqué d'une poursuite des perturbations notamment sur l'A7 reliant Lyon à Marseille à cause des manifestations mais aussi des dégradations commises dans la nuit (feux).

"GILETS JAUNES"-INTERPELLATIONS EN BAISSE POUR L'ACTE 5

PARIS - Les interpellations ont été bien moins nombreuses samedi en marge de la mobilisation des "Gilets jaunes" que lors du précédent acte du mouvement, selon un bilan actualisé publié dimanche par la préfecture de police.

Dans la capitale, 179 personnes ont été interpellées et 144 d'entre elles placées en garde à vue, soit un bilan très éloigné du millier d'interpellations de la semaine dernière.

Il y a eu par ailleurs neuf blessés "en urgence relative".

MACRON ET PHILIPPE EN BAISSE DANS LE BAROMÈTRE IFOP/JDD

PARIS - En pleine crise des "Gilets jaunes", la cote de popularité du président Emmanuel Macron a perdu deux points pour atteindre un plancher de 23% dans le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du dimanche.

La part de Français qui se disent mécontents de l'action du chef de lEtat passe de 73% à 76%.Le Premier ministre, Edouard Philippe, perd pour sa part trois points, à 31% de satisfaits.

LES ENTREPRISES PAIERONT POUR LES "GILETS JAUNES"-PRESSE

PARIS - Le gouvernement français envisage de mettre les entreprises à contribution, notamment par le biais d'une baisse de charges moins importante que prévu, pour financer les quelque 10 milliards d'euros de mesures annoncées en faveur des "Gilets jaunes", rapporte Le Parisien dans son édition de samedi.

Dans l'entourage du ministre des Finances et de l'Economie, Bruno Le Maire, on assure que les arbitrages ne sont pas terminés. "Rien n'est arbitré, le travail continue", a-t-on dit.

---

FRANCE-GARDE À VUE LEVÉE POUR DEUX PROCHES DE CHEKATT

PARIS - La garde à vue de deux proches de Cherif Chekatt, auteur de l'attentat de Strasbourg tué jeudi par la police, a été levée dimanche "en l'absence d'éléments les incriminant à ce stade", a annoncé le parquet de Paris.

La garde à vue de quatre membres de sa famille avait déjà été levée samedi pour le même motif. Une seule garde à vue se poursuivait dimanche dans cette enquête.

La fusillade de mardi soir dans le centre de Strasbourg a fait quatre morts. Une cinquième personne est en état de mort cérébrale. Onze autres ont été blessées.

---

COP24-DE RUGY SALUE L'ACCORD, BEAUCOUP RESTE À ACCOMPLIR

PARIS - François de Rugy "salue" dimanche le compromis trouvé à l'issue de la COP 24 sur l'application de l'accord de Paris sur le climat, qui a selon lui le mérite d'effacer "la crainte d'un retour en arrière" en matière de lutte contre le réchauffement.

Après deux semaines de négociations à Katowice en Pologne, les pays parties à l'Accord sur le climat, adopté en décembre 2015 à Paris et entré en vigueur en novembre 2016, sont parvenus à un consensus sur les détails de sa mise en oeuvre, un résultat critiqué par certains pays et ONG qui appelaient à des réductions d'émissions plus ambitieuses pour freiner la hausse des températures.

---

YÉMEN-LA TRÊVE DANS LE PORT D'HODEÏDA COMMENCERA MARDI

SANAA, 16 décembre (Reuters) - Le cessez-le-feu dans le port yéménite d'Hodeïda débutera mardi, annoncent dimanche les parties en conflit.

Les Houthis alignés sur l'Iran chiite, qui se sont emparés de la capitale yéménite Sanaa et le gouvernement du président Abd-Rabbou Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie saoudite sunnite, ont décidé jeudi après une semaine de pourparlers de paix en Suède sous l'égide des Nations unies de cesser les combats dans le grand port de la mer Rouge vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Selon des habitants, des heurts se poursuivent, surtout la nuit, aux alentours d'Hodeïda, où sont massés des milliers de soldats yéménites soutenus par la coalition saoudienne.

En vertu de l'accord conclu, des observateurs internationaux seront déployés à Hodeïda et les forces armées doivent se retirer dans les 21 jours suivant le début du cessez-le-feu.

Un Comité de coordination du redéploiement sous présidence onusienne et comprenant des représentants des deux parties supervisera sa mise en uvre. Le comité devrait commencer ses travaux cette semaine, indique l'Onu.

---

XI JINPING VA PARLER POUR LES 40 ANS DES RÉFORMES EN CHINE

PEKIN - Le président chinois Xi Jinping va prononcer un discours majeur mardi à l'occasion du 40ème anniversaire des réformes économiques et d'ouverture du pays, rapporte dimanche l'agence de presse Chine nouvelle.

Xi Jinping s'exprimera à 10 heures locales (02h00 GMT) au Palais de l'Assemblée du peuple à Pékin.

Le programme de réformes économiques et d'ouverture du pays a été mis en oeuvre à partir de 1978 sous l'égide de l'ancien dirigeant Deng Xiaoping, permettant à des millions de Chinois de sortir de la pauvreté et transformant le pays en puissance économique.

---

FRANCE-UN DÉFICIT PUBLIC SANS DOUTE À 3,4% DU PIB-FERRAND

PARI - Afin de financer les mesures annoncées pour apaiser la contestation des Gilets jaunes, la France doit "assumer" d'avoir un déficit plus élevé que prévu, déclare le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, dans un entretien accordé au JDD.

"Nous assumons d'avoir un déficit plus élevé que prévu - sans doute à 3,4% du PIB", dit-il, avant d'assurer du caractère exceptionnel de ce dépassement du cadre budgétaire européen.

"Il s'agit d'un pic conjoncturel, non d'une trajectoire structurelle. La transformation du CICE en baisse des charges pérenne représente un effort exceptionnel estimé à 0,9%. Nous serons donc à 2,5% en 2020", ajoute-t-il, en référence au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Le chiffre de 3,4% du PIB avait déjà été implicitement avancé par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.

Richard Ferrand évoque aussi la mise en place d'une taxe sur les GAFA, promise par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire dès l'an prochain si les Etats européens ne parvenaient pas à s'accorder sur le sujet.

---

INTEL ET TPG DISCUTENT DE LA VENTE DE MCAFEE À THOMA BRAVO

NEW YORK - Le fonds de capital-investissement Thoma Bravo serait en discussion préliminaire pour racheter la société de logiciels de sécurité McAfee à TPG Capital et Intel.

Intel, qui avait acquis le californien McAfee en 2011 pour 7,7 milliards de dollars, a revendu l'an dernier une participation de 51% dans la société à TPG pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards de dollars.

Thoma Bravo cherche de son côté à se renforcer dans le secteur de la cybersécurité. En octobre, il a annoncé l'acquisition d'Imperva pour 2,1 milliards de dollars, et le mois dernier celle d'une autre société du secteur, Veracode, rachetée à Broadcom pour 950 millions de dollars.