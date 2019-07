L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (05/07)

JUNCKER DÉPLORE LE MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA DÉSIGNATION DE VON DER LEYEN

BRUXELLES - Le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a estimé vendredi que le processus de nomination de sa remplaçante, l'Allemande Ursula von der Leyen, n'était "pas très transparent" et constituait une rupture indésirable avec la pratique.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont entendus mardi pour proposer les candidatures de Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) et d'Ursula von der Leyen, ministre allemande de la Défense et membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel, à la présidence de la Commission après trois jours d'âpres discussions.

Le choix d'Ursula von der Leyen doit encore être validé par le Parlement européen, où elle devra réunir une majorité absolue.

---

VARSOVIE ET BERLIN CONTREDISENT MACRON SUR LES BALKANS ET L'UE

POZNAN, Pologne - La Pologne et l'Allemagne ont appelé vendredi à poursuivre les négociations d'adhésion entre l'Union européenne et les pays des Balkans, rejetant la position d'Emmanuel Macron qui estime que le bloc ne devrait pas accepter de nouveaux Etats tant qu'il n'aura pas amélioré son fonctionnement.

"Je partage le point de vue du président Macron selon lequel les mécanismes de travail de l'UE doivent être améliorés", a déclaré la chancelière Angela Merkel lors de la conférence de presse de clôture du sommet des Balkans occidentaux à Poznan, en Pologne. "Je ne considère pas cela comme un abandon des discussions sur l'adhésion."

Lors de leur sommet de juin, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE n'ont pas tenu leur promesse d'ouvrir des discussions avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, en dépit des recommandations en ce sens de la Commission européenne.

---

LIESSE À KHARTOUM APRÈS L'ACCORD ENTRE LA JUNTE ET L'OPPOSITION

KHARTOUM - Des scènes de liesse à Khartoum et Omdourman ont accueilli vendredi l'annonce d'un accord politique entre la junte soudanaise et l'opposition.

Après deux jours de discussions, le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir depuis la chute du président Omar el Béchir en avril, et l'opposition sont parvenus à un accord sur un partage de pouvoir durant une période de transition d'environ trois ans devant mener à des élections nationales.

Cette nouvelle a entraîné des scènes de liesse dans les rues de la capitale. Plusieurs milliers de personnes se sont aussi rassemblées à Omdourman, la deuxième ville du pays, qui fait face à Khartoum sur l'autre rive du Nil.

Aux termes de l'accord, un Conseil souverain de onze membres dirigera la transition jusqu'aux élections. Le CMT et l'ALC (Alliance pour la liberté et le changement), la coalition civile, obtiendront chacun cinq sièges. Un onzième membre approuvé par les deux parties figurera au sein de ce Conseil.

---

POUR LE 4-JUILLET, TRUMP S'OFFRE UN DÉFILÉ MILITAIRE À WASHINGTON

WASHINGTON - Avec des chasseurs en démonstration dans le ciel de Washington et des chars d'assaut exposés devant le Lincoln Memorial, Donald Trump a incité les jeunes à intégrer l'armée américaine lors d'un discours prononcé jeudi à l'occasion du 4-Juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis.

Donald Trump a balayé une polémique sur le coût du défilé militaire organisé devant le Lincoln Memorial, symbole d'unité nationale, alors que des démocrates ont reproché au président républicain d'avoir voulu donner une tournure politique à l'événement.

"Notre nation est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'a jamais été", a déclaré Trump depuis une estrade placée devant le célèbre monument, utilisant l'un des thèmes phare de ses rassemblements de campagne.

---

UN SÉISME DE 6,4 ÉBRANLE LE SUD DE LA CALIFORNIE

LOS ANGELES - Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 a ébranlé jeudi le sud de la Californie sans provoquer de dégâts majeurs.

L'épicentre du séisme a été localisé à 200 km environ au nord-est de Los Angeles, près de Ridgecrest, une petite ville de 28.000 habitants dans le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort.

D'après l'institut de géologie USGS, il s'agit du plus violent tremblement de terre enregistré dans le secteur depuis 1994.

