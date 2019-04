L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (13/04)

UN 22E SAMEDI EN JAUNE AVANT LES ANNONCES DE MACRON

PARIS - Le 22e samedi de manifestations des "Gilets jaunes" fait figure de test avant les annonces d'Emmanuel Macron en réponse à ce mouvement parti en novembre d'une contestation des taxes sur le carburant et marqué par des dérapages violents.

Lors du 21e samedi de manifestations, le 6 avril, la mobilisation a été la plus faible depuis le début du mouvement, avec 22.300 participants recensés en France par le ministère de l'Intérieur, dont 3.500 à Paris.

A Paris, où le préfet de police a de nouveau interdit tout rassemblement de personnes se revendiquant des "Gilets jaunes" sur l'avenue des Champs-Elysées et dans un périmètre incluant la présidence de la République et l'Assemblée nationale, deux manifestations et trois rassemblements ont été déclarés.

Des manifestants ont commencé à converger en fin de matinée vers les deux points de départ des cortèges déclarés, dans le 18e arrondissement et le quartier de la place de la Nation (12e).

Comme à Paris, les rassemblements de "Gilets jaunes" ont été interdits dans les points sensibles de grandes villes de province, comme le centre-ville de Lille (Nord) ou la place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne).

---

LE CHEF DU CONSEIL MILITAIRE PROMET DE RENDRE LE POUVOIR AUX CIVILS

KHARTOUM - Le nouveau chef du conseil militaire soudanais qui a déposé le président Omar Hassan el Béchir a promis samedi qu'un gouvernement civil serait formé après des consultations avec l'opposition et que la période de transition ne dépasserait pas deux ans.

Le général Abdel Fattah al Bourhan Abdelrahman, qui a succédé vendredi au ministre de la Défense et dont c'était la première allocution télévisée, a par ailleurs annoncé la levée du couvre-feu nocturne décrété par son prédécesseur et la libération de tous les détenus arrêtés en vertu de l'état d'urgence proclamé par le président déchu.

Les organisateurs des manifestations qui ont entraîné l'éviction d'Omar el Béchir ont toutefois lancé un appel à la poursuite de la mobilisation. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi devant le ministère de la Défense, selon un journaliste de Reuters sur place.

Salah Abdallah Mohamed Saleh, chef des services de renseignement, avait auparavant renoncé à ses fonctions. La veille, le ministre de la Défense Aouad Mohamed Ahmed Ibn Aouf, qui avait pris la tête du conseil militaire, avait lui aussi annoncé sa démission.

---

BENGHAZI, Libye - L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar va poursuivre son offensive à Tripoli, a promis samedi le président du parlement qui siège à Benghazi, dans l'est du pays, malgré les appels à l'arrêt des combats qui menacent de nombreux civils.

"Nous devons nous débarrasser des milices et des groupes terroristes", a fait valoir Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants qui soutient Haftar.

"Nous assurons les habitants de Tripoli que la campagne pour libérer la ville sera limitée et ne violera aucune liberté, mais qu'elle permettra de rétablir la sécurité et de lutter contre le terrorisme", a-t-il ajouté.

L'Union européenne a réclamé jeudi l'arrêt de l'offensive. Le communiqué, diffusé par Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, a été bloqué une journée par des divergences entre la France et l'Italie.

Les forces fidèles au gouvernement d'union nationale de Fayez al Serraj sont jusqu'ici parvenues à tenir les hommes d'Haftar à distance, mais de violents combats ont eu lieu aux abord de l'aéroport, situé à 11 km du centre de la capitale. Un camp militaire de la banlieue est aurait par ailleurs été bombardé par l'aviation de l'ANL.

---

FRAPPES ISRAÉLIENNES DANS LE NORD-OUEST SYRIEN

LE CAIRE - Les systèmes de défense antiaérienne syriens ont intercepté et abattu plusieurs missiles tirés par des avions israéliens contre une position militaire de la province de Hama, située dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté samedi la télévision publique syrienne.

D'après l'agence de presse officielle Sana, citant des sources militaires, trois combattants ont été blessés et plusieurs bâtiments ont été endommagés par des débris.

Israël, qui considère l'Iran comme sa principale menace, intervient régulièrement en Syrie avec des attaques contre des cibles iraniennes et des milices chiites pro-iraniennes comme le Hezbollah libanais.

---

KIM JONG-UN EXIGE QUE WASHINGTON CHANGE D'ATTITUDE

SEOUL Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est disposé à rencontrer une nouvelle fois le président américain Donald Trump à condition que les Etats-Unis changent d'attitude à l'égard de la Corée du Nord, rapporte samedi l'agence de presse officielle nord-coréenne.

Kim Jong-un a prononcé vendredi un discours devant l'Assemblée populaire suprême, le parlement nord-coréen, au cours duquel il s'est déclaré prêt à attendre "jusqu'à la fin de l'année" que les Etats-Unis fassent preuve de plus de souplesse.

"Il est essentiel pour les Etats-Unis d'abandonner leur manière actuelle de calculer et d'aborder autrement" les discussions, a souligné le numéro un nord-coréen.

Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés à deux reprises, le 12 juin dernier à Singapour puis les 27 et 28 février à Hanoï. S'ils ont affiché leur bonne volonté, les deux dirigeants ne sont pas parvenus à conclure un accord sur l'abandon des programmes balistique et nucléaire nord-coréens.

---

POLICE: UNE CELLULE D'ÉCOUTE POUR PRÉVENIR LES SUICIDES

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé vendredi la mise en place d'une cellule de vigilance pour prévenir les suicides dans la police, dont le nombre est en forte hausse en début d'année.

Les syndicats de police ont tiré cette semaine la sonnette d'alarme après les nouveaux drames qui se sont produits le week-end dernier.

Selon Alternative Police-CFDT, 25 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année, selon Unsa Police, 24, soit autant en trois mois qu'en huit mois en 2018.

---