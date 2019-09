L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (05/09)

JOHNSON RENONCE À BLOQUER LA LOI SUR LE REPORT DU BREXIT

LONDRES - Le gouvernement de Boris Johnson a renoncé à essayer d'empêcher l'adoption définitive d'une proposition de loi qui le contraint à demander un nouveau report de trois mois du Brexit s'il ne conclut pas un accord avec l'Union européenne d'ici à la mi-octobre.

Le texte voté mercredi par la Chambre des communes va être transmis à la Chambre des Lords, où certains élus conservateurs pro-Brexit envisageaient de déposer une série d'amendements pour ralentir son examen et empêcher son adoption avant la suspension des activités du Parlement pour cinq semaines lundi prochain.

Mais le gouvernement, qui ne dispose plus de la majorité aux Communes, a annoncé tôt jeudi matin qu'il renonçait à s'opposer à l'adoption de la loi, ouvrant la porte à un report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020.

Boris Johnson, qui promettait encore mercredi que le Royaume-Uni sortirait de l'UE le 31 octobre "quoi qu'il arrive", espère désormais qu'une fois cette loi adoptée, les députés se montreront disposés à voter en faveur de sa motion proposant la tenue d'élections anticipées, après l'avoir nettement rejetée mercredi. Un nouveau vote aura lieu lundi, a annoncé le ministre des Relations avec le Parlement, Jacob Rees-Mogg.

En déplacement dans le Yorkshire, Johnson a réaffirmé en fin d'après-midi que dans les circonstances présentes, la seule façon d'avancer était d'organiser de nouvelles élections, le 15 octobre ou en tout cas avant le conseil européen des 17 et 18 octobre.

Quant à savoir s'il serait prêt à demander aux Européens un nouveau report du Brexit ? "Plutôt crever la gueule ouverte", a-t-il dit. "Cela ne résoud absolument rien. Quel sens aurait un nouveau report ?"

Un de ses porte-parole avait souligné dans la journée l'axe probable de sa campagne électorale: redonner la parole au peuple que le Parlement a trahi en freinant le divorce avec l'Union européenne.

Autre développement révélateur des divisions ouvertes au sein du Parti conservateur, dont plusieurs figures ont d'ores et déjà été exclues, le frère de Boris Johnson, Jo, a démissionné jeudi de son poste de secrétaire d'Etat et annoncé qu'il rendrait son tablier de député en expliquant ne plus pouvoir concilier la loyauté envers son frère et l'intérêt national.

"Cela a été un honneur de représenter (la circonscription) d'Orpington pendant neuf ans et d'être au gouvernement sous trois Premiers ministres", a déclaré Joseph "Jo" Johnson, 47 ans, qui est fermement opposé au Brexit sans accord prôné par son frère et partisan affiché d'un nouveau référendum.

VOIR AUSSI

CHRONOLOGIE L'interminable feuilleton du Brexit

Volte-face de Londres sur la liberté de circulation des citoyens européens

---

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN OFFICIELLEMENT INVESTI

ROME - Le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, alliance inédite entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche), a prêté serment jeudi matin et va désormais solliciter la confiance du Parlement italien.

Le président du Conseil a dévoilé mercredi la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale, qui pourrait permettre un réchauffement des relations entre Rome et l'Union européenne.

Officiellement investi lors d'une cérémonie au palais du Quirinal, siège de la présidence, le gouvernement doit encore obtenir la confiance des deux chambres du Parlement.

---

CRASH DU RIO-PARIS: NON-LIEU POUR AIRBUS ET AIR FRANCE

PARIS - Deux juges d'instruction ont ordonné un non-lieu général pour Airbus et Air France dans le dossier du crash du vol AF447 Rio-Paris, qui a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage le 1er juin 2009.

Dans leur ordonnance du 29 août, consultée par Reuters, ils rejettent en revanche sur les pilotes la responsabilité de ce crash dans l'océan Atlantique, au large du Brésil.

Les avocats de l’association de familles de victimes françaises Entraide et Solidarité AF447 ont dénoncé jeudi un "déni de justice" et annoncé qu'ils allaient faire appel.

Le parquet de Paris, qui avait requis un non-lieu pour Airbus mais le renvoi d'Air France devant un tribunal pour négligence et imprudence a également la possibilité de faire appel.

---

DISCUSSIONS COMMERCIALES USA-CHINE DÉBUT OCTOBRE

PEKIN/WASHINGTON - La Chine et les Etats-Unis ont convenu d'organiser des discussions commerciales début octobre à Washington, a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce, tandis qu'un représentant américain a annoncé la tenue de réunions sino-américaines à niveau ministériel "dans les prochaines semaines".

Cette annonce intervient quelques jours après que les deux plus grandes puissances économiques au monde ont commencé à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit qui les oppose depuis un an et demi.

Le vice-Premier ministre Liu He, qui mène les négociations commerciales pour Pékin, s'est entretenu jeudi avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a rapporté le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

---

NETANYAHOU AFFICHE SON HOSTILITÉ À TOUTE NÉGOCIATION AVEC L'IRAN

LONDRES - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé jeudi aux grandes puissances de ne pas négocier avec l'Iran, alors que le président américain Donald Trump s'est redit disposé à rencontrer son homologue Hassan Rohani pour tenter de sortir de la crise sur le programme nucléaire iranien.

"Ce n'est pas le moment de discuter avec l'Iran. C'est le moment d'accentuer la pression sur l'Iran", a déclaré Netanyahu aux journalistes présents à l'aéroport de Ben Gourion avant de s'envoler pour Londres.

Donald Trump n'a pas fermé la porte à une rencontre avec Hassan Rohani en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, répondant mercredi à des journalistes qui l'interrogeaient à ce sujet: "Tout est possible. Ils aimeraient pouvoir résoudre leur problème."

A PARIS, le ministère français des Affaires étrangères a appelé l'Iran à "s'abstenir de toute action concrète non conforme à ses engagements susceptible de nuire aux efforts de désescalade".

Dans un discours télévisé mercredi, le président iranien Hassan Rohani a annoncé que son pays allait reprendre le développement de centrifugeuses, en vue d'un enrichissement de l'uranium plus rapide. Il a précisé que son pays enrichissait l'uranium uniquement à destination des centrales nucléaires.

---

BFMTV: FACE AU FRONT ORANGE-FREE, ALTICE RECULE

PARIS - Le PDG d'Altice France, Alain Weill, a renoncé jeudi à réclamer une rémunération aux opérateurs télécoms pour la diffusion de BFMTV sur leurs "box" face à la fronde d'Orange et de Free, qui ont coupé le signal de la chaîne.

Le groupe contrôlé par l'entrepreneur milliardaire Patrick Drahi avait engagé des négociations depuis plusieurs mois avec les opérateurs télécoms en vue d'obtenir une rémunération en contrepartie de la distribution sur leur box internet de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte.