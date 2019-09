L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (07/09)

BREXIT-POURSUITE DU BRAS DE FER ENTRE BORIS JOHNSON ET L'OPPOSITION

LONDRES - Le Parti travailliste et les autres formations de l'opposition britannique hostiles à un Brexit sans accord ne voteront pas lundi la motion que Boris Johnson entend soumettre à la Chambre des communes pour obtenir la tenue d'élections anticipées dès le 15 octobre.

L'initiative du Premier ministre semble donc une nouvelle fois mathématiquement vouée à l'échec, les règles en vigueur au Royaume-Uni exigeant que la motion soit approuvée par les deux tiers de l'assemblée, soit 434 voix. Or, le Labour représentant à lui seul 247 des 650 élus, sans les voix de ses députés, ce seuil est hors de portée.

Mercredi soir déjà, une première tentative avait échoué, seuls 298 députés s'y étant déclarés favorables.

Les partis d'opposition redoutent que des élections à la mi-octobre puissent permettre à Boris Johnson de réussir tout de même à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.

En déplacement en Ecosse au terme d'une semaine marquée par une série de revers cinglants à la Chambre des communes, Boris Johnson a exclu pour sa part de démissionner. "Ce n'est pas une hypothèse que je souhaite envisager", a-t-il dit.

Le chef du gouvernement conservateur a dans le même temps dit vouloir prendre contact avec les 21 élus tories qu'il a exclus du parti pour avoir mêlé leur voix à celle de l'alliance des anti-No Deal. "Bien sûr, je vais prendre contact avec ces collègues, pour trouver des moyens de renouer des liens, mais je dois être clair: nous devons faire le Brexit."

BAHAMAS-DES MILLIERS DE PERSONNES FUIENT LES ÎLES DÉVASTÉES PAR DORIAN

NASSAU - Des centaines de personnes ont fui vendredi par bateaux et avions les îles Abacos, dans l'archipel des Bahamas, et plusieurs milliers d'autres attendaient sur l'île voisine de Grande Bahamas le départ d'un navire de croisière pour échapper au chaos laissé par le passage de l'ouragan Dorian.

Le plus puissant cyclone à avoir jamais frappé les Bahamas, alors qu'il était classé en catégorie 5 - la plus élevée - sur l'échelle de Saffir-Simpson, a balayé en début de semaine des quartiers tout entiers et a causé selon un représentant local un nombre "vertigineux" de morts.

Des centaines voire des milliers d'habitants de l'archipel, qui en compte 400.000, étaient encore portés disparus.

Le dernier bilan provisoire, porté à 43 morts selon plusieurs médias, devrait continuer de s'alourdir. Les équipes de secours découvrent des corps au fur et à mesure de leur progression dans les ruines des maisons et des bâtiments totalement détruits par les éléments déchaînés.

MOSCOU ET KIEV ONT ÉCHANGÉ 70 PRISONNIERS

MOSCOU/KIEV - La Russie et l'Ukraine ont échangé samedi 70 prisonniers - 35 de chaque côté -, une initiative attendue de longue date et susceptible de contribuer au réchauffement de leurs relations.

Un avion russe transportant des prisonniers retenus par les autorités ukrainiennes a quitté Kiev ce samedi tandis qu'un appareil ukrainien faisait le chemin inverse au départ de Moscou.

Cet échange pourrait constituer une première étape vers une relance des discussions entre les deux pays en conflit depuis l'annexion en 2014 de la Crimée par la Russie et le déclenchement d'une insurrection séparatiste dans l'est de l'Ukraine.

L'IRAN SE DIT CAPABLE D'ENRICHIR L'URANIUM À PLUS DE 20%

DUBAI - L'Iran est capable d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à 20%, même si la République islamique n'a pas l'intention de franchir ce pas dans l'immédiat, a déclaré samedi le porte-parole de l'agence nucléaire iranienne.

"Nous avons commencé à nous défaire des limites qui pesaient sur nos activités de recherche et développement (...) Cela passe par le développement de centrifugeuses plus rapides et plus sophistiquées", a déclaré Behrouz Kamalvandi.

"Les parties européennes à l'accord (signé à Vienne en 2015) doivent savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que si quelque chose doit être fait, il faut que ça soit fait rapidement", a-t-il ajouté dans une allocution télévisée.