---

POUTINE HONORE LES MORTS DU SOUS-MARIN RUSSE

MOSCOU - Le président Vladimir Poutine a honoré vendredi pour leur bravoure les 14 marins russes morts lundi dans l'Arctique dans l'incendie d'un sous-marin de recherche et d'expérimentation.

Un décret signé par le chef de l'Etat décerne le titre de "Héros de la Russie" à quatre des victimes. Les dix autres marins ont été décorés à titre posthume de l'Ordre du Courage.

Les autorités russes sont restées très discrètes sur les caractéristiques de ce submersible ultra-secret, qui, selon la presse, serait le sous-marin AS-31 "Locharik", conçu officiellement pour étudier les fonds marins.

Les 14 victimes auraient été intoxiquées par les émanations dues à l'incendie.

Le sous-marin a pu rejoindre sa base de Severomorsk, près de Mourmansk.

---

TUNISIE-LE PORT DU NIQAB INTERDIT DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

TUNIS - Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a décidé d'interdire d'accès aux institutions publiques toute personne portant le niqab, le voile intégral couvrant le visage à l'exception des yeux, "pour des raisons de sécurité", a-t-on appris vendredi de source proche du gouvernement.

Le décret signé par le Premier ministre interdit à toute personne ayant le visage couvert d'accéder aux sièges d'administrations ou d'institutions publiques.

Cette décision fait suite aux trois attentats suicide commis en une semaine à Tunis qui ont été revendiqués par le groupe Etat islamique, précise-t-on de même source. D'après des témoins, le kamikaze responsable de la troisième attaque, mardi soir, était revêtu d'un niqab - un élément que le ministère de l'Intérieur a démenti.

Le port du niqab, proscrit pendant des décennies en Tunisie sous Habib Bourguiba et son successeur, Zine el Abidine ben Ali, est autorisé depuis 2011.

---

QUATRE PERSONNES SERONT JUGÉES DANS L'AFFAIRE DES FUITES DU BAC

PARIS - Quatre personnes qui étaient toujours en garde à vue dans l'affaire des fuites concernant les épreuves de mathématiques des séries ES et L du baccalauréat ont été déférées au parquet vendredi en vue de leur présentation à un juge d'instruction, a-t-on appris auprès du parquet de Paris.

Il s'agit de deux candidats soupçonnés d'avoir acheté les sujets, ainsi que de deux adultes impliqués dans la revente.

Les autres personnes entendues dans cette affaire ont toutes été relâchées. Au total, 18 personnes avaient été interpellées dans le cadre de l'enquête.

---

FRANCE: LES RÈGLES DE LA PRIME "CONVERSION AUTOMOBILE" BIENTÔT DURCIES

PARIS - Les critères d'attribution de la prime à la conversion automobile seront revus à la rentrée pour s'assurer que les véhicules achetés soient "vraiment propres", a annoncé vendredi la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

Près de 220.000 dossiers ont été déposés depuis le début de l'année pour bénéficier de cette prime permettant de remplacer un ancien véhicule, a révélé vendredi Le Parisien, soit beaucoup plus qu'envisagé par le gouvernement qui table sur le remplacement d'un million de véhicules sur le quinquennat. En 2018, 250.000 primes avaient déjà été versées.

A ce rythme, le nombre total de primes à verser sur l'ensemble de l'année pourrait s'élever à 450.000, ce qui représenterait une dépense budgétaire de 900 millions d'euros, selon une source proche du dossier citée par Le Parisien.

---

DIEUDONNÉ CONDAMNÉ À DEUX ANS FERMES POUR FRAUDE

PARIS - L'humoriste controversé Dieudonné a été condamné vendredi à trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et à 200.000 euros d'amende pour avoir, entre autres, dissimulé au fisc de fortes sommes d'argent liquide pendant plusieurs années.

Le polémiste, déjà condamné dans de multiples affaires, notamment à la suite de propos antisémites, pourra bénéficier d'une peine aménagée, sans passer par la case prison.

Les juges ont cette fois-ci retenu contre lui la fraude fiscale, le blanchiment, l'abus de bien social et l'organisation frauduleuse de son insolvabilité.