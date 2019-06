L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (07/06)

THERESA MAY QUITTE LA TÊTE DU PARTI CONSERVATEUR BRITANNIQUE

LONDRES - Theresa May a officiellement quitté vendredi la tête du Parti conservateur britannique, ouvrant la voie à un processus de désignation d'un successeur qui la remplacera aussi au poste de Première ministre.

Lors de son discours de démission il y a deux semaines, May a dit "regretter profondément" de ne pas avoir pu mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, tout en exprimant sa "gratitude immense" d'avoir eu "la chance de servir le pays que j'aime".

Les Tories ont adopté mardi de nouvelles règles pour resserrer la course à la succession de May. Outre son ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, chef de file des "Brexiters" et donné favori, l'actuel secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, s'est lui aussi porté candidat.

May va expédier les affaires courantes en attendant la désignation de son successeur, sans doute d'ici la fin juillet, qui disposera de trois mois pour réussir là où la Première ministre démissionnaire a échoué: CONCRÉTISER LE BREXIT, dont la date est fixée pour l'heure au 31 octobre.

Selon un haut représentant européen cité vendredi par le quotidien The Times, la plupart des chefs d'Etat et de gouvernement européens seraient néanmoins disposés à octroyer au Royaume-Uni un nouveau report et ce, peu importe l'identité du futur chef du gouvernement.

Réticent en avril à l'idée d'offrir à Londres un nouveau report, Emmanuel Macron a pour sa part déclaré publiquement en début de semaine que le 31 octobre constituait à ses yeux la "dernière échéance" pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

BREXIT-BORIS JOHNSON NE SERA PAS JUGÉ POUR MENSONGE

LONDRES - La Haute Cour de Londres a estimé vendredi qu'il n'y avait pas lieu de juger Boris Johnson, favori dans la course à la succession de Theresa May, pour ses mensonges présumés dans le cadre de la campagne du référendum du 23 juin 2016 sur le Brexit.

Dans un arrêt rendu fin mai, la juge Margot Coleman, de la Westminster Magistrates' Court de Londres, avait estimé que les plaintes déposées contre l'ancien ministre des Affaires étrangères et ex-maire de la capitale étaient recevables.

Mais les magistrats de la Haute Cour ont rejeté ses conclusions. Les plaignants reprochaient à Johnson d'avoir manqué aux obligations liées à une charge publique - il était déjà député et encore maire de Londres - et l'accusaient d'avoir menti en affirmant que l'appartenance à l'Union européenne coûtait chaque semaine 350 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne et que cet argent serait mieux employé s'il finançait le NHS, les services de santé publique.

---

LE PREMIER MINISTRE ÉTHIOPIEN ENTAME UNE MÉDIATION AU SOUDAN

KHARTOUM - Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a entamé vendredi au Soudan une mission de médiation entre le Conseil militaire de transition (CMT) et l'opposition engagés dans une crise politique meurtrière depuis la destitution du président Omar el Béchir en avril.

Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport de Khartoum par le général Shams el Din Kabbashi, porte-parole du CMT. Abiy a ensuite rencontré à l'ambassade d'Ethiopie des représentants de l'opposition appartenant à la Déclaration des forces de la liberté et du changement (DFCF).

Abiy, au pouvoir depuis avril 2018, a été salué pour ses qualités de diplomates notamment illustrées par la paix conclue entre son pays et l'Érythrée, ancienne province éthiopienne qui s'est proclamée Etat indépendant en 1993.

---

POURSUITE DU DIALOGUE ENTRE USA ET MEXIQUE SUR L'IMMIGRATION

WASHINGTON - Il y a encore "beaucoup de chemin à parcourir" mais si les négociations engagées entre les Etats-Unis et le Mexique se poursuivent dans cette voie, Donald Trump pourrait bien suspendre sa menace d'imposer dès lundi des droits de douane aux produits mexicains, a déclaré vendredi un haut responsable de la Maison blanche.

Marc Short, qui dirige le cabinet du vice-président, Mike Pence, a indiqué qu'une notification légale serait délivrée ce vendredi afin de préparer la mise en oeuvre de ces taxes. "Mais je pense que le président aura la latitude, si les négociations continuent de bien se passer, de stopper (le processus) à un moment ou un autre au cours du week-end", a-t-il ajouté tandis qu'une nouvelle séance de négociations débutait entre représentants américains et mexicains.

La porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders, a tempéré tout excès d'optimisme en soulignant que la position du gouvernement fédéral n'avait pour l'heure pas changé. "Nous nous orientons à ce stade vers des droits de douanes", a-t-elle dit.

Donald Trump, qui a quitté vers 14h30 GMT l'aéroport irlandais de Shannon au terme d'une visite de cinq jours en Europe, a annoncé la semaine dernière qu'il entendait prélever à compter de lundi prochain des droits de douane de 5% sur toutes les importations en provenance du Mexique.

---

CLIMAT: AMNESTY INTERNATIONAL DISTINGUE LE MOUVEMENT LANCÉ PAR GRETA THUNBERG

LONDRES - Le prix Ambassadeur de conscience a été décerné vendredi par Amnesty International à la jeune militante suédoise Greta Thunberg et aux millions d'adolescents qui ont suivi son appel à une grève scolaire pour le climat.

Le mouvement des Vendredis pour l'Avenir, que l'adolescente de 16 ans a lancé l'an dernier par un sit-in devant le Parlement suédois, a essaimé dans le monde entier, mobilisant des centaines de milliers d'adolescents.

"Il faut se battre pour ce que l'on croit juste. Je crois que c'est ce que font tous ceux qui participent à ce mouvement", a commenté Greta Thunberg dans un communiqué.

---

MANIFESTATIONS À ALGER, LES PREMIÈRES DEPUIS LE REPORT DE LA PRÉSIDENTIELLE

ALGER - Pour la première fois depuis le report de l'élection présidentielle, des milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi à Alger sous des banderoles demandant le départ de la classe politique actuelle.

Le Conseil constitutionnel a annoncé dimanche dernier qu'il était impossible d'organiser l'élection présidentielle le 4 juillet comme cela était prévu. "Dégagez tous", pouvait-on lire sur une banderole alors que les manifestants criaient dans les rues leur refus du pouvoir, pour la seizième semaine consécutive.

---

LES CONDITIONS D'ACCÈS À L'ASSURANCE CHÔMAGE SERONT DURCIES - PRESSE

PARIS - Les conditions d'accès à l'assurance chômage vont être durcies dans les prochains mois et les allocations des très hauts revenus plafonnées à partir de six mois, ont révélé vendredi les Echos, dévoilant quelques pistes de la réforme à venir.

Ce chantier, qui sera présenté dans les prochains jours, doit permettre de générer de 1 à 1,3 milliard d'euros d'économies par année pendant trois ans. Il s'attaque aux règles permettant d'alterner fréquemment période d'emploi et de chômage, parfois de façon abusive, et pénalise parallèlement les entreprises abusant les contrats courts.

Selon Les Echos, les allocations des cadres à très hauts revenus seront dégressives après six mois, à partir d'un certain seuil d'indemnisation qui n'est pas encore connu. Le député La République en marche (LaRem) Aurélien Taché évoquait un plafond situé entre 3.000 et 4.000 euros.

Il faudra, par ailleurs, avoir travaillé l'équivalent de six mois durant les 24 mois précédant la fin de son contrat pour bénéficier des allocations chômage et non plus quatre mois durant 28 mois. On se trouverait avec l'équivalent de ce qui se produit actuellement au Royaume-Uni.

---

RETRAITES: L'ÂGE DU "TAUX PLEIN" REPOUSSÉ À 64 ANS

PARIS - L'âge qui permettra de partir à la retraite à "taux plein" dans le futur régime universel devrait être fixé à 64 ans, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du magazine Challenge.

Le gouvernement introduirait un mécanisme de décote-surcote autour de cette borne d'âge pour que les affiliés partent en moyenne à 64 ans - âge d'équilibre du régime, selon le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye.

Cette borne serait décalée d'un mois par génération pour tenir compte de l'augmentation de l’espérance de vie.

---

VENDÉE-QUATRE MORTS DANS LE CHAVIRAGE D'UN CANOT DE LA SNCM

NANTES - Une canot de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a chaviré vendredi à 800 mètres au large des Sables d'Olonne (Vendée) avec sept marins à bord, et quatre sont morts, a annoncé vendredi la préfecture de la Vendée.

Les sept sauveteurs allaient au secours d'un bateau de pêche qui avait "l'intention de rentrer au port (des Sables d'Olonne) dans de très mauvaises conditions météorologiques", précise-t-elle en faisant allusion à la tempête Miguel qui frappe les côtes françaises depuis la nuit de jeudi à vendredi.