L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (13/08)

HONG KONG

NOUVEAUX HEURTS À L'AÉROPORT, CARRIE LAM PARLE DE "CHAOS" HONG KONG - Des heurts se sont produits entre manifestants et forces de police mardi soir à l'aéroport international de Hong Kong dont le trafic a à nouveau été suspendu pour la deuxième journée consécutive alors que la ville s'enfonce dans le conflit.

La chef du gouvernement de la région administrative spéciale, Carrie Lam, a estimé que le mouvement de contestation a plongé Hong Kong dans un "état de panique et de chaos" dont le territoire mettra du temps à se relever.

Les échauffourées ont débuté dans la soirée lorsqu'une personne blessée a été évacuée du principal terminal par les équipes de secours.

Plusieurs véhicules de la police ont alors été bloqués par les protestataires et les unités anti-émeutes sont intervenues repoussant les manifestants en utilisant du gaz au poivre dans une ambiance tendue.

Les manifestants ont alors érigé des barricades à l'aide de chariots et d'autres objets pour obstruer les accès à l'aéroport.

Les services aéroportuaires ont indiqué que le trafic aérien avait été "sérieusement perturbé" et que les voyageurs en partance n'avaient pas réussi à se rendre aux guichets d'embarquement.

LA CHINE RÉFUTE LES CRITIQUES DES ETATS-UNIS ET DE L'ONU

HONG KONG - Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que les Etats-Unis devaient se tenir à l'écart des affaires internes de la Chine après que plusieurs parlementaires américains ont condamné la violence des forces de police contre les manifestants à Hong Kong.

Pour la porte-parole Hua Chunying, les commentaires faits par plusieurs parlementaires du Congrès, dont la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le leader de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell, constituent "une nouvelle preuve forte" d'une éventuelle ingérence américaine.

Les autorités chinoises ont également dénoncé les "déclarations malvenues" de Michelle Bachelet, Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'homme, qui appelait à lal retenue.

---

DROITS AMÉRICAINS SUR CERTAINS PRODUITS CHINOIS REPOUSSÉS-USTR WASHINGTON/HONG KONG - Les Etats-Unis reporteront à décembre des droits de douane de 10% sur certains produits chinois importés, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo, qui auraient dû s'appliquer le mois prochain, virage soudain d'une ligne de conduite qui se voulait intransigeante dans le conflit commercial qui les opposent à la Chine.

Le décision prise par l'Office du représentant américain au Commerce (USTR) est tombée quelques minutes après que le ministère du Commerce chinois eut annoncé que le vice-Premier ministre Liu He avait eu une conversation téléphonique avec des responsables commerciaux américains.

Ce délai sera un soulagement pour les distributeurs américains.

Même si certains comptaient de toute façon faire le plein d'articles à vendre en fin d'année avant même la date d'origine d'imposition des droits de douane, soit le 1er septembre, certains auraient subi l'impact de ces taxes sur des commandes complémentaires intervenant durant la période des fêtes de fin d'année.

---

ITALIE: LE SÉNAT DÉBAT DE lA DATE DE LA MOTION DE CENSURE

ROME - Le Sénat italien se réunit dans la journée pour débattre du calendrier de l'examen de la motion de défiance déposée par la Ligue de Matteo Salvini pour faire chuter le gouvernement de coalition en place depuis quatorze mois.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a prévu de s'exprimer devant le Sénat autour du 20 août.

Salvini, dont le parti est largement en tête dans les sondages, a fait éclater jeudi dernier la coalition formée avec le Mouvement 5 Etoiles, expliquant que le tandem ne fonctionnait plus.

Le ministre de l'Intérieur réclame des élections législatives anticipées avec l'espoir de pouvoir gouverner seul le pays.

---

POUR LE KREMLIN, IL N'Y A PAS DE CRISE POLITIQUE EN RUSSIE

MOSCOU - Le Kremlin a réfuté mardi l'idée selon laquelle les manifestations de ces dernières semaines à Moscou seraient le signe d'une crise politique.

