L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (07/04)

LE RWANDA REND HOMMAGE AUX VICTIMES DU GÉNOCIDE DE 1994

KIGALI - Le président rwandais, Paul Kagamé, a ouvert dimanche une semaine d'hommage solennel aux 800.000 Tutsis et Hutus modérés massacrés lors du génocide qui avait débuté il y a 25 ans et avait duré trois mois.

Le chef de l'Etat a déposé une gerbe au mémorial de Gisozi, dédié aux victimes du génocide, avant de laisser la place à une après-midi de discours et de chants.

Une dizaine de chefs d'Etat assistaient dimanche aux cérémonies, ainsi que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et Julie Payette, gouverneure du Canada.

Emmanuel Macron avait en revanche annoncé qu'il n'assisterait pas aux cérémonies alors que le rôle joué par Paris lors du génocide demeure controversé.

Le président français Emmanuel Macron a en revanche annoncé qu'il n'assisterait pas aux cérémonies alors que le rôle joué par Paris lors du génocide demeure controversé mais il souhaite néanmoins que la date du 7 avril constitue désormais une journée de commémoration nationale du génocide des Tutsis.

---

TRIPOLI-L'ONU RÉCLAME UNE TRÊVE POUR ÉVACUER LES BLESSÉS

TRIPOLI - La mission des Nations unies en Libye a appelé à une trêve de deux heures, dimanche après-midi, pour permettre l'évacuation des blessés dans le sud de la capitale Tripoli.

Des combats opposent depuis plusieurs jours dans cette zone les milices du gouvernement reconnu par la communauté internationale, qui siège à Tripoli, et celles du maréchal Khalifa Haftar, qui a engagé une offensive à partir de ses bastions de l'est du pays.

Les forces sous le commandement de Haftar ont mené un raid aérien dimanche contre la partie sud de la capitale, ont rapporté un témoin et une source militaire.

Les forces de l'homme fort de l'Est libyen ont annoncé vendredi la prise de plusieurs localités aux portes de Tripoli. Des combats se sont également déroulés autour de l'ancien aéroport international de la capitale, situé à Kasr ben Ghashir.

---

SOUDAN-MANIFESTATION AUTOUR DE LA RÉSIDENCE DU PRÉSIDENT

KHARTOUM - Plusieurs milliers de personnes observaient dimanche un sit-in aux abords de la résidence du président soudanais, Omar el Béchir, dans le centre de la capitale Khartoum, où nombre d'entre elles ont passé la nuit après la plus grande manifestation, samedi, en plusieurs mois de protestation contre le régime, ont rapporté des témoins. Une personne au moins a été tuée samedi au cours d'"émeutes" à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a rapporté l'agence de presse officielle Suna, sans donner de précisions sur les circonstances de sa mort. En outre, toujours samedi, des civils et des policiers ont été blessés à Omdurman, écrit Suna.

---

CARACAS/MARACAIBO, Venezuela - Des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont manifesté samedi pour soutenir le chef de l'opposition Juan Guaido et protester contre le président Nicolas Maduro, qu'ils considèrent responsable de la crise économique.

Juan Guaido a présenté les marches de samedi comme le début d'une nouvelle vague de manifestations "définitives" ayant pour but de chasser Nicolas Maduro du pouvoir.

Le Parti socialiste au pouvoir a organisé une marche rivale à Caracas, mais le taux de participation était faible, quelques centaines de personnes vêtues de chemises et de casquettes rouges dansant la salsa au son du tambour.

Les Vénézuéliens, qui souffrent d'une inflation galopante et d'un manque de nourriture et de médicaments, affirment que la crise s'est aggravée depuis un mois. Les coupures de courant à l'échelle nationale durent plus longtemps et entraînent des coupures d'eau et des services de téléphonie mobile.

---

TOKYO - Le parquet de Tokyo a demandé aux juges d'auditionner Carole Ghosn, la femme de Carlos Ghosn, après la nouvelle arrestation de l'ancien président de Nissan pour des soupçons d'enrichissement personnel au détriment du constructeur automobile japonais, rapporte dimanche NHK.

Selon la chaîne de télévision publique, les procureurs soupçonnent Carlos Ghosn d'avoir fait transiter une partie des sommes qu'il aurait détournées via une société dont sa femme Carole est l'une des dirigeantes, cela afin d'acheter un yacht et un bateau.

