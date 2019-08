L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 15H45 GMT (22/08)

BREXIT-MACRON ET JOHNSON POUR LA POURSUITE DES ECHANGES

PARIS - Emmanuel Macron et Boris Johnson souhaitent que se poursuive d'ici la fin septembre les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour essayer de parvenir à un accord sur le Brexit, a fait savoir jeudi l'Elysée après une rencontre entre le président français et le Premier ministre britannique.

Lors de cet entretien qualifié de "constructif" par la présidence française, Emmanuel Macron a dit son attachement au "respect des principes fondamentaux européens" que sont "la stabilité en Irlande et l'intégrité du marché unique".

Dans une déclaration sur le perron de l'Elysée à la mi-journée, Emmanuel Macron a prévenu le nouveau chef du gouvernement britannique qu'il serait impossible trouver en un mois "un accord de retrait qui soit loin des bases".

Le Brexit, prévu pour le 31 octobre, est empoisonné par la question du "backstop" ou filet de sécurité qui a été inscrit dans l'Accord de retrait négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en novembre dernier pour empêcher le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais dont Boris Johnson ne veut pas.

Angela Merkel a laissé entendre mercredi que la Grande-Bretagne et l'Union européenne pourraient trouver d'ici un mois un terrain d'entente sur la question du "filet de sécurité" entre les deux Irlandes.

La chancelière s'est expliqué jeudi sur ce délai. Elle a précisé jeudi qu'elle n'avait pas donné 30 jours à la Grande-Bretagne pour trouver une solution au problème du "backstop", mais qu'en donnant ce chiffre, elle avait souhaité souligner le peu de temps qu'il restait avant le Brexit.

---

ITALIE-SALVINI LAISSE LA PORTE OUVERTE À UNE NOUVELLE ALLIANCE AVEC LE M5S

ROME - Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, attend dès ce jeudi des "signes concrets" sur la possibilité de former une nouvelle coalition gouvernementale et des "développements significatifs" d'ici au début de la semaine prochaine, a-t-on appris dans son entourage.

Le chef de l'Etat, qui a accepté mardi soir la démission de Giuseppe Conte de la présidence du Conseil, a entamé mercredi des consultations politiques en vue de déterminer s'il est possible de former un nouveau gouvernement ou s'il lui faudra dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées.

La crise politique a été déclenchée le 8 août dernier par Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et dirigeant de la Ligue (extrême droite), qui a jugé que la coalition formée en juin 2018 avec le Mouvement 5 Etoiles n'avait plus lieu d'être et que les Italiens devaient retourner aux urnes.

Dans ses commentaires aux journalistes après sa rencontre avec le président Sergio Mattarella, Matteo Salvini a déclaré qu'il souhaitait toujours des élections, tout en laissant la porte ouverte à un nouvel accord avec le M5S de Luigi di Maio.

"Luigi Di Maio a bien travaillé et dans l'intérêt de ce pays (...), s'il veut relancer le gouvernement et relancer le pays, nous sommes prêts, sans aucun préjugé", a déclaré Salvini.

---

NUCLÉAIRE-L'IRAN PRÊT À TRAVAILLER SUR LES PROPOSITIONS FRANÇAISES

OSLO - L'Iran est prêt à travailler sur les propositions françaises visant à sauver l'accord nucléaire de juillet 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances, mais ne tolérera aucune ingérence des Etats-Unis dans le Golfe, a annoncé jeudi son ministre des Affaires étrangères.

Dans un contexte d'exacerbation des tensions entre Téhéran et Washington, l'Iran a dévoilé jeudi ce qu'il a présenté comme un nouveau système de défense antimissile sol-air de longue portée, le Bavar-373.

Les États-Unis se sont retirés en mai 2018 de l'accord de Vienne qui encadrait le programme nucléaire iranien et ont renforcé les sanctions contre la République islamique.

Pour tenter de sauver cet accord, le président français Emmanuel Macron a proposé mercredi soit d'assouplir les sanctions contre l'Iran, soit de mettre en place un mécanisme de compensation pour permettre aux Iraniens de "vivre mieux", en contrepartie du respect intégral du pacte.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui s'exprimant à l'Institut norvégien des affaires internationales à Oslo, s'est dit satisfait de pouvoir s'entretenir avec le président français vendredi à Paris.

