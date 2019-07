L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (06/07)

ACCORD DE 2015-L'IRAN VA RENONCER À CERTAINS ENGAGEMENTS

TEHERAN - Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi compte annoncer dimanche un nouveau désengagement de certaines clauses de l'accord de 2015 sur son programme atomique. Sa conférence de presse aura lieu à 10h30 locales (06h00 GMT) et Abbas Araqchi aura plusieurs responsables iraniens à ses côtés.

L'Iran a déjà annoncé le 8 mai, à l'occasion du premier anniversaire de la dénonciation de l'accord de 2015 par les Etats-Unis, qu'il comptait se désengager de certaines des obligations découlant de ce pacte.

TÉHÉRAN RÉITÈRE SES MENACES APRÈS LA SAISIE D'UN PÉTROLIER

DUBAI - La Grande-Bretagne a toutes les raisons de redouter d'éventuelles représailles de Téhéran après la saisie, jeudi, d'un navire pétrolier iranien, a déclaré samedi un dignitaire religieux cité par l'agence Fars.

Les Royal Marines britanniques ont saisi jeudi le supertanker Grace 1 qu'ils soupçonnent de vouloir acheminer du pétrole en Syrie en violation des sanctions imposées par l'Union européenne depuis 2011, au début de la guerre.

Les autorités de Gibraltar ont annoncé vendredi que le bateau resterait immobilisé pendant quatorze jours supplémentaires.

L'Iran a menacé vendredi de saisir à son tour un navire britannique.

---

UN BATEAU HUMANITAIRE AVEC DES MIGRANTS ACCOSTE À LAMPEDUSA

MILAN - Un navire de l'association humanitaire Mediterranea, qui récupère les migrants en mer, a accosté samedi au port sicilien de Lampedusa malgré l'interdiction qui lui avait été faite d'entrer dans les eaux italiennes.

Le week-end dernier, le Sea-Watch 3 avait accosté de force à Lampedusa après avoir attendu en mer plus de deux semaines avec à son bord 41 migrants secourus au large de la Libye.

---

USA-DES DÉGÂTS APRÈS UN NOUVEAU SÉISME EN CALIFORNIE

LOS ANGELES - Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 a ébranlé vendredi soir le sud de la Californie, rapporte le centre américain de veille sismique (USGS), au lendemain du plus violent séisme enregistré dans le secteur depuis 1994.

Le séisme a frappé la petite ville de Ridgecrest, dans le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort, à 202 km au nord de Los Angeles.

Des bâtiments ont été endommagés par les secousses, rapporte le département des Pompiers du comté de San Bernardino, qui fait état d'un blessé léger.

De fortes répliques ont frappé le désert californien, près du parc national de la Vallée de la Mort, après le tremblement de terre de jeudi, le plus violent dans le sud de la Californie après le séisme de 1994 à Northridge, qui avait fait 57 morts.

---

EDDY MERCKX A DONNÉ LE COUP D'ENVOI DU 106E TOUR DE FRANCE

BRUXELLES - Le Belge Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour de France, a donné samedi le coup d'envoi de la 106e édition de la Grande Boucle à Bruxelles devant des milliers de fans.

Sous les cris de "Eddy, Eddy !" qui remplissaient la Grand-Place de la capitale belge, le coureur cycliste, aux côtés du roi Philippe de Belgique, a permis aux 176 coureurs de s'élancer pour la première des 21 étapes du Tour, un circuit de 194 km dans la campagne flamande.

Eddy Merckx, surnommé le Cannibale dans les années 70 pour son coup de pédale agressif, a remporté son premier Tour de France en 1969 il y a cinquante ans et le dernier en 1974. Il est aujourd'hui âgé de 74 ans.

---

DES CENTAINES DE MANIFESTANTS À PARIS CONTRE LES FÉMINICIDES

PARIS - Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Paris pour exhorter le gouvernement à prendre des mesures concrètes contre les féminicides en France, où plus de 70 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier.

"Ça suffit", a scandé la foule, réunie sur la place de la République à l'appel du collectif de familles et de proches de victimes de féminicides et de la Fondation des femmes.

"Stop féminicides", "le machisme tue" ou encore "la planète a besoin de femmes vivantes", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants, au nombre de 2.000 selon les organisateurs.

Ils ont observé 74 secondes de silence en hommage aux 74 victimes recensées cette année par le collectif "Féminicides par compagnons ou ex".

"Je demande au président, qui a parlé de cause nationale : qu'en est-il ?", a lancé la comédienne Muriel Robin, très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. "Combien coûte la vie d'une femme en 2019 ?"

Les initiatives se sont multipliées ces derniers jours en France pour réclamer à l'exécutif - qui a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat - des moyens humains et financiers plus importants.

---

FMI-BRUNO LE MAIRE ESPÈRE UN CANDIDAT DE COMPROMIS EUROPÉEN

AIX-EN-PROVENCE - Bruno Maire a exprimé samedi le souhait que les pays de l'UE se mettent d'accord sur un candidat commun pour la direction générale du Fonds monétaire international (FMI), qui revient traditionnellement à un Européen en vertu d'une règle tacite.

Le sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion des ministres européens des Finances, prévue mardi, a précisé le ministre français de l'Economie et des Finances à des journalistes en marge des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, sans suggérer pour l'heure de nom pour le successeur potentiel de la Française Christine Lagarde.