L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (04/09)

BREXIT: LE BRAS DE FER SE POURSUIT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES - Le Parti travailliste britannique ne votera pas ce mercredi en faveur d'élections législatives anticipées, une décision condamnant a priori Boris Johnson à un nouveau revers parlementaire, a annoncé un porte-parole de la première formation d'opposition.

Le Premier ministre conservateur, déjà mis en minorité la veille, réclame des élections législatives anticipées à la date du 15 octobre prochain. Pour obtenir gain de cause, il lui faut réunir une majorité qualifiée des deux tiers à la Chambre des communes, objectif impossible sans l'apport des élus travaillistes.

Le retour aux urnes réclamé par Johnson est la conséquence de l'initiative que mènent au Parlement les députés hostiles à un Brexit sans accord le 31 octobre prochain pour tenter d'écarter cette perspective.

Le Labour a fait savoir qu'il ne votera pas ce mercredi en faveur d'élections législatives anticipées.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN PRÊTERA SERMENT JEUDI

ROME - Giuseppe Conte a dévoilé mercredi la composition de son nouveau gouvernement de coalition réunissant le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche), une alliance inédite qui pourrait permettre un réchauffement des relations entre Rome et l'Union européenne.

Au lendemain de l'approbation à une écrasante majorité de cette coalition par les adhérents du M5S, le président du Conseil s'est rendu au palais présidentiel pour informer le chef de l'Etat, Sergio Mattarella, qu'il était en capacité de former un gouvernement.

La nouvelle équipe gouvernementale sera investie lors d'une cérémonie programmée jeudi à 10h00 (08h00 GMT) au palais du Quirinal, siège de la présidence. Elle devra ensuite obtenir la confiance des deux chambres du Parlement.

En place depuis juin 2018, la précédente coalition, que dirigeait déjà Conte, a volé en éclats le mois dernier sous l'impulsion de Matteo Salvini. Le chef de la Ligue d'extrême droite espérait des élections anticipées.

Son pari a fait long feu, le M5S ayant décidé de se rallier au Parti démocrate, une formation qu'il jugeait corrompue.

HONG KONG: CARRIE LAM RETIRE LE PROJET DE LOI D'EXTRADITION VERS LA CHINE

HONG KONG - La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé mercredi le retrait du projet de loi d'extradition de suspects vers la Chine à l'origine de la crise aiguë qui secoue la région administrative spéciale depuis des mois.

La contestation s'étant élargie à d'autres questions, dont son propre maintien à la tête de l'exécutif local, il n'est pas acquis que son annonce, à l'issue d'une réunion avec des parlementaires hongkongais favorables à Pékin et des délégués du Congrès national du peuple (CNP) chinois, ramènera le calme dans l'ancienne colonie britannique.

"Le gouvernement va formellement retirer ce projet de loi afin de dissiper totalement les craintes. J'espère que cette annonce va aider la société à avancer", a déclaré à la télévision la dirigeante imposée par Pékin en 2017.

Les médias de Hong Kong rapportaient depuis le début de la journée que Carrie Lam s'apprêtait à accéder à l'une des principales demandes des manifestants, après avoir seulement suspendu le projet de loi controversé en juin.

"Trop peu, trop tard", a commenté Joshua Wong, une des figures de proue du mouvement des parapluies de 2014, précurseur de la contestation actuelle, sur sa page Facebook.

FRANCE: LE CALENDRIER SUR LES RETRAITES ANNONCÉ LA SEMAINE PROCHAINE

PARIS - Les choix retenus par l'exécutif en matière de méthode et de calendrier concernant la réforme des retraites, dossier potentiellement explosif de "l'acte II" du quinquennat d'Emmanuel Macron, seront dévoilés la semaine prochaine, a annoncé mercredi Edouard Philippe.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la réforme des retraites vise à créer un système universel par points "plus lisible et plus équitable" en 2025 dans lequel "un euro cotisé donne les mêmes droits".

Ce projet suscite des inquiétudes au sein des organisations syndicales dont deux - FO et la CGT - ont d'ores et déjà appelé à manifester respectivement le 21 et le 24 septembre.

DIDIER GUILLAUME REFUSE DES ZONES SANS PESTICIDES DE 150 MÈTRES

PARIS - Le ministre français de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est dit mercredi opposé à l'instauration de zones sans pesticides dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation.

Une telle mesure, que le maire du village breton de Langouët a prise dans sa commune avant de se heurter à une décision de justice, empêcherait l'agriculture française d'assurer l'autonomie alimentaire du pays - "une folie pour le consommateur" - et gonflerait donc les importations, a justifié l'ex-sénateur socialiste sur Europe 1.

"S'il devait y avoir des zones de non-traitement de 150 mètres autour de toutes les habitations, alors ça serait la plus grosse artificialisation des terres jamais obtenue", a également justifié Didier Guillaume.

Le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), Daniel Cueff, a tenté d'interdire l'épandage de produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des maisons d'habitation en signant un arrêté municipal, que le tribunal administratif de Rennes a suspendu dans la foulée, fin août.

MUNICIPALES: CÉDRIC VILLANI MET FIN AU SUSPENSE

PARIS - Le député "en marche" Cédric Villani dira ce mercredi s'il lance ou non une candidature dissidente de celle de Benjamin Griveaux pour les élections municipales à Paris en mars prochain.

Le mathématicien conteste les conditions dans lesquelles Benjamin Griveaux a obtenu l'investiture de La République en marche (LaRem). Son entourage a souligné ces derniers jours qu'il n'agissait ni contre Emmanuel Macron, ni contre LaRem.

Benjamin Griveaux a de son côté proposé à Cédric Villani de participer à son projet et des ténors de la majorité, dont le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, ont mis en garde contre les dangers d'une division face à la maire socialiste sortante Anne Hidalgo.