L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (03/04)

BREXIT:

MAY RENCONTRE CORBYN POUR TENTER DE SORTIR DE L'IMPASSE

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May et le chef de file de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn se retrouvaient mercredi pour examiner ensemble les moyens de trouver une issue à l'impasse politique du Brexit.

Après sept heures de discussions avec ses ministres, Theresa May a annoncé mardi soir lors d'une allocution télévisée qu'elle allait demander un nouveau report de la date du Brexit, aussi bref que possible, et elle a tendu la main à Jeremy Corbyn pour sortir de l'impasse parlementaire en cours.

Devant le Parlement européen, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a prévenu que l'Union européenne n'accorderait aucun délai supplémentaire pour la date du Brexit si le Parlement britannique ne ratifie pas d'ici le 12 avril prochain l'Accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

"Le 12 avril est l'ultime date limite pour une ratification de l'Accord de retrait par la Chambre des communes", a-t-il déclaré devant le Parlement européenne. "Si cela n'a pas encore été fait d'ici là, aucune nouvelle extension courte ne sera possible."

Pour suivre le déroulement EN DIRECT des événements de la journée:

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

ALGERIE

POUR LES MANIFESTANTS, LE DÉPART DE BOUTEFLIKA NE SUFFIT PAS

ALGER - Les manifestants algériens mobilisés depuis six semaines pour la fin du "système" et d'un régime qu'ils jugent sclérosé disent ne pas se satisfaire de la seule démission du président Abdelaziz Bouteflika et exigent le remplacement d'une élite au pouvoir depuis l'indépendance en 1962.

"Nous voulons un président qui comprend ce que nous voulons", résume Bouzid Abdoun, un ingénieur de 25 ans de l'entreprise publique Sonelgaz. "Nous voulons vivre ici, pas devoir émigrer en Europe."

Mardi soir, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans et considérablement affaibli depuis un AVC en 2013, a mis fin sous la pression de la rue à ses vingt ans de présidence.

Le président de la chambre haute du Parlement, Abdelkader Bensalah, assurera l'intérim pendant trois mois, jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle.

Pour les opposants qui manifestent depuis le 22 février dans les villes algériennes, il n'est pas question d'accepter que le nouveau chef de l'Etat soit issu des cercles du pouvoir actuel, établi autour de l'ancien parti unique, le Front de libération nationale (FLN), de l'armée, des hommes d'affaires et de l'armée.

Voir le PORTRAIT d'Abdelaziz Bouteflika

---

ELECTIONS TURQUES: RECOMPTAGE PARTIEL ORDONNÉ À ISTANBUL

ANKARA - Le Haut Conseil électoral (YSK) turc a ordonné mercredi le recomptage des bulletins de vote dans huit des 39 arrondissements d'Istanbul, ville où les résultats initiaux des élections municipales de dimanche dernier accordent une légère avance à l'opposition.

L'agence de presse Anadolu, pour sa part, rapporte que le recomptage concerne au total 18 arrondissements d'Istanbul - nouveau dépouillement des bulletins déclarés invalides dans quinze d'entre eux, contrôle de tous les bulletins dans les trois autres.

Le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdogan, dénonçant des irrégularités, avait déposé des recours dans la totalité des arrondissements d'Istanbul et d'Ankara, la capitale.

A Istanbul, la plus grande ville du pays, le candidat du Parti républicain du peuple (CHP), Ekrem Imamoglu, a selon les résultats initiaux environ 25.000 voix d'avance sur son rival de l'AKP, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. Mercredi, il a exigé que le conseil électoral le proclame officiellement vainqueur et nouveau maire de la ville.

L'opposition s'imposerait également à Ankara, où le candidat du CHP Mansur Yavas est crédité de 50,9% des voix, soit près de quatre points de plus que Mehmet Ozhaseki, qui se présentait sous les couleurs de l'AKP.

---

VENEZUELA: L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE GUAIDO LEVÉE

CARACAS - La puissante Assemblée constituante vénézuélienne, fidèle à l'administration du président en exercice Nicolas Maduro, a approuvé mardi une mesure autorisant un procès du chef de file de l'opposition, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé en janvier président du Venezuela par intérim.

