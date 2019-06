L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (03/06)

TRUMP À LONDRES EN PLEIN DÉBAT SUR LE BREXIT ET LA SUCCESSION DE MAY

LONDRES - Donald Trump et son épouse Melania sont arrivés lundi à Londres pour une visite d'Etat de trois jours que les propos du président américain sur le Brexit et sur les candidats à la succession de Theresa May ont placée sur une trajectoire imprévisible.

Le couple présidentiel aura droit à tous les égards de la monarchie britannique, avec déjeuner avec la reine Elizabeth, thé avec le prince Charles, l'héritier du trône, puis dîner officiel au palais de Buckingham et visite de l'abbaye de Westminster où les souverains d'Angleterre sont couronnés depuis mille ans.

Le prince Charles et son épouse Camilla ont accueilli le président et son épouse, arrivés en hélicoptère dans les jardins de Buckingham pour le déjeuner officiel. Le couple présidentiel a ensuite été présenté à la reine.

Au-delà du faste des cérémonies, le 45e président des Etats-Unis arrive à Londres avec des idées bien précises.

Sur Twitter, juste avant que son avion n'atterrisse à l'aéroport de Londres-Stansted, Donald Trump s'en est violemment pris au maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, le traitant notamment de "stone-cold loser", en quelque sorte de "raté intégral".

---

BORIS JOHNSON LANCE SA CAMPAGNE POUR LA CONQUÊTE DU 10, DOWNING STREET

LONDRES - La rupture avec l'Union européenne aura lieu le 31 octobre avec ou sans accord, promet Boris Johnson, favori de la course à la succession de Theresa May à la tête du gouvernement britannique, dans une vidéo diffusée lundi pour le lancement de sa campagne.

La Première ministre, qui n'est pas parvenue à faire adopter son plan de sortie de l'UE, doit quitter ses fonctions vendredi.

"Si j'entre (au 10 Downing Street), nous sortirons le 31 octobre avec ou sans accord", dit l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a quitté le gouvernement en novembre pour dénoncer le projet d'accord que Theresa May a négocié avec Bruxelles.

---

SOUDAN-LES MANIFESTANTS DE KHARTOUM VIOLEMMENT DISPERSÉS

KHARTOUM - Les forces soudanaises sont violemment intervenues lundi contre les manifestants qui campent depuis des semaines dans le centre de Khartoum, où au moins 13 personnes ont été tuées, selon des témoins et des médecins.

Le dernier bilan établi par une association de médecins affiliée aux manifestants installés devant le commandement général de l'armée et le ministère de la Défense fait état d'au moins 13 "martyrs" et 116 blessés.

Selon elle, les forces de l'ordre ont encerclé un hôpital de la capitale soudanaise et ouvert le feu en direction d'un autre.

---

DEUX AUTRES DJIHADISTES FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT EN IRAK

BAGDAD - Deux Français ont été condamnés à mort lundi à Bagdad pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique, a annoncé un procureur irakien interrogé par Reuters.

Ce verdict porte à onze le nombre de Français condamnés à la peine capitale en Irak. Le ministère français des Affaires étrangères a assuré la semaine dernière que Paris faisait le nécessaire pour qu'ils échappent à la peine capitale.

Les onze condamnés faisaient partie d'un groupe de 280 détenus remis en février aux autorités irakiennes par les rebelles des Forces démocratiques syriennes (FDS). Quatorze Français en faisaient partie, selon des sources militaires, mais il semble que d'autres aient été pris pour des Irakiens.

---

UN TRIO POUR ASSURER L'INTÉRIM À LA TÊTE DU SPD ALLEMAND

BERLIN - Les noms de trois dirigeants du Parti social-démocrate (SPD) allemand ont été proposés pour assurer l'intérim après la démission de la présidente Andrea Nahles, a-t-on appris lundi au sein du parti.

