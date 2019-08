L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (05/08)

APRÈS LES TUERIES AU TEXAS ET DANS L'OHIO, TRUMP CONDAMNE LE SUPRÉMACISME BLANC

WASHINGTON - Donald Trump, accusé par ses adversaires d'alimenter un climat de violence, a déclaré lundi que les fusillades qui ont ensanglanté les Etats-Unis ce week-end constituaient une "attaque contre la nation" réclamant des solutions dépassant les clivages partisans.

Dans une déclaration devant la presse à la Maison blanche, le président américain a appelé la nation à "condamner le sectarisme, le racisme et le suprémacisme blanc". "Ces sinistres idéologies doivent être vaincues", a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, sur Twitter, il avait appelé les parlementaires républicains et démocrates à transcender leurs divergences pour adopter une loi durcissant les vérifications des antécédents des acquéreurs d'armes à feu.

Deux nouvelles tueries ont frappé les Etats-Unis ce week-end. Samedi à El Paso, au Texas, un homme a ouvert le feu dans un centre commercial avant de se rendre à la police. La fusillade a coûté la vie à 22 personnes. Dans la nuit de samedi à dimanche à Dayton, dans l'Ohio, neuf personnes sont tombées sous les balles d'un tireur isolé.

Les motivations du tireur de Dayton, abattu par la police, restent floues. Le tueur présumé d'El Paso, qui s'est livré aux autorités et coopère avec les enquêteurs, a diffusé en revanche un manifeste dans lequel il présente son acte comme une réponse à "l'invasion hispanique au Texas" et affiche son soutien à l'auteur des attentats de mars contre des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui ont fait 51 morts.

Interrogé le mois dernier devant le Sénat, le directeur du FBI, Christopher Wray, a rappelé que la majorité des cas de terrorisme intérieur sur lesquels le FBI a enquêté étaient liés à une "version de ce qu'on pourrait nommer des violences suprémacistes blanches".

---

CARRIE LAM S'INQUIÈTE POUR LA STABILITÉ DE HONG KONG

HONG KONG - Au lendemain d'un nouveau week-end de contestation à Hong Kong et en plein appel à une grève générale paralysant les transports en commun, la dirigeante hongkongaise Carrie Lam a dit redouter lundi que les dernières manifestations entraînent la ville au bord d'une "situation extrêmement dangereuse" et remettent en cause la souveraineté de la Chine.

Au cours de sa première conférence de presse depuis le 22 juillet, la cheffe de l'exécutif local, soutenue par Pékin, a de nouveau rejeté les appels à la démission lancés par les manifestants et a affirmé que le gouvernement était résolu à maintenir la loi et l'ordre.

"Ces actes illégaux qui menacent la souveraineté de notre pays et mettent en péril (la règle) 'un pays, deux systèmes' vont détruire la stabilité et la prospérité de Hong Kong", a-t-elle prévenu.

---

FRAPPE AÉRIENNE DANS LE SUD DE LA LIBYE, AU MOINS 43 MORTS

TRIPOLI - Une frappe aérienne a tué au moins 43 personnes, à Mourzouq, dans le sud de la Libye, a-t-on appris lundi auprès d'un élu local.

L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar a confirmé avoir conduit cette frappe aérienne tout en assurant qu'elles n'avaient pas visé de civils.

Dans un communiqué, l'ANL dit avoir visé des "combattants de l'opposition tchadienne", une expression qu'elle utilise pour désigner les Toubous, une tribu qui la combat dans la région.

Joint par Reuters, un membre du conseil municipal de Mourzouq a déclaré par téléphone que "la frappe aérienne avait fait 43 morts et 51 blessés" tout en précisant que ce bilan était provisoire.

---

VINGT MORTS AU CAIRE DANS L'EXPLOSION D'UNE VOITURE TRANSPORTANT DES EXPLOSIFS

LE CAIRE - L'explosion d'une voiture transportant des explosifs a fait 20 morts et une cinquantaine de blessés dans la nuit de dimanche à lundi devant un hôpital du Caire, ont annoncé les autorités égyptiennes.

Les autorités égyptiennes ont dans un premier temps expliqué que cette explosion était la conséquence d'un accident de la circulation devant l'Institut national du cancer, sur la Corniche.

Mais le ministère de l'Intérieur a précisé dans la journée que la voiture accidentée transportait des explosifs et devait servir à une "opération terroriste" préparée par le groupe armé Hasm, qui est apparu en 2016.

---

NEW DELHI SUPPRIME LE STATUT D'AUTONOMIE DU CACHEMIRE, COLÈRE AU PAKISTAN

NEW DELHI - Les autorités indiennes ont annoncé lundi la révocation du statut d'autonomie dont bénéficiait jusque là le territoire du Cachemire, où les accès à internet et à la téléphonie ont été coupés et plusieurs dirigeants assignés à résidence.

Dans un communiqué, le Pakistan, qui revendique en partie la souveraineté sur cette région majoritairement peuplée de musulmans, a condamné la décision du gouvernement indien, qualifée "d'illégale", et a prévenu qu'il emploirait "tous les moyens" pour la dénoncer.

Le Cachemire est touché depuis la partition de 1947 par une vague interrompue de violences imputables notamment aux revendications territoriales du Pakistan et à l'insurrection de séparatistes musulmans.

Les tensions s'y sont encore ravivées vendredi lorsque les autorités indiennes ont lancé un appel à la vigilance contre d'éventuels actes terroristes planifiés par des insurgés que New Delhi accuse d'être soutenus par Islamabad, ce que le Pakistan dément.

---

LES INDÉPENDANTISTES MAJORITAIRES EN ÉCOSSE

LONDRES - Les électeurs écossais se prononceraient majoritairement en faveur de leur indépendance, selon un sondage commandé par l'homme d'affaires et ancien dirigeant du Parti conservateur Michael Ashcroft.

Selon cette étude publiée lundi, 46% des 1.019 électeurs sondés voteraient en faveur d'une sécession d'avec le Royaume-Uni tandis que 43% s'y opposeraient. En excluant les indécis et ceux qui n'entendent pas voter, la proportion d'indépendantistes s'élèverait à 52%.

Les électeurs ont rejeté l'indépendance en 2014, 55% d'entre eux choisissant de voter contre le projet, mais ils se sont aussi majoritairement prononcés contre le Brexit lors du référendum de juin 2016, attisant les tensions entre Edimbourg et Londres.

Le Scottish National Party (SNP), majoritaire au Parlement écossais, considère que ces divergences justifient l'organisation d'un nouveau référendum pour éviter à l'Ecosse d'être évincée de l'Union européenne contre sa volonté.