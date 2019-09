L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (02/09)

L'HYPOTHÈSE D'ÉLECTIONS ANTICIPÉES SE PRÉCISE AU ROYAUME-UNI

LONDRES - Les rumeurs annonçant des élections anticipées vont bon train lundi, à Londres, où Boris Johnson et les opposants à une sortie sans accord de l'Union européenne se préparent à un affrontement de la "dernière chance" aux Communes.

Le Premier ministre britannique a promis de quitter l'UE le 31 octobre avec ou sans accord négocié avec Bruxelles, provoquant une crise politique dont l'issue pourrait passer par un retour aux urnes.

Le Parti travailliste et des frondeurs du Parti conservateur ont l'intention de déposer un projet de loi interdisant une sortie de l'UE sans accord qui pourrait avoir de graves conséquences économiques et financières.

Lundi, la livre sterling cédait plus de 0,8% face au dollar et près de 0,6% face à l'euro sur le marché des changes.

A la veille de la reprise, ce mardi, des travaux parlementaires, les élus conservateurs chargés de la discipline parlementaire, les "whips", ont promis aux dits frondeurs qu'ils seraient exclus du parti s'ils votaient contre le gouvernement.

---

LA CHINE ATTAQUE LES USA DEVANT L'OMC SUR LES DROITS DE DOUANE

HONG KONG/GENEVE - La Chine a porté plainte contre les Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des droits de douane sur les importations américaines, a annoncé lundi le ministère chinois du Commerce.

Depuis dimanche, Washington taxe à 15% plusieurs milliers de produits chinois et en représailles; Pékin a mis en place de nouveaux droits de douanes sur le pétrole brut américain.

La Chine, qui n'a pas publié le détail de son recours devant l'OMC, souligne que les droits américains frappent 300 milliards de dollars (274 milliards d'euros) d'exportations chinoises.

La dernière vague de droits américaine rompt le consensus auquel étaient parvenus Xi Jinping et Donald Trump lors de leur rencontre à Osaka, au Japon, fin juin, a déclaré le ministère chinois du Commerce, ajoutant que Pékin entendait défendre ses droits en accord avec les règles de l'OMC.

---

L'OURAGAN DORIAN FRAPPE LES BAHAMAS ET SE RAPPROCHE DE LA FLORIDE

TITUSVILLE, Floride - L'ouragan Dorian, classé au plus haut sur l'échelle d'intensité des cyclones, a frappé dimanche les îles Abacos, dans le nord de l'archipel des Bahamas, et se rapproche de la Floride où des évacuations ont été ordonnées.

Le cyclone de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique, a touché terre sur l'îlot d'Elbow Cay et à Great Abaco, l'île principale des Abacos.

Dorian s'accompagne de vents soutenus atteignant 295 km/h, avec des rafales pouvant dépasser 350 km/h, ce qui en fait un ouragan aussi puissant que Gilbert (1988), Wilma (2005) et l'ouragan du Labor Day de 1935. Seul Allen, en 1980, avait des vents soutenus supérieurs, atteignant 305 km/h.

Sa vitesse de déplacement est lente, 7 km/h à peine, ce qui prolonge ses effets catastrophiques, a averti le Centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami. Vers 16h00 GMT, il se trouvait à 170 km à l'est de West Palm Beach.

Selon les analystes d'UBS, Dorian pourrait coûter aux assureurs jusqu'à 25 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros).

---

CLIMAT TENDU À HONG KONG APRÈS UN WEEK-END DE HEURTS ET DE PERTURBATIONS

HONG KONG - Les usagers des lignes du métro hongkongais ont été accueillis lundi par des policiers anti-émeutes, une scène qui illustre le climat tendu qui règne à Hong Kong après un week-end de manifestations, marqué par de nouveaux heurts entre contestataires et forces de l'ordre.

Les manifestants ont appelé lundi à une grève générale mais la ville semblait retrouver un calme relatif à l'heure de l'ouverture des magasins et des lignes ferroviaires.

Des milliers d'étudiants et de lycéens ont de leur côté décidé de ne pas rejoindre leurs établissements en ce jour de rentrée. Un grand nombre d'entre eux se sont rassemblés devant l'Université chinoise de Hong Kong.

---

L'ARMÉE ALGÉRIENNE POUR UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DANS L'ANNÉE

ALGER - Le chef d'état-major de l'armée algérienne s'est prononcé lundi pour la tenue d'une élection présidentielle cette année, rapporte la télévision publique.

Le général Ahmed Gaed Saleh a jugé "opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant", ce qui ouvrirait la voie à l'organisation du scrutin dans les 90 jours qui suivent.

L'élection présidentielle était programmée pour juillet, mais les autorités l’ont annulée en invoquant un trop petit nombre de candidatures. Aucune nouvelle échéance n'a été annoncée.

Après plusieurs semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika, qui était au pouvoir depuis 1999, a démissionné le 2 avril. Son départ n'a pas mis fin à la mobilisation. Les contestataires réclament le renouvellement de la classe dirigeante avant la tenue de la présidentielle.

---

L'ÉMISSAIRE AMÉRICAIN À KABOUL POUR PRÉSENTER LE PROJET D'ACCORD

KABOUL - Zalmay Khalilzad, émissaire américain pour l'Afghanistan, a soumis lundi le projet d'accord qu'il a négocié avec les taliban au président afghan Ashraf Ghani, a-t-on appris de sources gouvernementales.

Après neuf cycles de négociations, le diplomate d'origine afghane a annoncé ce week-end qu'un texte ouvrant la voie au retrait américain avait été élaboré et s'est rendu à Kaboul pour le présenter avant sa signature.

L'administration afghane, avec laquelle les taliban refusent de négocier, n'a pas pris part aux pourparlers. Dans le cadre du projet d'accord, la milice islamiste s'est toutefois engagée a entamer des discussions avec Kaboul en vue d'un cessez-le-feu et d'un partage du pouvoir.

Le chef de l'Etat a promis d'examiner le texte et de prendre position dans les deux jours, a-t-on appris de sources proches des discussions.

---

LES OPINIONS DE PARIS ET TÉHÉRAN SE RAPPROCHENT, DIT L'IRAN

DUBAI - Les points de vue de la France et de l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran se rapprochent, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement iranien.

Selon Ali Rabiei, ces convergences doivent beaucoup à l'entretien téléphonique qu'ont eu samedi Emmanuel Macron et Hassan Rohani.

Le président français a tenté, lors du sommet du G7 à Biarritz fin août, d'ouvrir la voie à une solution diplomatique pour sortir de la confrontation entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump n'ayant pas fermé la porte à une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rohani.

---

LES FRANÇAIS S'INTÉRESSENT DE PLUS EN PLUS À L'ÉCOLOGIE

PARIS - Près de trois quarts des Français (72%) disent s'être davantage intéressés aux enjeux écologiques au cours des derniers mois et, pour nombre d'entre eux, cette attention croissante est allée de pair avec un changement de comportement, selon un sondage Harris Interactive pour M6 et RTL publié lundi.

Dans le détail, 52% des personnes interrogées déclarent avoir changé leurs habitudes et 20% assurent qu'elles se sentent plus concernées qu'auparavant mais n'ont encore rien changé à leur conduite.