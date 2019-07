L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (12/07)

"EN COLÈRE", RUGY DIT N'AVOIR AUCUNE RAISON DE DÉMISSIONNER

PARIS - François de Rugy a redit vendredi sa détermination à conserver son poste de ministre de la Transition écologique en dépit des révélations de la presse sur son train de vie, contenant selon lui de nombreux "mensonges" qui l'ont mis "très en colère".

Son ex-directrice de cabinet Nicole Klein, limogée mercredi par le ministre après que Mediapart eut rapporté qu'elle bénéficiait d'un logement social à Paris, se montre très critique vendredi, estimant dans Ouest France : "Il a voulu sauver sa tête en s'offrant la mienne".

Sur RTL, elle a déploré une "séquence très violente et très injuste". "Je ne comprends pas bien comment on se sépare de sa collaboratrice la plus proche dans un moment d’extrême difficulté", a-t-elle souligné, ajoutant dans Ouest France avoir "toujours soutenu es collaborateurs" dans l'adversité.

Rugy, numéro deux du gouvernement, qui assure avoir reçu le soutien sans équivoque d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, a menacé de porter plainte à l'avenir contre les médias propageant des "dénonciations calomnieuses".

"Je n'ai absolument pas de raison de démissionner", a déclaré l'ex-président de l'Assemblée nationale lors d'une interview sur BFM TV, la voix par moments voilée.

"Quand on est attaqué matin, midi et soir, que tous les jours sortent de nouvelles choses qui sont fausses, évidemment on peut avoir envie de rester chez soi, on peut avoir envie de lâcher prise", a-t-il ajouté. "Je ne le ferai pas."

"Je suis très en colère contre les mensonges", a encore déclaré l'ex-député et militant écologiste, déstabilisé depuis mercredi par une rafale de révélations de Mediapart sur des dîners fastueux à l'Assemblée nationale ou des travaux réalisés dans le logement de fonction de son ministère.

---

LA FRANCE LANCE SON SOUS-MARIN D'ATTAQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

CHERBOURG, Manche - Hymne national, immense cocarde tricolore et retransmission en direct sur grand écran : la France a lancé en grande pompe vendredi le Suffren, son sous-marin d’attaque (SNA) à propulsion nucléaire de dernière génération, à la fois "chasseur", "tireur d'élite" et "garde du corps", qui doit permettre à la Marine de s'adapter à une instabilité internationale persistante.

Cinquante-deux ans après le général de Gaulle et le Redoutable, onze ans après Nicolas Sarkozy et le Terrible, le chef de l'Etat s'est prêté à l'exercice du coup d'envoi d'un sous-marin à Cherbourg (Manche) en ouvrant symboliquement les vannes devant le 17e submersible nucléaire français.

"Il n'est pas d'objet industriel plus complexe à concevoir, développer, réaliser qu'un sous marin nucléaire, surtout quand il s'agit du premier d'une nouvelle série", a-t-il déclaré devant quelque 700 invités dont les équipes de Naval Group ayant participé à la construction du Suffren et l’équipage d’armement de la marine nationale.

---

UN 14-JUILLET SOUS LE SIGNE DE LA DÉFENSE EUROPÉENNE

PARIS - Plus de 4.000 militaires défileront dimanche sur les Champs-Elysées pour la traditionnelle commémoration du 14-Juillet, placée cette année sous le signe de la coopération européenne.

Cent ans après le "défilé de la Victoire" de 1919 ouvert par la marche des mutilés et des "gueules cassées" de la Première guerre mondiale, un hommage particulier sera en outre rendu aux militaires blessés lors d'un tableau final auquel participeront notamment 25 des 2.000 jeunes volontaires du très controversé Service national universel (SNU). Cent-cinquante "ex-SNU" ont été conviés à participer ou assister au défilé.

Au total, 4.299 hommes et femmes à pied, 196 véhicules, 237 chevaux s'engageront sur une chaussée rétrécie de 27 mètres à 19 mètres de largeur, huit mètres étant désormais réservés aux cyclistes. Le général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris, assure que l'équation logistique a été résolue au prix de "quelques noeuds au cerveau".

---

LIBYE-MISSILES-LES MILITAIRES FRANÇAIS ÉTAIENT ENGAGÉS CONTRE DAECH

PARIS - Le détachement de militaires français dont des missiles ont été retrouvés dans un poste de commandement du maréchal Khalifa Haftar se trouvaient en Libye dans le cadre de la lutte contre l'organisation Etat islamique, à la suite "de nombreuses attaques", a déclaré vendredi la ministre des Armées.

Les quatre missiles antichar américains Javelin saisis fin juin par les troupes gouvernementales libyennes à Gharyan, ville à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tripoli, étaient "hors d'usage" et n'ont pu "être détruits à temps" pour "des raisons qui tiennent aux événements qui se déroulent en Libye", a ajouté sur franceinfo Florence Parly, sans plus de précisions.

A la suite d'une information du New York Times, la France a reconnu mardi que ces armements, achetés aux Américains, lui appartenaient, révélant par la même la présence d'éléments du renseignement extérieur sur le territoire libyen.

