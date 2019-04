L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (06/04)

FRANCE-LE 21E SAMEDI DES "GILETS JAUNES" DANS LE CALME

PARIS - Plusieurs milliers de "Gilets jaunes" ont participé dans le calme en France en ce 21e samedi consécutif de mobilisation avant la restitution du "grand débat" conçu par le gouvernement comme une parade à ce mouvement inédit.

Le ministère de l'Intérieur recensait 6.300 participants, dont 3.100 à Paris, à 14h00 (13h00 GMT). Ces chiffres sont en légère hausse par rapport à la semaine dernière - 5.600 personnes avaient alors été comptabilisées au plan national en début d'après-midi.

A Bordeaux, foyer de contestation important, 2.500 à 3.000 personnes ont manifesté, contre environ 5.000 la semaine dernière, selon les estimations de Reuters.

Dans la capitale, les "gilets jaunes" ont cette fois-ci suivi deux parcours distincts, l'un allant du sud au nord et l'autre allant d'est en ouest - de la place de la République à la Défense - en contournant les Champs-Elysées, interdits aux manifestants depuis l'éruption de violence du 16 mars.

A 13h00 (12h00 GMT), les forces de l'ordre avaient interpellé 21 personnes et effectué 6.075 contrôles préventifs, selon la préfecture de police de Paris. Cette tendance est conforme aux prévisions des services de renseignements, qui n'avaient repéré en amont aucun appel à la mobilisation de mouvements "black blocs".

Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit présenter lundi son bilan du débat puis l'exécutif dévoilera à une date inconnue les mesures qu'il compte en tirer afin d'apaiser le malaise social dont les "Gilets jaunes" se sont fait les interprètes.

---

LE G7 DE DINARD APAISÉ MAIS DOMINÉ PAR LA CRISE EN LIBYE

DINARD, Ille-et-Vilaine - Les ministres des Affaires étrangères des pays les plus industrialisés de la planète sont parvenus à se mettre d'accord samedi sur une déclaration finale "harmonieuse", sauf sur le conflit israélo-palestinien et l'Iran, au terme d'une réunion qui a été dominée par la Libye.

Dans la cité balnéaire bretonne, les pays du G7 se sont mis d'accord sur trois sujets : une initiative pour des normes dans le cyberespace, "une feuille de route" concernant la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits et le renforcement du rôle des femmes dans le règlement des crises, la paix et la sécurité et une autre sur la lutte contre les trafics illicites dans le Sahel.

Au G7 du Canada en juin dernier, le président Donald Trump avait publié un tweet dans lequel il rejetait les termes de la déclaration finale obtenue après de longues tractations.

L'ordre du jour de cette réunion de préparation à Biarritz a été bousculé dès vendredi par l'annonce par les forces du maréchal Haftar et homme fort de l'Est libyen de la prise de plusieurs localités situées aux portes de Tripoli, la capitale.

---

TRIPOLI - L'envoyé spécial des Nations unies pour la Libye s'est dit déterminé à organiser la conférence nationale visant à mettre fin à la crise dans ce pays, en dépit de l'offensive menée depuis jeudi par les forces du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale.

La conférence, prévue du 14 au 16 avril à Ghadamès, dans le sud-ouest du pays, fait partie d'un plan dévoilé par Ghassan Salamé pour sortir la Libye du chaos dans lequel elle a plongé après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a déclaré qu'il attendait du maréchal Haftar qu'il soutienne le processus mis en oeuvre par les Nations unies.

L'Egypte, un des principaux soutiens du maréchal Haftar, a estimé samedi que la crise ne pourrait pas être résolue de manière militaire, tout en soulignant que l'insécurité à sa frontière était depuis longtemps une source de préoccupation.

---

Le président tunisien ne veut pas briguer un second mandat

TUNIS - Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, 93 ans, a déclaré samedi qu'il ne souhaitait pas briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle prévue en fin d'année, malgré le souhait exprimé par son parti de le voir se présenter.

Les manifestations qui ont poussé le président algérien Abdelaziz Bouteflika à la démission ont trouvé un écho en Tunisie, d'où était parti le "printemps arabe" en 2011 et où des campagnes ont été lancées sur les réseaux sociaux pour s'opposer à une réélection de Béji Caïd Essebsi.

La Constitution tunisienne adoptée en 2014 autorise le chef de l'Etat à effectuer deux mandats consécutifs mais beaucoup de Tunisiens jugent Essebsi bien trop âgé pour diriger le pays.