Cette mesure, si elle se confirmait, serait une nouvelle étape du désengagement progressif de Téhéran de l'accord de 2015 en riposte au retrait des Etats-Unis, en mai 2018, et au rétablissement des sanctions américaines qui avaient été levées après la négociation du Plan d'action global commun (PAGC ou JCPOA en anglais), le nom officiel de l'accord de 2015.

LIBYE-REPRISE DES COMBATS AUX ABORDS DE TRIPOLI

TRIPOLI - Trois membres des forces fidèles au gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'Onu ont été tués samedi au cours d'une opération menée pour repousser les hommes du maréchal Khalifa Haftar, rapporte un témoin.

L'Armée nationale libyenne (ANL) d'Haftar, qui tient l'est du pays, a lancé fin avril une offensive à Tripoli, mais le calme est revenu il y a près d'un mois. Les combats qui ont éclaté samedi matin à 200 km à l'est de la capitale sont les premiers depuis cette accalmie.

HONG KONG-LES MANIFESTANTS TENUS À DISTANCE DE L'AÉROPORT

HONG KONG - La police hongkongaise est parvenue samedi à empêcher des manifestants antigouvernementaux de barrer l'accès à l'aéroport, mais a dû faire usage de gaz lacrymogène pour la deuxième soirée consécutive dans le quartier densément peuplé de Mong Kok.

Les forces de l'ordre ont procédé à la vérification des billets et des passeports pour filtrer les entrées à l'aéroport afin d'éviter le chaos du week-end dernier. Des manifestants avaient alors bloqué les routes qui y mènent, jeté des débris sur les voies de chemin de fer et dévasté la station de métro MTR de Tung Chung, la ville voisine.

Ils avaient déjà occupé le hall des arrivées le mois dernier et des heurts avaient éclaté avec la police, ce qui avait causé des retards et des annulations. A la tombée de la nuit, quelques affrontements sans gravité se sont produits à Tung Chung.

DES MILITANTS ÉCOLOGISTES OCCUPENT LE TAPIS ROUGE DE LA MOSTRA DE VENISE

VENISE, Italie - Plusieurs centaines de manifestants ont occupés samedi le tapis rouge du Festival du Film de Venise pour réclamer des mesures contre le changement climatique et l'interdiction des navires de croisière dans la lagune.

Vêtus de combinaisons blanches, les 300 militants écologistes sont arrivés dans la matinée et se sont dispersés dans le calme vers 12h00 GMT, après avoir tenté de rallier les stars du cinéma à leur cause.

"Notre maison est en feu", pouvait-on lire sur une de leurs banderoles. "Non aux navires de croisière", clamait une autre.

"Nous voulons aborder le sujet de la crise climatique. Nous pensons que c'est plus important que tout ce qu'on voit dans le monde en ce moment", a déclaré Chiara Buratti, membre du comité vénitien qui milite contre la présence des navires de croisière à Venise.

FRANCE-LANCEMENT D'UNE CONSULTATION SUR LES ZONES TAMPONS LIÉES AUX PESTICIDES

PARIS - Le gouvernement français lancera lundi une consultation sur la distance à respecter entre les cultures traitées aux pesticides et les habitations, ont annoncé samedi les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique.

Cette consultation répond au débat sur l'usage des pesticides, qui a notamment conduit des dizaines de maires à déposer des recours visant à protéger leurs administrés.

Le gouvernement, qui dit se baser sur les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), propose d'instaurer des distances minimales entre les champs d'une part et les habitations et bâtiments publics d'autre part.

La zone tampon serait comprise entre cinq mètres pour les cultures "basses" comme les légumes et dix mètres pour les cultures "hautes" comme les vignes et les arbres fruitiers, précisent les trois ministères dans un communiqué.

CRASH RIO-PARIS: LE PARQUET DE PARIS FAIT APPEL

PARIS - Le parquet de Paris a fait appel du non-lieu prononcé au bénéfice d'Air France et d'Airbus par les juges dans le dossier du crash Rio-Paris le 1er juin 2009.

L'accident du vol AF447 Rio-Paris a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage.

Dans leur ordonnance, en date du 29 août, les deux juges d'instruction ont ordonné un non-lieu général pour Airbus et Air France et rejettent sur les pilotes la responsabilité de ce crash dans l'océan Atlantique, au large du Brésil.

Les avocats de l'association de familles de victimes françaises Entraide et Solidarité AF447 ont dénoncé jeudi un "déni de justice" et annoncé qu'ils allaient faire appel.