---

USA:

LES EXPULSIONS DE SANS-PAPIERS DÉBUTERONT CE WEEK-END-TRUMP

WASHINGTON - Les arrestations d'étrangers en situation irrégulière en vue de leur expulsion débuteront ce week-end dans dix villes des Etats-Unis, a annoncé vendredi Donald Trump.

Le président, qui a fait de la lutte contre l'immigration une pièce maîtresse de sa campagne pour sa réélection en 2020, avait reporté son projet de deux semaines fin juin, le temps de chercher un compromis avec le Parti démocrate, majoritaire à la Chambre des représentants.

USA-LE SECRÉTAIRE AU TRAVAIL ACOSTA DÉCIDE DE DÉMISSIONNER

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé vendredi que le secrétaire au Travail Alexander Acosta avait décidé de démissionner, jugeant sa mise en cause dans une affaire d'abus sexuels impliquant le financier américain Jeffrey Epstein incompatible avec son maintien en fonction.

Alexander Acosta a estimé qu'il agirait de façon "égoïste" s'il restait à son poste, ajoutant que sa démission serait effective dans sept jours.

Il sera provisoirement remplacé par son adjoint Patrick Pizzella, a indiqué le président américain qui s'exprimait sur la pelouse de la Maison blanche au côté du secrétaire démissionnaire.

---

MOSCOU LIVRE À LA TURQUIE LES PREMIERS ÉLÉMENTS DE SES S-400

ANKARA - La Russie a livré vendredi à la Turquie les premiers éléments de ses systèmes de défense antiaérienne S-400, a annoncé le ministère turc de la Défense.

L'achat de ces batteries de missiles par Ankara est depuis des mois la source de vives tensions entre la Turquie et les Etats-Unis.

Ces systèmes ne sont pas compatibles avec ceux de l'Otan, dont Ankara occupe le flanc oriental, et Washington menace d'exclure la Turquie du programme de développement du chasseur furtif américain F-35 auquel elle est associée.

---

NOUVELLE PLAINTE D'ANTICOR CONTRE ALEXANDRE BENALLA

PARIS - Anticor a déposé auprès du parquet national financier (PNF) une plainte contre l'ancien chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla pour corruption, corruption passive, blanchiment et entrave à la justice, a-t-on appris vendredi auprès de cette association de lutte contre la corruption.

Elle demande au PNF de faire la lumière sur la conclusion de contrats de sécurité avec des oligarques russes et le rôle joué par Alexandre Benalla et "tout autre intervenant".

Elle s'appuie sur les révélations de Mediapart concernant ces contrats passés par les sociétés Mars et France Close Protection avec Iskander Makhmudov et Farkhad Akhmedov, réputés proches du président russe, Vladimir Poutine.

---

FRANCE: L'EXÉCUTIF RETARDE LES MESURES D'INCITATION À "TRAVAILLER PLUS"

PARIS - Les mesures incitant les Français à retarder leur départ à la retraite n'entreront pas en vigueur dès 2020, mais plus progressivement pour préparer la mise en place du nouveau régime universel en 2025, a-t-on appris de source proche du dossier.

Le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui fixe les objectifs de dépenses pour 2020, ne contiendra pas de mesure de décalage de l'âge de départ à la retraite ou d'allongement de durée de cotisation, a-t-on précisé vendredi, confirmant une information des Echos.

De tels ajustements sont néanmoins nécessaires à moyen terme pour préparer la mise en place du nouveau régime et pourraient figurer dans le projet de loi qui sera présenté fin 2019.

De nouvelles concertations s'ouvriront ainsi avec les partenaires sociaux dans les prochains mois pour déterminer les meilleurs outils à utiliser.

L'exécutif renoncerait donc à des économies de très court terme, qui auraient servi à financer notamment les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron à l'issue de la crise des "Gilets jaunes" ou les dépenses liées à la perte d'autonomie.

---

FRANCE-DES SANS-PAPIERS OCCUPENT LE PANTHÉON

PARIS - Les forces de l'ordre sont intervenues vendredi au Panthéon, à Paris, pour déloger plusieurs centaines de "gilets noirs", des travailleurs sans papiers demandant leur régularisation.

Les manifestants, qui avaient déjà organisé une action à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, se sont introduits dans le monument peu après 13h00 à l'appel des collectif "Droits Devant!!" et "La Chapelle Debout".

Situé dans le Ve arrondissement de Paris, le Panthéon abrite la crypte des "Grands Hommes" - Léon Gambetta, Alexandre Dumas, Victor Hugo ou encore Jean Jaurès.

Les quelque 200 à 300 "Gilets noirs", en référence au mouvement social des "Gilets jaunes", demandent à parler au Premier ministre Edouard Philippe pour faire valoir leurs revendications. Le rassemblement s'est déroulé sans incident.

--- FRANCE-VIOLENCES COMMISES PAR DES SUPPORTERS, CASTANER CONDAMNE

PARIS - Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a condamné vendredi les violences, selon lui "totalement inacceptables", qui ont éclaté en marge des célébrations d'une victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique de football.

Au total, 74 personnes ont été interpellées jeudi soir, dont 44 à Paris, selon les autorités.

Les rassemblements de supporters ont dégénéré dans le quartier des Champs-Elysées, où plusieurs commerces ont été vandalisés, voire pillés, après les qualifications l'Algérie de et de la Tunisie en demi-finales de la CAN.