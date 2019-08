L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 16H00 GMT (23/08)

AMAZONIE-DES DISCUSSIONS POUR DES "MESURES CONCRÈTES" AU G7

BIARRITZ - Des discussions sont en cours entre conseillers diplomatiques pour que des "initiatives concrètes" soient prises lors du sommet du G7, qui s'ouvre samedi à Biarritz, face aux feux qui ravagent l'Amazonie.

L'Agence spatiale brésilienne (INPE) dit avoir répertorié 72.843 incendies dans la forêt amazonienne depuis le début de l'année, soit une hausse de 83% par rapport à la même période l'an dernier et un record depuis qu'elle a commencé à recueillir de telles données en 2013.

La déforestation au Brésil a bondi de 67% sur un an au cours des sept premiers mois de l'année, a par ailleurs indiqué l'INPE, dont le travail est attaqué par le gouvernement de Jair Bolsonaro.

MACRON ACCUSE BOLSONARO D'AVOIR MENTI, S'OPPOSE AU MERCOSUR

BRASILIA - Le président brésilien Jair Bolsonaro a demandé jeudi soir aux puissances étrangères de ne pas s'immiscer dans la question de l'Amazonie, alors que les incendies qui ravagent la forêt amazonienne provoquent une inquiétude grandissante au sein de la communauté internationale.

Le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres ont tous les deux fait part de leur préoccupation à l'égard des incendies dans la forêt amazonienne, qui ont atteint un nombre record depuis le début de l'année, dévastant une zone considérée comme essentielle dans la lutte contre le changement climatique.

Jair Bolsonaro a réagi avec colère à ce qu'il considère comme de l'ingérence étrangère. "Les pays qui envoient de l'argent ici ne le font pas par charité (...) Ils le font avec l'objectif d'interférer dans notre souveraineté", a déclaré le dirigeant d'extrême droite.

D'après des données gouvernementales, les incendies dans la forêt amazonienne ont augmenté depuis le début de l'année de 83% par rapport à la même période l'an dernier. La politique environnementale de Bolsonaro pourrait voir incité des agriculteurs à accentuer les défrichages par les flammes.

DUBLIN PRÊT À BLOQUER L'ACCORD AVEC LE MERCOSUR POUR FORCER LE BRÉSIL À PROTÉGER L'AMAZONIE

DUBLIN - L'Irlande est déterminée à tenter de bloquer la ratification de l'accord commercial négocié entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur pour contraindre le Brésil à agir pour protéger l'Amazonie, a déclaré vendredi le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar.

"Il est hors de question que l'Irlande vote en faveur de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur si le Brésil n'honore pas ses engagements en matière d'environnement", dit-il dans les colonnes du quotidien Irish Independent.

---

LA CHINE RIPOSTE AUX USA EN TAXANT $75 MILLIARDS DE PRODUITS

PEKIN - La Chine a annoncé vendredi son intention de relever les droits de douane sur environ 75 milliards de dollars (68 milliards d'euros) de produits américains, ripostant ainsi aux dernières décisions américaines dans le conflit commercial qui oppose les deux premières économies du monde.

Cette décision est présentée par Pékin comme une "contre-mesure" à celle des Etats-Unis de taxer quelque 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires en deux étapes, le 1er septembre et 15 décembre.

Le ministère du Commerce chinois imposera des droits supplémentaires de 5% ou 10% sur un total de 5.078 produits provenant des Etats-Unis, parmi lesquels des produits agricoles tels que le soja, le pétrole brut et les petits avions.

TRUMP APPELLE LES ENTREPRISES AMÉRICAINES À QUITTER LA CHINE

WASHINGTON - Donald Trump, a appelé vendredi les entreprises américaines à cesser leurs activités en Chine après l'annonce par Pékin d'un nouveau relèvement de ses droits de douane.

Le président américain a dit qu'il préciserait dans la journée la réplique des Etats-Unis aux nouveaux droits de douane chinois sur quelque 5.000 produits américains annoncés un peu plus tôt par Pékin.

---

MIGRANTS-LES PASSAGERS DE L'OCEAN VIKING DÉBARQUENT À MALTE

PARIS - Un accord a été trouvé vendredi pour le débarquement à Malte puis la prise en charge dans six Etats européens des 356 migrants secourus en Méditerranée par l'Ocean Viking, le navire humanitaire affrété par Médecins sans Frontières (MSF) et SOS-Méditerranée.

La France prendra en charge 150 d'entre eux, ajoute-t-il. L'Allemagne, le Portugal, la Roumanie, le Luxembourg et l'Irlande sont également impliqués dans cette solution.

Le Premier ministre maltais Joseph Muscat a précisé que les passagers de l'Ocean Viking seraient transbordés sur des bâtiments de la marine maltaise dans les eaux internationales puis conduits vers Malte avant leur répartition dans les six pays européens associés à cette solution.

---

ITALIE-LE PD ESPÈRE CONCLURE UN ACCORD AVEC LE M5S

ROME - Le Parti démocrate (PD, centre gauche) a déclaré vendredi espérer parvenir à conclure un accord avec le mouvement antisystème M5S afin de constituer une coalition gouvernementale après la crise politique ouverte par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini.

Le président italien Sergio Mattarella a donné jusqu'à mardi aux chefs des différentes formations politiques pour parvenir à un accord en vue d'une coalition gouvernementale.

Matteo Salvini souhaite des élections anticipées dans l'espoir de les remporter et de diriger seul le pays.

Le PD et le M5S se sont vivement opposés depuis les élections législatives de l'an passé mais les deux formations ont entamé des négociations afin de trouver un compromis leur évitant de revenir devant les électeurs à la faveur d'élections anticipées.

---

RUSSIE-LA CONTESTATION SE POURSUIVRA, PREDIT NAVALNY

MOSCOU - A peine sorti de prison, l'opposant russe Alexeï Navalny, qui avait été condamné à trente jours de détention pour avoir appelé à une manifestation interdite par les autorités, a prédit vendredi une intensification de la contestation contre le régime de Vladimir Poutine.

"Nous voyons désormais que les mensonges et la fraude ne leur suffisent plus. Il ne leur suffit plus non plus d'exclure des candidats d'une élection. Ils veulent délibérément arrêter des dizaines de personnes et en frapper des centaines. Cela montre que ce régime n'a plus de soutien. Ils le sentent et ils ont peur", a dit l'opposant à la presse.

Durant sa détention, les manifestations se sont poursuivies dans la capitale russe, atteignant un niveau de mobilisation jamais vu depuis les manifestations de 2011-2013 contre des fraudes électorales alléguées.

Reçu en début de semaine par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, Vladimir Poutine a expliqué qu'il ne voulait pas qu'un mouvement comparable à celui des "Gilets jaunes" s'installe à Moscou.

---

FRANCE-OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE DANS L'AFFAIRE EPSTEIN

PARIS - Le parquet de Paris a annoncé vendredi l'ouverture en France d'une enquête préliminaire pour viols sur mineurs, notamment, dans l'affaire Jeffrey Epstein, le millionnaire américain soupçonné d'agressions sexuelles qui s'est suicidé dans sa cellule il y a deux semaines.

Arrêté le 6 juillet à son retour d'un séjour à Paris, Jeffrey Epstein, qui était âgé de 66 ans, a été retrouvé sans connaissance dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan et n'a pu être ranimé. L'autopsie a conclu au suicide par pendaison. Il était accusé d'avoir recruté des dizaines de mineures entre 2002 et 2005.