Un tel décret était nécessaire pour permettre à la Cour suprême d'engager des poursuites judiciaires contre Juan Guaido qui, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, disposait d'une immunité parlementaire.

Des représentants de l'administration Maduro ont lancé plusieurs enquêtes criminelles contre Guaido depuis que celui-ci s'est autoproclamé chef d'Etat par intérim. Toutefois le procureur général du Venezuela n'a pour le moment pas ordonné la détention et n'a émis aucun acte d'inculpation contre Guaido.

---

"GRAND DÉBAT"

MACRON PROMET PLUS DE JUSTICE, MAIS PAS 66 MILLIONS DE RÉPONSES

SAINT-BRIEUC, Côtes-d'Armor - La réponse de l'exécutif aux contributions au "grand débat", conçu comme une voie de sortie à la crise des "Gilets jaunes", passera par davantage de justice territoriale et sociale et sera collective, a déclaré mercredi Emmanuel Macron, excluant des réponses "catégorielles".

Lancée le 15 janvier, cette concertation, qui s'est officiellement achevée le 14 mars et donnera lieu à une restitution lundi, doit déboucher sur des "traductions concrètes" sur lesquelles l'exécutif, dont la marge de manoeuvre budgétaire est limitée, continue d'entretenir le flou.

"La réponse doit passer par un principe de justice territoriale et de justice sociale", a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion des assises des maires de Bretagne, à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), avant-dernière étape de son tour de France avant la Corse jeudi.

Le risque serait de "dire 'la réponse au débat ça doit être 66 millions de réponses et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais faire une réponse à chacun et ce sera bien'", a-t-il déclaré.

---

L'ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE À 62 ANS NE BOUGERA PAS,

DIT LE PRÉSIDENT DU GROUPE LAREM À L'ASSEMBLÉE

PARIS - L'âge légal de la retraite à 62 ans "ne bougera pas", a promis mercredi le chef de file des députés La République en Marche (LaRem), pour tenter de clore une polémique qui a amené le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, à mettre sa démission dans la balance, selon le Canard Enchaîné.

Interrogé par Europe 1, Gilles Le Gendre a dit partager, ainsi que le groupe LaRem, "l'exaspération du président de la République", Emmanuel Macron, après les "ballons d'essai" lancés par des ministres sur ce sujet.

Agnès Buzyn (Santé) a évoqué le 17 mars, à titre personnel, la possibilité de reporter l'âge de départ à la retraite. Trois jours plus tard, le Premier ministre, Edouard Philippe, assurait qu'il n'était pas question de modifier cet âge légal dans le cadre de la réforme en discussion avec les syndicat. Mais il avait contribué à la confusion en ajoutant qu'il n'était pas illégitime de se poser la question de l'allongement de la durée du travail.

Selon la dernière édition du Canard Enchaîné, le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, s'est dit prêt à démissionner si l'exécutif décalait cette borne d'âge dans le cadre de la réforme en discussion.

---

RENAULT

GHOSN PRÊT À DIRE LA VÉRITÉ, S'EXPRIMERA LE 11 AVRIL

TOKYO - L'ancien PDG de Renault et ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, a déclaré mercredi sur Twitter qu'il se préparait à "dire la vérité" lors d'une conférence de presse qui aura lieu le jeudi 11 avril.

"Je suis prêt à dire la vérité sur ce qui se passe. Conférence de presse le jeudi 11 avril", annonce le dirigeant. Le compte Twitter, qui a été créée au mois de mars et ne comporte qu'un seul message, a été déclaré authentique par le réseau social.

La presse japonaise rapporte que le parquet de Tokyo envisage d'engager de nouvelles poursuites contre l'ex-président de Nissan pour abus de confiance aggravé, en lien avec des paiements suspects effectués à un partenaire commercial du constructeur à Oman, au Moyen-Orient.

Arrêté en novembre dernier Japon, Carlos Ghosn, qui a passé plus de cent jours en détention, a été remis en liberté contre une caution de neuf millions de dollars début mars. Les termes de sa libération conditionnelle prévoient qu'il n'est pas autorisé à utiliser internet.