Carlos Ghosn a de nouveau été arrêté jeudi matin par les procureurs de Tokyo, qui l'accusent d'avoir violé ses obligations professionnelles et d'avoir causé à Nissan des pertes financières de cinq millions de dollars (4,45 millions d'euros) entre décembre 2015 et juillet 2018.

Cette nouvelle détention de l'ancien PDG de Renault serait en lien avec des paiements suspects effectués à un partenaire commercial de l'alliance Renault-Nissan à Oman, au Moyen-Orient.

---

ALGÉRIE-UN PRÉSIDENT PAR INTÉRIM ÉLU MARDI PAR LE PARLEMENT

ALGER - Le Parlement algérien élira mardi un nouveau président par intérim, pour remplacer Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné mardi dernier.

En vertu de la Constitution, les deux chambres du Parlement doivent confirmer officiellement la vacance de la présidence et ensuite élire le président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement, en l'occurrence Abdelkader Bensalah, pour assurer l'intérim jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle, qui doit avoir lieu dans les 90 jours.

Mais les manifestants ont fait savoir qu'ils voulaient le départ d'Abdelkader Bensalah, ainsi que du Premier ministre Nouredine Bedoui et du président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaiz, à qui a été officiellement remise la démission de Bouteflika, parce qu'ils sont considérés comme la vieille garde qui a permis à Bouteflika de rester au pouvoir pendant 20 ans.

---

ISRAEL

NETANYAHU, SI RÉÉLU, ANNEXERA DES COLONIES DE CISJORDANIE

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi lors d'une interview télévisée qu'il annexerait les colonies de peuplement juives situées en Cisjordanie occupée s'il remportait un nouveau mandat lors des élections de mardi.

La Chaîne 12 israélienne demandait au chef du gouvernement pourquoi il n'avait pas étendu la souveraineté israélienne aux grandes colonies de ce territoire palestinien, comme cela a été fait avec Jérusalem-Est et le plateau du Golan, deux territoires dont s'est emparé par Israël lors de la guerre des Six-Jours en 1967 et annexés par la suite.

Netanyahu est en concurrence avec les partis d'extrême-droite, partisans de l'annexion, pour obtenir les suffrages des électeurs qui sont contre la cession de terres aux Palestiniens.

---

PÉKIN SOUHAITE COOPÉRER AVEC L'UE SUR LE COMMERCE-LI KEQIANG

BERLIN - Pékin souhaite coopérer avec l'Union européenne sur les dossiers allant des changements climatiques au commerce, écrit le Premier ministre chinois, Li Keqiang, dans une tribune à paraître lundi dans le journal allemand Handelsblatt, soit à la veille du sommet Chine-Union européenne à Bruxelles.

Les tensions sur les questions commerciales, sur les investissements et les droits des minorités signifient que la Chine et l'UE risquent de ne pas pouvoir s'accorder sur une déclaration commune à l'issue de leur sommet de mardi, ont déclaré des diplomates en poste à Bruxelles.

Dans sa tribune, le chef du gouvernement chinois dément les accusations selon lesquelles Pékin cherche à diviser les Européens en investissant dans des pays de l'est de l'UE.

---

FRANCE-BIENTÔT LA CANTINE A UN EURO, MESURE DU PLAN PAUVRETÉ

PARIS - Le gouvernement va lancer dans les prochaines semaines deux mesures du plan de lutte contre la pauvreté, la "cantine à un euro" ainsi que des petits déjeuners gratuits à l'école dans les quartiers en difficulté, annonce Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, dans un entretien au Journal de Dimanche (JDD).

Cette mesure devrait selon elle concerner "jusqu'à 10.000 communes" et celles qui s'engageront dans ce dispositif "recevront une aide de l'Etat de deux euros par repas, sachant qu'il coûte en moyenne 4,50 euros".

---

FRANCE-LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL OUVERT À 40.000 JEUNES

PARIS - Le service national universel (SNU), qui doit être testé en juin pendant deux semaines par quelques milliers de volontaires dans treize départements pilotes, sera élargi en 2020 à l'ensemble des départements français et ouverts à 40.000 jeunes, a annoncé dimanche Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale.

Appelé à devenir obligatoire à terme, le SNU devrait comporter une première phase "de cohésion" d'une durée d'un mois maximum dont une quinzaine de jours en hébergement collectif et une "période d'engagement" prenant la forme d'une mission d'intérêt général.