Il s'agit de deux femmes, Manuela Schwesig et Malu Dreyer, qui dirigent les gouvernements régionaux du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et de Rhénanie-Palatinat, et d'un homme, Thorsten Schäfer-Gümbel, qui conduit le SPD dans le Land de Hesse.

Pour la chancelière Angela Merkel, le désignation de cette direction collégiale n'est en rien un signe de fragilité de la coalition gouvernementale qui rassemble les conservateurs et le SPD.

---

RETRAIT DE WAUQUIEZ, RETOUR À LA CASE DÉPART POUR LR

PARIS - Les Républicains se cherchent un chef et une ligne politique après le départ de Laurent Wauquiez, une démission qui ne résout rien et expose le parti aux appétits décuplés du Rassemblement national et de La République en marche.

Jean Leonetti, jusqu'ici vice-président délégué de LR et défenseur d'un "courant social et humaniste", assume désormais l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Les statuts du mouvement stipulent que l'élection du nouveau dirigeant - pour cinq ans par les adhérents réunis en congrès - doit avoir lieu "dans les 50 jours au moins et 65 jours au plus après l'ouverture de la vacance".

Aucun des caciques pouvant prétendre à la succession du mal-aimé Laurent Wauquiez n'a pour l'heure fait acte de candidature : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand (qui a quitté LR en décembre 2017), François Baroin, Bruno Retailleau...

---

JADOT ESQUISSE LES CONTOURS D'UN PARTI AU-DELÀ DES VERTS

PARIS - Le député écologiste européen Yannick Jadot, dont la liste a créé la surprise en arrivant en troisième position aux élections européennes, a déclaré lundi qu'il souhaitait créer un parti de gouvernement plus large qu'Europe Ecologie-Les Verts.

"Il va falloir très clairement dépasser Europe Ecologie-Les Verts. C'est le mouvement qui a permis ce succès, avec d'autres", a-t-il dit sur France Inter. "Il va falloir à minima que tous les mouvements écolos se retrouvent dans la même maison mais surtout, on veut construire le grand mouvement politique de demain", a-t-il ajouté.

Comme exemple des valeurs que portera cette formation politique, Yannick Jadot cite l'action du maire EELV de Grande-Synthe (Nord), Damien Carême.

---

POUR LE MAIRE, 1.050 EMPLOIS EN MOINS CHEZ GE, C’EST TROP

BELFORT - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a invité lundi General Electric à "revoir sa copie" s’agissant des 1.044 suppressions d’emplois annoncées il y a moins d'une semaine par l'entreprise américaine, principalement à Belfort, dont 792 dans l’activité turbines à gaz.

Sur le site belfortain où le groupe emploie 4.400 salariés, le ministre a rencontré des membres de la direction du groupe avant de s'entretenir avec les représentants de l’intersyndicale CFE-CGC, CGT et Sud.

"Le plan social, en l'état, ne va pas. Mille-cinquante emplois supprimés, c'est trop et je pense que GE peut et doit faire mieux et que c'est un préalable pour que les choses s’apaisent sur le site", leur a-t-il dit dès l'ouverture. "GE doit revoir sa copie", a-t-il ajouté.

---

FRANCE

LE FMI PRÔNE UN EFFORT "AMBITIEUX" SUR LA DÉPENSE PUBLIQUE

PARIS - Le Fonds monétaire international (FMI) presse la France de mener un "effort budgétaire structurel ambitieux" pour placer sa dette publique sur une trajectoire "clairement à la baisse".

Dans les conclusions préliminaires de sa revue annuelle de l'économie française, publiées lundi, le FMI note que la croissance française, si elle a ralenti, reste "résiliente et riche en emplois" grâce notamment aux réformes mises en oeuvre ces dernières années sur le marché de l'emploi et la fiscalité.

Il s'en tient à ses prévisions de croissance pour la France publiées en avril, à savoir 1,3% attendu pour cette année et une stabilisation autour de 1,5% à, moyen terme.