La Tunisie organisera des élections législatives le 6 octobre et présidentielle à partir du 17 novembre.

---

HAMMOND OPTIMISTE SUR UNE ENTENTE AVEC LE LABOUR

BUCAREST/LONDRES - Le gouvernement britannique a bon espoir de s'entendre avec l'opposition travailliste sur le Brexit pour sortir de l'impasse actuelle, a déclaré samedi matin le ministre des Finances du Royaume-Uni, Philip Hammond.

Le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, s'est montré plus prudent dans l'après-midi, disant attendre de voir bouger les lignes rouges fixées par la Première ministre Theresa May, selon des propos rapportés par un journaliste de la BBC.

Vendredi soir, le Labour, qui discute depuis le début de la semaine avec Theresa May pour tenter de débloquer la situation, a déploré que la Première ministre n'ait pas proposé de "changement ou de compromis véritable".

Theresa May a écrit cette semaine aux dirigeants européens pour leur demander de reporter au 30 juin la date du Brexit, normalement fixée au 12 avril. Cette question sera tranchée mercredi lors d'un sommet européen.

FEUILLETON du Brexit: les prochains épisodes

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

INONDATIONS EN IRAN-NOUVELLES ÉVACUATIONS, BILAN DE 70 MORTS

DUBAÏ - Les autorités iraniennes ont entrepris samedi d'évacuer d'autres villes et villages menacés par les inondations, de nouvelles pluies étant prévues dans le sud-ouest du pays, a rapporté la télévision publique iranienne.

Au moins 70 personnes ont péri dans ces inondations, a déclaré le chef des services d'urgence iraniens, Pirhossein Koulivand, à l'agence de presse officielle Irna.

---

ISRAËL: NETANYAHU BIEN PLACÉ POUR RESTER AU POUVOIR-SONDAGES

JERUSALEM - A quatre jours des élections législatives israéliennes, le parti de Benjamin Netanyahu est dépassé dans les sondages par celui de son principal rival Benny Gantz.

Le Premier ministre sortant devrait toutefois être en mesure de former un gouvernement de coalition lui permettant d'obtenir un cinquième mandat à la tête du pays, un record.

---

COMMERCE-LA CHINE ÉVOQUE DES "PROGRÈS" AVEC LES USA

PEKIN - La Chine et les Etats-Unis ont réalisé de "nouveaux progrès" lors de la session de négociations commerciales qui s'est achevée vendredi à Washington, rapporté samedi la chaîne officielle chinoise CCTV.

Les deux pays ont discuté de projets d'accord dans les domaines du transfert de technologie, de la protection des droits de propriété intellectuelle, de l'agriculture, des services, de la balance commerciale bilatérale, ainsi que du moyen de mettre en oeuvre ces accords, précise la chaîne.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a indiqué vendredi que les négociations entre les Etats-Unis et la Chine allaient se poursuivre par visioconférence, un "travail important" restant selon lui à effectuer.

--- PARIS APPELLE AU RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE DE GHOSN

DINARD, Ille-et-Villaine - Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé samedi le Japon à respecter la présomption d'innocence et les droits de Carlos Ghosn, deux jours après la nouvelle arrestation de l'ancien président de Nissan pour des soupçons d'enrichissement personnel au détriment du constructeur automobile japonais.

Juste avant son arrestation, Carlos Ghosn avait demandé l'aide du gouvernement français dans une interview à TF1 et LCI.

Le patron déchu, qui clame son innocence, avait été remis en liberté le 6 mars contre le versement d'une caution de neuf millions de dollars après 108 jours passés en détention.

Les procureurs japonais soupçonnent l'ex-dirigeant franco-libano-brésilien d'avoir violé ses obligations professionnelles et d'avoir causé à Nissan des pertes de cinq millions de dollars entre décembre 2015 et juillet 2018.

---

SAISIE RECORD DE CORNES DE RHINOCÉROS A HONG KONG

HONG KONG - Les autorités de Hong Kong ont annoncé samedi avoir saisi 82,5 kg de cornes de rhinocéros, un record ces cinq dernières années.

Le territoire autonome chinois tente d'endiguer le trafic d'espèces menacées dont il est une plaque tournante en Asie. Il a déjà annoncé cette année la saisie de 40 kg de cornes de rhinocéros ainsi que 8,3 tonnes d'écailles de pangolin et plus d'un millier de défenses d'éléphants.