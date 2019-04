L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (09/04)

BREXIT : LA FRANCE OUVERTE A UNE EXTENSION SOUS CONDITIONS

PARIS - La France ne s'opposera pas mercredi à un report de la date du Brexit lors d'un Conseil européen extraordinaire, à condition qu'il s'accompagne de l'engagement du Royaume-Uni de ne pas participer pleinement aux futures décisions structurantes pour l'Union européenne, a déclaré mardi une source à l'Elysée.

Cette source a précisé qu'une durée d'un an pour cette nouvelle extension apparaissait "trop longue" à la France. La date du Brexit a déjà été reportée du 29 mars au 12 avril.

Mais l'ouverture de négociations entre les conservateurs et l'opposition travailliste accroît les chances d'un vote à la Chambre des communes de l'accord de retrait négocié entre Londres et l'Union, ce qui peut justifier un nouveau report.

A la veille d'un nouveau sommet européen extraordinaire consacré au Brexit, Theresa May s'est entretenue mardi à la mi-journée à Berlin avec Angela Merkel pour tenter d'obtenir le soutien de l'Allemagne à sa demande de report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La Première ministre britannique a enchaîné en fin d'après-midi avec une rencontre à l'Elysée avec Emmanuel Macron.

May a formellement demandé la semaine dernière que la date du divorce soit repoussée au 30 juin, le temps pour elle de tenter de s'entendre avec le Parti travailliste (opposition) et faire enfin adopter l'Accord de retrait négocié avec les Européens, écartant ainsi le risque d'un "no deal", une sortie sans accord que redoutent les milieux économiques.

Sa demande devrait être acceptée par les Vingt-Sept. A Luxembourg, où il participait à une réunion des ministres européens des Affaires européennes, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE, a indiqué en effet que le bloc communautaire était prêt à accorder un délai à Londres.

LE PARLEMENT BRITANNIQUE APPROUVE UN REPORT AU 30 JUIN

LONDRES - Les députés britanniques ont approuvé mardi le projet de report du Brexit de Theresa May jusqu'au 30 juin, que la Première ministre britannique défendra mercredi lors d'un Conseil européen.

Le texte a été approuvé par 420 députés contre 110 à l'issue d'un débat d'une heure et demie aux Communes.

Le Parti travailliste a soutenu la motion, fruit d'une initiative des parlementaires qui ont, malgré l'avis du gouvernement, cherché par ce moyen à obtenir la garantie que Theresa May ne permettrait pas au Royaume-Uni de sortir de l'UE sans accord à la date butoir du 12 avril.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

LÉGISLATIVES EN ISRAËL EN FORME DE RÉFÉRENDUM SUR NETANYAHU

JERUSALEM - Les Israéliens votaient mardi pour élire leurs députés, un scrutin qui débouchera soit sur un cinquième mandat du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, ce qui constituerait un record, ou sur la victoire d'un ancien général très populaire, Benny Gantz.

Les bureaux de vote ferment à 19h00 GMT.

Selon une enquête du quotidien Yedioth Ahronoth rendue publique vendredi, dernier jour autorisé pour la publication des sondages, le parti centriste de Benny Gantz "Bleu et blanc" obtiendrait 30 sièges à la Knesset et le Likoud, le parti de droite du "roi Bibi" 26.

Depuis les premières élections israéliennes en 1949, aucun parti politique n'a réussi à lui seul à obtenir une majorité absolue au Parlement, ce qui a parfois entraîné de longues tractations en vue de former des gouvernements de coalition.

Ensemble, les partis de la coalition de droite du chef du gouvernement sortant, dont les positions se sont raidies vis-à-vis des Palestiniens, totaliseraient 63 des 120 sièges du Parlement, une courte mais suffisante majorité. D'autres sondages vont également dans ce sens.

---

ALGÉRIE

BENSALAH PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, LA RUE PROTESTE

ALGER - Des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le centre d'Alger pour dénoncer la désignation du président de la chambre haute du Parlement algérien, Abdelkader Bensalah, comme président par intérim à la suite de la démission d'Abdelaziz Bouteflika.

Abdelkader Bensalah assumera cette fonction pendant au maximum 90 jours, le temps que soit organisé un nouveau scrutin présidentiel. "Nous devons faire en sorte que le peuple algérien puisse élire son président dès que possible", a-t-il déclaré au Parlement. Les protestataires exigent des réformes radicales, la fin du "système" et le départ des personnalités liées au "clan Bouteflika" au pouvoir depuis vingt ans.

