L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (10/04)

BREXIT

LES EUROPÉENS PRÊTS À UN NOUVEAU REPORT

BRUXELLES - Les chefs d'Etat et de gouvernement européens, réunis mercredi en Conseil extraordinaire à Bruxelles, devraient reporter une nouvelle fois la date du Brexit pour éviter un départ désordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La Première ministre britannique Theresa May a formellement demandé que la date du divorce soit repoussée au 30 juin, le temps pour elle de tenter de s'entendre avec l'opposition travailliste et faire enfin adopter l'Accord de retrait négocié avec Bruxelles, écartant ainsi le risque d'un "no deal".

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a redit mardi soir sa préférence pour un report long de la date du Brexit, proposant qu'il puisse aller jusqu'à un an, avec possibilité pour les Britanniques de partir plus tôt.

A quelques heures du sommet, Angela Merkel a estimé qu'il fallait accorder un délai "raisonnable" au Royaume-Uni pour qu'il finalise sa sortie de l'Union européenne et a ajouté que ce report pourrait être plus long que celui demandé par May.

Selon le projet de conclusions préparé en vue du Conseil européen de mercredi soir, que Reuters a pu consulter, l'UE accordera au Royaume-Uni davantage de temps mais à certaines conditions, dont celle de participer aux élections européennes des 23-26 mai. Si Londres ne respecte pas ces conditions, l'UE abrégera le délai et ramènera la date du Brexit au 1er juin.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

ISRAËL-NETANYAHU SUR LA VOIE D'UN CINQUIÈME MANDAT

JERUSALEM - La coalition Bleu et Blanc conduuite par l'ancien général israélien Benny Gantz a concédé mercredi sa défaite face à Benjamin Netanyahu qui est désormais assuré d'obtenir un cinquième mandat, malgré les résultats serrés des élections législatives de mardi.

Après dépouillement de 97% des bulletins, aucun parti n'atteignait la majorité absolue à la Knesset, mais la droite et l'extrême droite obtiendraient 65 des 120 sièges parlementaires. Le Likoud et Bleu et blanc étaient crédités de 35 sièges chacun. Les chiffres définitifs sont attendus vendredi.

C'est une "victoire colossale", s'est félicité Benjamin Netanyahu, s'adressant à ses partisans rassemblés au siège du Likoud.

Le scrutin faisait figure de référendum sur la personnalité et le bilan du Premier ministre, qui est sous le coup de plusieurs enquêtes pour corruption, dans la mesure où son programme diffère peu de celui de Benny Gantz sur des questions telles que l'Iran et les relations avec les Palestiniens.

Benjamin Netanyahu, qui est âgé de 69 ans, devrait établir un nouveau record de longévité à la tête du gouvernement israélien.

Il a déjà entamé des discussions en vue de la reconduction d'une coalition proche de la sortante, avec des formations ultra-nationalistes et juives orthodoxes.

---

DES SCIENTIFIQUES DÉVOILENT LA PREMIÈRE IMAGE D'UN TROU NOIR

WASHINGTON - Une équipe internationale de scientifiques a dévoilé mercredi la toute première image d'un trou noir, une avancée en astrophysique qui donne un aperçu de ces "monstres" de l'univers dont les champs gravitationnels sont si denses qu'aucune matière ni aucune lumière y pénétrant ne parviennent à en sortir.

L'image a été présentée lors d'une conférence de presse simultanée dans six villes: Washington, Bruxelles, Santiago, Shanghai, Taipei et Tokyo.

Elle est le résultat d'un projet de recherche collectif, baptisé EHT (Event Horizon Telescope) et entamé en 2012. Il consiste à tenter d'observer directement l'environnement immédiat d'un trou noir à l'aide d'un réseau mondial de télescopes reliés en interférométrie, et situés en Arizona, à Hawaï, au Mexique, au Chili, en Espagne, en Antarctique, en France et au Groenland.

---

ALGÉRIE-LA JUSTICE POURSUIVRA LES CORROMPUS, DIT LE CHEF DE L'ARMÉE

ALGER - Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a affirmé que la justice allait engager des poursuites "contre toute la bande" impliquée dans des affaires de corruption, rapporte mercredi la chaîne de télévision privée Ennahar.

Il vise ainsi les membres du régime dénoncés depuis le 22 février par les manifestants algériens qui ont poussé à la démission le président Abdelaziz Bouteflika.

"Nous soulignons que la justice (...) agira en toute liberté (...) pour entamer des poursuites judiciaires contre toute la bande impliquée dans les affaires de détournement des fonds publics et d'abus de pouvoir pour s'enrichir illégalement", a-t-il déclaré lors d'une visite dans une base militaire.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le centre d'Alger pour dénoncer la désignation du président de la chambre haute du Parlement algérien, Abdelkader Bensalah, comme président par intérim à la suite de la démission d'Abdelaziz Bouteflika.

PARIS "REGRETTE" L'EXPULSION PAR ALGER DU DIRECTEUR DE L'AFP

PARIS - La France "regrette" la décision de l'Algérie d'expulser le directeur de l'AFP à Alger, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères, au lendemain du départ d'Aymeric Vincenot après le refus de renouveler son accréditation pour l'année.

"Nous regrettons cette décision et rappelons notre attachement à la liberté de la presse et à la protection des journalistes, partout dans le monde", peut-on lire dans le point de presse électronique du Quai d'Orsay.

Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), a déploré sur Twitter "plus qu’un signe extrêmement négatif, (...) l’indice d’une volonté de dissimulation : pourquoi violer la liberté de la presse dans une telle période politique ?"

---

FRANCE-L'ASSEMBLÉE ADOPTE LA TAXE GAFA EN 1ÈRE LECTURE

PARIS - Les députés ont adopté mardi soir en première lecture le projet de loi instaurant une taxe nationale qui cible les géants du numérique, ouvrant la voie sur ce sujet en espérant avancer vers un consensus à l'échelle internationale dans les prochains mois.

Au total, 81 députés ont voté pour, 7 contre et 43 se sont abstenus sur ce texte qui instaure une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires numérique réalisé en France, sur les activités de publicité ciblée en ligne, de vente de données à des fins publicitaires et de mise en relation des internautes par des plates-formes.

---

114,7 MILLIONS D'EUROS VERSÉS AUX VICTIMES DU MEDIATOR

PARIS - Les laboratoires Servier ont versé 114,7 millions d'euros d'indemnisation aux patients victimes du Mediator, un médicament qui serait responsable de près de 2.000 décès en France, selon des données publiées mercredi par l'entreprise.

Au 29 mars 2019, 3.593 patients avaient reçu une offre d'indemnisation pour un montant total de 141,2 millions d'euros dont 114,7 ont déjà été versés, peut-on lire sur le site du laboratoire pharmaceutique.

"C'est assez exceptionnel dans le paysage juridique français où généralement les indemnisations sont très faibles. Il faut se rappeler et le dire, ce montant est à la mesure de la gravité, de l'ampleur du scandale de santé publique qu'est le Mediator et qui agite les médias et les victimes depuis des années maintenant", a déclaré sur BFMTV l'avocat de plusieurs victimes, Me Charles Joseph-Oudin.