L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (03/09)

JOUTE PARLEMENTAIRE À WESTMINSTER OÙ L'OPPOSITION À JOHNSON S'ORGANISE

LONDRES - Boris Johnson, qui a perdu sa majorité à la Chambre des communes, a appelé mardi les députés à rejeter l'initiative des parlementaires hostiles à un Brexit sans accord le 31 octobre prochain, affirmant que le succès de leur démarche "détruirait" toute chance de parvenir à un nouvel accord avec les Européens.

Juste avant son discours, un député conservateur, Phillip Lee, a quitté les bancs du parti Tory et est allé s'asseoir au milieu des élus du LibDem, le parti libéral démocrate opposé au Brexit, privant Johnson de sa majorité à la Chambre.

S'exprimant à l'assemblée, le Premier ministre britannique a affirmé qu'une "véritable dynamique" s'était enclenchée depuis le récent sommet du G7 dans ses discussions avec les Européens et a ajouté qu'il était confiant dans la possibilité de conclure un nouvel accord sur le Brexit lors du conseil européen des 17 et 18 octobre prochain.

Boris Johnson a prévenu lundi qu'il n'hésiterait pas à convoquer des élections anticipées le 14 octobre si le Parlement lui dictait sa conduite et a exclu tout report de la date du Brexit. Il lui faudra pour cela réunir une majorité qualifiée des deux tiers des 650 élus de la Chambre des communes.

VOIR AUSSI

ENCADRE L'initiative parlementaire contre un Brexit sans accord

DUBLIN - En visite en Irlande, le vice-président américain Mike Pence a appelé mardi l'Union européenne à négocier "avec bonne foi" avec le Premier ministre britannique Boris Johnson pour parvenir à un accord de Brexit respectant la souveraineté britannique.

"A mesure que la date-butoir du Brexit approche, nous exhortons l'Irlande ainsi que l'Union européenne à négocier avec bonne foi avec le Premier ministre Johnson et à travailler en vue de parvenir à un accord qui respecte la souveraineté du Royaume-Uni et minimise la désorganisation du commerce", a-t-il dit.

BREXIT-LA FRANCE S'INQUIÈTE DE L'IMPRÉPARATION DE SES ENTREPRISES

PARIS - Le gouvernement, qui réunit mardi les chefs d'entreprises pour les sensibiliser aux risques d'un "Brexit dur", les exhorte "à ne pas perdre de temps" pour se préparer à cette éventualité, évoquée à plusieurs reprises par le Premier ministre britannique.

"Boris Johnson a tenu des propos assez clairs sur sa façon de gérer le dossier et donc il n'écarte pas du tout une possibilité de 'no deal' (absence d'accord)", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, sur BFM Business.

"Ce qui est un peu préoccupant pour les entreprises, c'est qu'on ne sera pas avancé" sur cette question avant le "dernier jour", a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre britannique répète que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre prochain "coûte que coûte" avec ou sans accord négocié avec Bruxelles.

---

LES ADHÉRENTS DU M5S APPELÉS À SE PRONONCER SUR L'IDÉE D'UNE COALITION AVEC LE PARTI DÉMOCRATE

ROME - Les adhérents du M5S sont appelés à se prononcer ce mardi l'alliance que souhaitent nouer le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche) par un vote sur internet, prévu entre 09h00 et 18h00 (07h00-16h00 GMT).

D'après un sondage SWG pour la chaîne de télévision La7, 51% des sympathisants 5 Etoiles soutiennent une coalition avec le PD, projet approuvé par 69% des sympathisants du Parti démocrate.

---

DORIAN PERD EN INTENSITÉ MAIS PROGRESSE EN SUPERFICIE À L'APPROCHE DE LA FLORIDE

MARSH HARBOUR, Bahamas - L'ouragan Dorian, qui a fait au moins cinq morts dans l'archipel des Bahamas, a perdu mardi en intensité mais s'est étendu sur une plus grande superficie à l'approche des côtes de la Floride.

Dans son dernier point, diffusé vers 15h45 GMT, le Centre national américain des ouragans (NHC) situait l'oeil de l'ouragan à 160 km environ à l'est-nord-est de West Palm Beach.

Dorian est désormais classé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui compte cinq degrés), avec des vents atteignant les 175 km/h.

---

HONG KONG: CARRIE LAM DÉMENT AVOIR ÉVOQUÉ SA DÉMISSION AVEC PÉKIN

HONG KONG - La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a affirmé mardi n'avoir jamais demandé aux autorités de Pékin de la relever de ses fonctions pour contribuer à sortir de la crise que traverse la région administrative spéciale.

Sa mise au point est un démenti à des informations de l'agence Reuters faisant état d'une discussion à caractère privé enregistrée au cours de laquelle la dirigeante aurait dit avoir été disposée, si elle l'avait pu, à démissionner.

"Je n'ai jamais évoqué l'hypothèse d'une démission auprès du gouvernement central", a déclaré Carrie Lam. "Le choix de démissionner ne relève que de moi."

Selon Reuters, Lam a déclaré la semaine dernière à des chefs d'entreprises qu'elle avait provoqué des dégâts "impardonnables" en déclenchant la crise politique à Hong Kong avec un projet de loi, désormais suspendu, qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale.

Dans cet enregistrement de 24 minutes que Reuters s'est procuré, Lam déclare en anglais: "Si j'avais le choix, la première chose serait de démissionner après avoir présenté de profondes excuses."

---

JEAN-PAUL DELEVOYE, LE "MONSIEUR RETRAITES", ENTRE AU GOUVERNEMENT

PARIS - Le Haut commissaire chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a annoncé mardi son entrée au gouvernement, au côté de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, à deux jours de la reprise des négociations entre exécutif et partenaires sociaux sur ce dossier potentiellement explosif.

"Il était logique qu’ayant commencé comme Haut commissaire, je poursuive mon travail comme tel", déclare l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), dans La Voix du Nord. "Je garde la même équipe, le même lieu, pour être l’interlocuteur privilégié des partenaires et écrire la future loi".

Contactés par Reuters, ni Matignon ni l'Elysée n'ont souhaité faire de commentaires sur l'officialisation par l'intéressé de cette nomination qui intervient à la veille du conseil des ministres et du séminaire gouvernemental à l'Elysée.

---

DES SUBSTANCES POLLUANTES PRÉSENTES CHEZ TOUS LES FRANÇAIS

PARIS - Des substances polluantes, dont certaines sont cancérigènes ou classées parmi les perturbateurs endocriniens, sont présentes dans l'organisme de tous les Français, à des niveaux particulièrement élevés chez les enfants, selon une vaste enquête publiée mardi.

Dans son étude, une première de ce genre en France, Santé Publique France s'est intéressé à six familles de produits aux effets sanitaires encore mal connus - les bisphénols, les phtalates, les éthers de glycols, les retardateurs de flamme dits bromés et les composés perfluorés.

"Ces polluants sont présents dans l'organisme de l'ensemble des adultes et des enfants", écrit dans un communiqué l'organisme public, rattaché au ministère de la Santé.

---

FACE À L'OFFENSIVE NETFLIX, LA FRANCE DÉPOUSSIÈRE SES RÈGLES

PARIS - Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a dévoilé mardi les grandes lignes d'un projet de loi destiné à assouplir la réglementation du secteur de l'audiovisuel avec l'espoir d'aider les champions hexagonaux à résister à l'offensive des plateformes numériques.

La réglementation actuelle, qui prévoit notamment l'obligation pour les chaînes de télévision de consacrer une partie de leurs revenus au financement de films, a permis à la France de conserver un cinéma prolifique, à la différence de plusieurs de ses voisins européens.

Mais cet ensemble de lois, décrets et accords interprofessionnels est cependant jugé obsolète par une partie des acteurs qui se plaignent de ne pas pouvoir lutter à armes égales face à des plateformes internationales au succès croissant dans l'Hexagone.