---

USA-LE RAPPORT MUELLER PUBLIÉ "D'ICI UNE SEMAINE", DIT BARR

WASHINGTON - L'Attorney General (ministre de la Justice) des Etats-Unis William Barr a confirmé mardi qu'il comptait publier d'ici une semaine d'une version expurgée du rapport d'enquête du procureur Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump il y a trois ans.

Robert Mueller a remis le 22 mars dernier son rapport confidentiel à William Barr, après 22 mois d'investigations. L'Attorney General a publié deux jours plus tard une note de synthèse de quatre pages déclarant que le procureur spécial n'avait trouvé aucun élément de preuve appuyant la thèse d'une collusion. Les démocrates réclament la publication du rapport Mueller dans son intégralité.

---

LES MANIFESTATIONS ANTI-BÉCHIR SE POURSUIVENT A KHARTOUM

KHARTOUM - Les attaques menées chaque matin depuis samedi par des "hommes masqués" contre les manifestants soudanais installés devant le ministère de la Défense à Khartoum ont fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés, a affirmé mardi Sadiq al Mahdi, figure historique de l'opposition qui réclame le départ du président Omar al Béchir.

Chef du principal parti d'opposition, Sadiq al Mahdi a demandé dans un communiqué une médiation des militaires en vue de négocier une transition pacifique vers la démocratie.

---

LE FMI ABAISSE ENCORE SES PRÉVISIONS DE CROISSANCE POUR 2019

PARIS - Le FMI a de nouveau abaissé mardi sa prévision de croissance pour l'économie mondiale cette année après sa fin 2018 difficile sur fond de ralentissement en Chine et de tensions commerciales, le tout s'accompagnant d'une moindre confiance des acteurs économiques.

Le Fonds monétaire international, qui avait déjà révisé à la baisse à deux reprises ses anticipations les trimestres précédents, n'attend plus que 3,3% de croissance cette année dans le monde, soit 0,2 point de moins par rapport à sa prévision de janvier et 0,4 de moins par rapport à celle d'octobre 2018.

Il la voit rebondir en 2020 pour retrouver son rythme de 3,6% (prévision inchangée) constaté l'an passé, tout en avertissant que, dans l'environnement actuel, elle ne devrait pas accélérer plus à moyen terme.

---

TRUMP DIT VOULOIR TAXER $11 MILLIARDS DE PRODUITS DE L'UE

WASHINGTON - Le président américain, Donald Trump, a déclaré mardi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane sur 11 milliards de dollars (9,8 milliards d'euros) de produits de l'Union européenne, au lendemain de la publication par son représentant au Commerce d'une liste de cibles potentielles de représailles américaines contre des aides publiques de l'UE.

"L'Organisation mondiale du commerce a conclu que les subventions de l'Union européenne à Airbus avaient nui aux Etats-Unis qui vont maintenant appliquer des droits sur $11 milliards de produits de l'UE ! L'UE a profité des USA sur le commerce pendant de nombreuses années. Ce sera bientôt fini!", a dit Donald Trump dans un message publié sur Twitter.

La Commission européenne avait auparavant annoncé avoir commencé à préparer d'éventuelles représailles contre les subventions américaines accordées à Boeing tout en disant rester prête à la discussion.

---

CARLOS GHOSN SE DIT INNOCENT, VICTIME D'UN COMPLOT

TOKYO - Carlos Ghosn, l'ancien patron déchu de Renault et Nissan, se dit une nouvelle fois innocent et victime d'un complot dans une vidéo enregistrée avant sa nouvelle arrestation la semaine dernière et diffusée par ses avocats mardi.

Les autorités judiciaires japonaises ont pris la décision très inhabituelle d'arrêter à nouveau Carlos Ghosn sur de nouvelles accusations d'enrichissement personnel sur le dos de Nissan pour un montant de l'ordre de 4,5 millions d'euros. Ghosn était à ce moment-là en liberté sous caution pour 30 jours. C'est alors qu'il a enregistré la vidéo diffusée mardi.

Il s'y dit victime de rivaux égoïstes déterminés à faire capoter un renforcement de l'alliance entre les deux constructeurs automobiles. Il avait dans un premier temps cité certaines personnes par leur nom dans la vidéo mais ces références ont été supprimées pour des raisons juridiques.

La France a appelé le Japon à respecter la présomption d'innocence et les droits de Carlos Ghosn.