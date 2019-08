L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (07/08)

UN ACCUEIL INCERTAIN ATTEND TRUMP À DAYTON ET EL PASO

DAYTON, Ohio - Donald Trump, accusé par ses adversaires d'alimenter un climat de violence aux Etats-Unis par ses discours incendiaires sur l'immigration, est arrivé mercredi à Dayton, dans l'Ohio, où s'est produite l'une des fusillades ayant fait au total 32 morts ce week-end.

Le président américain, attendu plus tard dans la journée à El Paso, au Texas, où a eu lieu la deuxième tuerie, s'est rendu au chevet de survivants et de secouristes au Miami Valley Hospital de Dayton.

Des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés devant l'hôpital, certains exhortant Trump à agir contre les violences par armes à feu, d'autres lui reprochant de faire partie du problème. "You are why" (Vous êtes la cause), pouvait-on lire sur une pancarte.

Dans la nuit de samedi à dimanche, neuf personnes, dont la soeur du tireur présumé, sont tombées sous les balles de Connor Betts en moins d'une minute dans un quartier connu pour sa vie nocturne. Le tireur a été abattu par une patrouille de police.

Selon les agents du FBI, il s'intéressait à des idéologies violentes. Six de ses neuf victimes appartenaient à la communauté afro-américaine. L'enquête n'a toutefois pas encore établi avec certitude les motivations de son passage à l'acte.

Treize heures plus tôt, une autre fusillade avait éclaté dans un supermarché Walmart d'El Paso, ville établie à la frontière avec le Mexique, où 22 personnes ont perdu la vie.

Le tireur présumé, Patrick Crusius, s'est livré aux autorités, qui considèrent son geste comme un cas de terrorisme intérieur. Dans un texte de quatre pages qui lui est attribué, ce jeune homme blanc de la banlieue de Dallas présente son geste comme une "réponse à l'invasion hispanique du Texas" et s'en réfère à la théorie du "grand remplacement".

---

LE PROBLÈME N'EST PAS LA CHINE MAIS LA FED, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a une nouvelle fois critiqué mercredi la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, affirmant que le principal problème auquel devait faire face l'économie des Etats-Unis n'était pas la guerre commerciale avec la Chine mais la prudence stratégique de la Fed.

"Notre problème n'est pas la Chine - Nous sommes plus forts que jamais, l'argent coule à flots aux Etats-Unis tandis que la Chine perd des entreprises par milliers au profit d'autres pays et sa monnaie est assaillie - Notre problème est la Réserve fédérale", écrit le président américain dans une série de messages matinaux sur Twitter.

Selon lui, la Fed est "trop fière pour admettre son erreur d'avoir agi trop vite et d'être trop restrictive". Pour Donald Trump, la banque centrale américaine doit procéder à une nouvelle baisse de ses taux directeurs de manière plus importante et plus rapide.

---

UNE VOITURE PIÉGÉE EXPLOSE À KABOUL, 14 MORTS

KABOUL - Une voiture piégée a explosé mercredi en pleine heure de pointe devant un commissariat de police de l'ouest de Kaboul, tuant au moins 14 personnes et en blessant 145 d'autres, a-t-on appris auprès des autorités.

Khoshal Sadat, le vice-ministre afghan de l'Intérieur a précisé lors d'une conférence de presse que quatre policiers ont péri et que les dix autres morts sont des civils.

L'attaque a été revendiquée par les taliban qui se sont engagés mardi à tout faire pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 septembre en Afghanistan.

---

CACHEMIRE: ISLAMABAD RÉDUIT SES RELATIONS AVEC L'INDE

ISLAMABAD - Le Pakistan a annoncé mercredi qu'il réduisait ses relations diplomatiques avec l'Inde et suspendait le commerce bilatéral en représailles à la décision de New Delhi de supprimer le statut d'autonomie de la partie indienne du Cachemire.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a précisé que l'ambassadeur indien en poste à Islamabad serait expulsé et que l'ambassadeur nouvellement nommé par le Pakistan ne prendrait pas ses fonctions à New Delhi.

La question du Cachemire, ajoute le gouvernement pakistanais, sera par ailleurs portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Les forces armées pakistanaises sont parallèlement appelées à la plus grande vigilance.

---

ESPAGNE: PEDRO SANCHEZ RESTE DÉCIDÉ À FORMER UN GOUVERNEMENT

MADRID - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez s'est engagé mercredi à tout faire pour former un gouvernement avant la date butoir du 23 septembre et éviter ainsi la tenue de nouvelles élections législatives en Espagne.

Le chef de file du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a déjà échoué à deux reprises dans ses tentatives pour obtenir la confiance du parlement.

Si le PSOE a remporté les législatives en avril, il n'est pas parvenu à dégager une majorité de gouvernement dans une assemblée morcelée qui a vu l'arrivée de députés du parti d'extrême droite Vox.

"Je n'ai pas perdu espoir, je ne jette pas l'éponge", a déclaré Sanchez qui peut compter sur 123 élus socialistes sur 350 députés.

Pedro Sanchez espère parvenir à un compromis avec le parti de gauche Podemos sans recourir à une coalition et en comptant sur une abstention des centristes de Ciudadanos.

---

FRANCE

UN HOMME MIS EN EXAMEN APRÈS LE DÉCÈS DU MAIRE DE SIGNES

MARSEILLE - Le conducteur du fourgon qui a percuté mortellement lundi le maire de Signes (Var) a été mis en examen mercredi pour homicide involontaire, a-t-on appris de source judiciaire.

Cet ouvrier du bâtiment âgé de 23 ans, qui a reconnu avoir heurté l'élu en faisant marche arrière, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le parquet de Toulon avait ouvert mercredi matin une information judiciaire pour homicide involontaire. Le passager du fourgon, un apprenti âgé de 19 ans, a été remis en liberté mardi sans qu'aucune charge ne soit retenue à son encontre.

Jean-Mathieu Michel, âgé de 76 ans, avait surpris les deux hommes en train de décharger "de manière sauvage" des gravats sur le bord d'un chemin privé de la commune. Il a été percuté par le fourgon après avoir demandé à ses occupants d'attendre la police municipale pour être verbalisés, selon l'avocat de sa famille, Jean-Claude Guidicelli.