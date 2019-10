L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (01/10)

VIOLENCES À HONG KONG POUR LES 70 ANS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE

HONG KONG - Des batailles de rue ont éclaté mardi à Hong Kong entre manifestants armés de cocktails Molotov et forces de l'ordre, qui ont tiré à balle réelle sur un jeune contestataire, au moment où étaient organisées à Pékin des festivités pour les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine.

C'est la première fois en près de quatre mois de contestation qu'un manifestant est visé par un tir à balle réelle. Il a été blessé à l'épaule, a dit la police, mais on ignore précisément quel est son état.

Des images de cet incident, authentifiées et largement relayées sur les réseaux sociaux, montre une mêlée chaotique de policiers anti-émeutes affrontant des manifestants armés de barres de fer, avant qu'un agent n'ouvre le feu à bout portant.

Ces affrontements, les plus étendus depuis le début du mouvement de contestation, se sont répandus du quartier aisé de Causeway Bay au secteur de l'Amirauté, qui abrite les organes du pouvoir sur l'île même de Hong Kong.

Alors que Xi Jinping s'efforçait à Pékin de présenter la Chine en puissance sûre de sa force avec un défilé militaire savamment orchestré, ces violences, et plus généralement la contestation née en juin, constituent un défi sans précédent pour le président chinois depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

---

LUBRIZOL: PAS D'AMIANTE DANS L'AIR À ROUEN

PARIS - Cinq jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les autorités ont déclaré mardi qu'aucune fibre d'amiante n'avait été détectée dans l'air ou sur les surfaces et que 160 fûts d'où pourraient s'échapper du mercaptan ou de l'hydrogène de sulfure étaient en passe d'être détruits.

Face au débat, parmi les riverains et dans la classe politique, sur la nécessaire transparence due à une population inquiète, le Premier ministre a annoncé que la liste et la quantité des produits qui ont brûlé sur ce site industriel classé Seveso seraient rendues publiques ce mardi.

La nature des produits stockés dans les quelque 1.300 sites Seveso français n'est pas destinée à être divulguée en raison du risque terroriste, notamment depuis une tentative d'attentat en 2015 sur un site d'Air Products en Isère. Edouard Philippe a précisé à l'Assemblée qu'il levait cette restriction pour Rouen.

L'une des interrogations portait sur la toiture des deux hangars qui ont brûlé, et qui contenaient de l'amiante: les mesures menées vendredi matin "sont toutes négatives", a déclaré lors d'une conférence de presse Patrick Berg, directeur régional de l'environnement et de l'aménagement de la région Normandie.

"On ne détecte aucune fibre d'amiante", a-t-il dit.

---

LE DRIAN: UN BREXIT SANS ACCORD, SCÉNARIO "LE PLUS PLAUSIBLE"

PARIS - Le scénario d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord préalable, au 31 octobre prochain, reste le "plus plausible", a déclaré mardi le chef de la diplomatie française.

"Aujourd'hui l'hypothèse d'une sortie sans accord est la plus plausible mais il faudra néanmoins que les Britanniques disent comment ils voient le futur", a dit Jean-Yves Le Drian lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

LONDRES PRÉSENTERA D'ICI JEUDI UN PLAN DÉTAILLÉ A L'UE - SCE

MANCHESTER/DUBLIN - Le gouvernement britannique présentera mercredi ou jeudi à l'Union européenne ses propositions détaillées sur le Brexit, notamment sur la question de la frontière irlandaise, a déclaré lundi à Reuters une source gouvernementale britannique.

D'après la radiotélévision irlandaise RTE, le Royaume-Uni va proposer la création de "centres de dédouanage" des deux côtés de la frontière irlandaise après le Brexit afin d'éviter des contrôles sur la frontière elle-même.

La question de la frontière entre l'Irlande, membre de l'Union européenne, et de l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, est l'une des plus épineuses dans les discussions entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, censé intervenir le 31 octobre. Les deux parties souhaitent empêcher le rétablissement d'une frontière "physique" pour éviter un réveil des tensions communautaires en Irlande du Nord mais divergent sur les modalités pour y parvenir.