"Il y a des propositions sur la table, tant du côté français que du côté iranien, et nous allons travailler sur ces propositions demain", a-t-il déclaré.

---

LE RÉSEAU ACTION CLIMAT, COLLECTIF D'ONG, BOYCOTTE LE G7

PARIS - Le Réseau Action Climat a annoncé jeudi avoir décidé de boycotter le sommet du G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) pour dénoncer ce qu'il qualifie de mise à l'écart de la société civile par l'Elysée.

La présidence de la République "a décidé de limiter le nombre d'accréditations des ONG à un niveau historiquement bas et de les garder à l'écart du sommet", explique dans un communiqué ce collectif qui fédère plusieurs associations dont Greenpeace et les branches françaises du WWF et d'Oxfam.

Selon lui, avec un nombre d'accréditations limité à 25 "contre près d'une centaine les années précédentes", auquel s'ajoute le fait que les ONG n'auront accès ni au sommet ni au centre de presse, "les conditions pour une consultation et une association effective de la société civile ne sont aujourd'hui pas réunies."

---

LE BRÉSIL N'A PAS LES MOYENS D'ÉTEINDRE LES FEUX EN AMAZONIE-BOLSONARO

SAO PAOLO - Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré jeudi que son gouvernement n'avait pas les moyens de lutter contre les incendies dans la forêt amazonienne mis en exergue par les images des satellites.

Le gouvernement a ouvert une enquête sur ces feux, a indiqué le chef de l'Etat.

Il est également revenu sur ses accusations à l'encontre les organisations non gouvernementales (ONG) qu'il a accusées mercredi d'avoir déclenché des feux de forêt en Amazonie dans le but, a-t-il dit, de nuire à son gouvernement.

Ce n'était pas une affirmation, a-t-il dit jeudi en précisant qu'il avait voulu faire part de ses "soupçons".

Bolsonaro, qui n'a pas présenté de preuve pour soutenir son propos, a estimé que l'importante baisse des subventions accordées par son gouvernement aux ONG pouvait être un motif de mécontentement et avoir poussé les ONG à agir de la sorte.

L'Agence spatiale brésilienne (INPE) dit avoir répertorié 72.843 incendies dans la forêt amazonienne depuis le début de l'année, soit une hausse de 83% par rapport à la même période l'an dernier et un record depuis qu'elle a commencé à recueillir de telles données en 2013.

---

FRANCE-L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ ANTI-PESTICIDES EN DÉLIBÉRÉ

RENNES - Le tribunal administratif de Rennes dira la semaine prochaine si l'interdiction des pesticides éditée par le maire d'une petite commune bretonne est légale ou pas.

Le maire de Langouët défendait jeudi devant le tribunal administratif son arrêté, qui interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations ou des locaux professionnels. C'est, à-t-il expliqué, pour "protéger" les habitants de sa commune de molécules jugées dangereuses pour la santé.

La préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'origine du recours contre l'arrêté, a fait valoir que l'autorisation de l'usage de produits phytosanitaires relevait du ministre de l'Agriculture.

Environ 600 personnes étaient venues soutenir le maire devant le tribunal, qui rendra sa décision d'ici quelques jours.

---

FRANCE-L'ENQUÊTE SUR ALEXIS KOHLER CLASSÉE SANS SUITE

PARIS - Le parquet national financier a annoncé jeudi le classement sans suite de l'enquête préliminaire sur Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l'Elysée, qui était soupçonné de conflits d'intérêts dans ses précédentes activités.

La procédure, ouverte en juin 2018 pour prise illégale d'intérêts, portait sur les relations entre ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron et l'armateur italo-suisse MSC.

La justice s'intéressait aux "conditions et circonstances dans lesquelles Monsieur Alexis Kohler a exercé des fonctions publiques à l'Agence de participation de l'Etat et au cabinet du ministre de l'Economie et des Finances à l'occasion desquelles il aurait pu traiter des dossiers intéressant la Mediterranean Shipping Company avant d'obtenir un emploi de directeur financier au sein de cette dernière", est-il précisé.