L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (02/04)

MAY CHERCHE UNE DERNIÈRE PARADE POUR ÉVITER UN BREXIT CHAOTIQUE

LONDRES/BRUXELLES - Theresa May a présidé mardi au 10, Downing Street plusieurs heures de discussions ministérielles pour tenter de trouver une solution au casse-tête du Brexit alors que le Royaume-Uni s'achemine chaque jour un peu plus vers une sortie sans accord de l'Union européenne.

On ignore si ces discussions ont débouché sur un quelconque accord tant le cabinet apparaît divisé, tout comme le Parlement, les partis politiques et l'opinion publique.

Près de trois ans après le référendum à l'issue duquel les Britanniques ont décidé de quitter l'UE, le Royaume-Uni semble incapable de s'extirper de l'impasse politique et diplomatique et rien ne permet de dire quand il sortira du bloc européen, ni même s'il y parviendra.

Par trois fois, le Parlement de Westminster a rejeté l'accord de retrait péniblement négocié par Londres et Bruxelles et, une fois de plus, la Première ministre n'a pas su lundi mobiliser sa propre majorité pour trouver une alternative. Il est possible qu'elle soumette une quatrième fois son plan de sortie à la Chambre des communes, sans garantie de succès.

"Ces derniers jours, le scénario du 'no deal' est devenu de plus en plus crédible, mais nous pouvons toujours espérer l'éviter", a dit Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE.

PARIS ET DUBLIN PRESSENT LONDRES DE TROUVER UN ACCORD

PARIS - Emmanuel Macron et le Premier ministre irlandais Leo Varadkar ont exhorté mardi le Royaume-Uni à trouver un plan alternatif avant le prochain conseil européen du 10 avril afin d'éviter une sortie sans accord de l'Union européenne.

"Le rejet par trois fois de l'accord de retrait par la Chambre des communes ainsi que le rejet de tout plan alternatif nous mettent sur le chemin d'une sortie sans accord", a estimé le chef de l'Etat français à l'Elysée avant un entretien avec le chef du gouvernement irlandais.

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

RETRAITES:

DELEVOYE PRÊT À DÉMISSIONNER SI L'ÂGE DE DÉPART EST DÉCALÉ

PARIS - Le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, est prêt à démissionner si l'exécutif décale l'âge de départ à la retraite, qui est pour l'heure de 62 ans, indique-t-on mardi dans son entourage, confirmant une information de presse.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn avait évoqué le 17 mars, à titre personnel, une possibilité de report de l'âge de départ à la retraite dans le cadre de la réforme en cours de négociation entre le gouvernement et les syndicats, avant que le gouvernement ne fasse marche arrière.

Selon Le Canard enchaîné à paraître mercredi, le Haut-commissaire, en cas de remise en cause de l'âge permettant de partir à la retraite dans le cadre de la réforme en cours de discussion, pourrait démissionner "dès la fin de cette semaine".

---

FRANCE-LE PARLEMENT S'EMPARE À SON TOUR DU "GRAND DÉBAT"

PARIS - Après quelque 1,5 million de Français, les députés s'emparent à leur tour du "grand débat national" lancé par l'exécutif en réponse à la crise des "Gilets jaunes" et dont les quatre thèmes seront discutés tour à tour dans l'hémicycle.

"L'Assemblée va contribuer à la réflexion collective", s'est félicité mardi sur BFM TV et RMC le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, à quelques heures de l'ouverture de la discussion, qui s'annonce vive, entre une majorité allante et une opposition dénonçant un exercice biaisé, voire inutile.

Il y aura quatre débats thématiques à raison de deux par jour : transition écologique puis fiscalité mardi, démocratie et citoyenneté, Etat et services publics mercredi.

Les groupes politiques auront un temps de parole équitable pour faire part de leurs remarques et de leurs propositions, qui viendront s'ajouter à près de deux millions de contributions recueillies via internet.

--- NAUFRAGE DU GRANDE AMERICA: RISQUE DE POLLUTION RÉDUIT-MINISTRE

PARIS - Le risque de pollution pétrolière liée au naufrage du cargo italien Grande America il y a trois semaines dans le golfe de Gascogne est réduit sans être totalement écarté, a déclaré mardi le ministre français de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.

Les six conteneurs (sur 365 au total) qui s'étaient détachés du navire au moment du naufrage le 12 mars, à plus de 300 km des côtes françaises, ont été ramenés à terre tandis que la nappe de pétrole a pu être réduite notamment grâce à des opérations de pompage, a indiqué le ministre qui s'exprimait à l'Assemblée dans le cadre dans le cadre des questions au gouvernement.

---

TSIPRAS CÉLÈBRE LA NOUVELLE ENTENTE ENTRE ATHÈNES ET SKOPJE

SKOPJE - Alexis Tsipras a effectué mardi une visite chargée de symboles en Macédoine du Nord, la première d'un Premier ministre grec dans l'ancienne république yougoslave, indépendante depuis 1991.

Le chef du gouvernement d'Athènes s'est pris en selfie à Skopje avec son "très cher ami" et homologue Zoran Zaev, avec qui il a mis fin l'an dernier à près de trente ans de brouille autour du nom de "Macédoine" en concluant l'accord de Prespes, par lequel l'Ancienne République yougoslave de Macédoine (Fyrom selon l'acronyme anglais), a accepté de se rebaptiser "République de Macédoine du Nord".

---

ALGÉRIE

MANIFESTATION D'ÉTUDIANTS POUR EXIGER LE DÉPART IMMÉDIAT DE BOUTEFLIKA

ALGER - Plusieurs centaines d'étudiants ont défilé dans le calme mardi à Alger pour réclamer la démission immédiate du président Abdelaziz Bouteflika et un changement de régime politique.

Lundi, la présidence a annoncé que le chef de l'Etat démissionnerait avant la fin de son mandat qui expire le 28 avril.

Les dirigeants du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 22 février n'ont pas réagi pour l'instant à cette annonce. Mais les manifestants rassemblés dans le centre d'Alger ne semblent pas avoir l'intention de relâcher la pression pour obtenir la fin du "système".

"Nous voulons un changement de régime", "Nous ne voulons ni Bouteflika ni Saïd (son frère et conseiller)", scandait la foule.

--- LA COMMANDE CHINOISE D'AIRBUS GONFLÉE PAR DES CONTRATS EXISTANTS

PARIS - La commande par la Chine de 300 avions à Airbus, annoncée lors de la récente visite d'Etat de Xi Jinping en France, a été gonflée par la répétition de contrats existants et la prise en compte d'accords seulement validés préalablement par les autorités chinoises sans être finalisés, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.

Comme pour une commande de 300 appareils à Boeing annoncée pendant une visite à Pékin du président américain Donald Trump en 2017, le chiffre global de cet "accord cadre" avec Airbus a été établi en partie en raison de considérations politiques, ont dit ces sources.

Cette commande globale à Airbus est censée représenter environ 35 milliards de dollars (31,24 milliards d'euros) aux prix catalogue mais le montant des contrats réellement nouveaux est plus faible, ont-elles ajouté.