---

ISF: LES RÉFORMES MACRON SUR LA FISCALITÉ DU CAPITAL DIFFICILES À ÉVALUER

PARIS - La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital, deux mesures décidées par Emmanuel Macron au début de son quinquennat, n'ont pour l'instant pas produit d'effet visible sur l'emploi et la croissance en France, montre un rapport publié mardi par le comité indépendant chargé de l'évaluation de ces mesures.

Ce comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital a cependant constaté une forte progression des dividendes perçus par les ménages en 2018, année où ces mesures sont entrées en vigueur, et une chute du nombre de départs à l'étranger de contribuables soumis à l'ISF en 2017, année où Emmanuel Macron, candidat puis président, avait annoncé ces projets fiscaux.

Faute de recul et de données à l'égard de mesures instaurées début 2018, le comité déclare qu'il ne peut pas dès à présent fournir une évaluation complète de ces réformes, "tout simplement parce que celles-ci mettront des années à porter l’ensemble des fruits que l’on en attend".

La suppression de l'ISF, remplacé par un impôt recentré sur la seule fortune immobilière (IFI), et la mise en place d'un PFU de 30%, ne soumettant plus les revenus du capital à un barème progressif comme l'impôt sur le revenu, étaient présentées par Emmanuel Macron comme un moyen d'orienter l'épargne vers le financement des entreprises et de renforcer l'attractivité de la France, et donc de favoriser la croissance économique et l'emploi.

---

L'ULTIME RECOURS DE SARKOZY REJETÉ, VERS UN PROCÈS BYGMALION

PARIS - La Cour de cassation a rejeté mardi l'ultime recours de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion, levant ainsi le dernier obstacle à la tenue d'un procès de l'ancien chef de l'Etat pour financement illégal de campagne électorale.

Cet arrêt, qui confirme une décision rendue par la cour d'appel de Paris en octobre 2018, clôt une bataille de procédures déclenchée par la défense de Nicolas Sarkozy après son renvoi en correctionnelle, il y a plus de deux ans et demi.

Reste maintenant à définir la date du procès, au cours duquel doivent être jugées 13 autres personnes.

Nicolas Sarkozy espérait y échapper en faisant annuler l'ordonnance de renvoi signée, fait rare, par seulement l'un des deux juges d'instruction chargé de l'enquête, Serge Tournaire. Dans son arrêt de 20 pages, la plus haute juridiction française a jugé le pourvoi irrecevable.

---

BALLADUR ET LÉOTARD RENVOYÉS EN PROCÈS DANS LE VOLET FINANCIER DE KARACHI

PARIS - L'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ministre de la Défense d'alors, François Léotard, ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République (CJR) dans le volet financier de l'affaire Karachi, a annoncé mardi le parquet.

Ce dossier complexe concerne des contrats de vente de sous-marins et de frégates au Pakistan et à l'Arabie saoudite, remontant aux années 1990, qui auraient pu servir à financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur, en 1995, via un système occulte de rétro-commissions.

La commission d'instruction de la CJR a rendu lundi l'arrêt renvoyant les deux hommes devant le tribunal pour complicité d'abus de biens sociaux mais également, dans le cas de l'ex-chef du gouvernement, pour "recel du produit de ces délits".

---

AIRBUS: L'UE MENACE DE RÉPLIQUER AUX POSSIBLES DROITS DE DOUANE US

BRUXELLES - L'Union européenne étudie toutes les options possibles pour répliquer aux droits de douane supplémentaires que les Etats-Unis pourraient imposer ces prochaines semaines à Airbus, a déclaré mardi la commissaire au Commerce.

"Nous explorons tous les domaines dans lesquels nous pourrions réagir mais, tant que les droits de douane américains ne sont pas entrés en vigueur, nous privilégions une solution négociée", a déclaré Cecilia Malmström.

UE et Etats-Unis sont engagés depuis 15 ans dans un contentieux portant sur les aides publiques dont bénéficient Boeing et son concurrent européen pour leur recherche et développement. Ces subventions illégales se chiffrent en milliards d'euros, selon l'OMC.