La présidence russe ne s'était pas encore exprimée sur le mouvement provoqué par l'invalidation de plusieurs candidatures d'opposition pour les élections locales du mois prochain.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré par ailleurs que les interventions musclées des forces de police lors de ces rassemblements non autorisés étaient justifiées mais a ajouté que des enquêtes seraient ouvertes au cas par cas si des abus policiers sont signalés.

"Nous ne sommes pas d'accord avec les nombreuses personnes qui qualifient de crise politique ce qui se passe", a-t-il dit à la presse. "Des manifestations ont lieu dans de nombreux pays dans le monde. Elles sont provoquées par des questions spécifiques", a-t-il ajouté.

Les manifestations de ces dernières semaines sont sans précédent en Russie depuis 2011-2013 lorsque des opposants à Vladimir Poutine dénonçaient des fraudes électorales.

Plus de 2.000 manifestants ont été interpellés par la police au cours des différents rassemblements qui ont eu lieu à Moscou.

---

MALAISIE

LE CORPS DE L'ADOLESCENTE FRANCO-IRLANDAISE IDENTIFIÉ

SEREMBAN, Malaisie - Le corps sans vie découvert mardi par la police malaisienne est bien celui de l'adolescente franco-irlandaise qui était recherchée depuis dix jours, a confirmé le chef de la police locale.

La disparition de Nora Anne Quoirin, qui était âgée de quinze ans, avait été signalée le 4 août après l'arrivée de sa famille dans un hôtel de Seremban, à 70 km environ au sud de la capitale malaisienne.

La jeune fille, née d'un père français et d'une mère irlandaise, souffrait d'un handicap mental, tendant à écarter l'hypothèse d'une fugue.

Son corps a été retrouvé à proximité d'un cours d'eau à 2,5 km environ de l'hôtel et identifié par sa famille, a annoncé Mohamad Mat Yusof, le chef de la police locale. Il a ajouté qu'une autopsie serait pratiquée mercredi matin.

---

TROIS CANDIDATS SUR LES RANGS POUR LA PRÉSIDENCE DE LR

PARIS - Les trois prétendants à la succession de Laurent Wauquiez à droite, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, ont annoncé mardi avoir recueilli les parrainages nécessaires pour homologuer leur candidature à la présidence des Républicains, un parti meurtri que le vainqueur aura pour mission de ranimer.

Une fois les dossiers examinés, la Haute Autorité des Républicains publiera le 26 août la liste définitive des candidats que les adhérents devront départager les 12-13 octobre puis les 19-20 octobre en cas de second tour.

Les trois concurrents, tous députés, ont donc deux mois pour convaincre leurs pairs qu'ils sont les plus à même de prendre la suite de Laurent Wauquiez, parti une semaine après la déroute historique de son parti aux élections européennes du 26 mai (8,48%), et redonner espoir à une droite toujours sonnée.

---

LE HCR DEMANDE UNE SOLUTION POUR LES MIGRANTS DE L'OCEAN VIKING ET DE L'OPEN ARMS

ROME - L'agence des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) a appelé jeudi les gouvernements européens à autoriser le débarquement de 507 migrants récemment secourues en Méditerranée centrale et actuellement bloquées en mer à bord de deux navires humanitaires.

"Une course contre la montre est maintenant engagée", a déclaré l'envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale, Vincent Cochetel, dans un communiqué.

"Des tempêtes sont prévues et les conditions à bord ne feront qu'empirer. Laisser des personnes affronter une mer démontée alors qu'elles ont fui la guerre et la violence en Libye leur infligera de nouvelles souffrances. Ces personnes doivent être immédiatement autorisées à débarquer et à recevoir l'aide humanitaire dont elles ont tant besoin", ajoute-t-il.

Quelque 151 migrants ont été recueillis à bord de l'Open Arms, le bateau humanitaire de l'ONG espagnole du même nom, les 356 autres ont été secourues ces derniers jours par l'Ocean Viking, affrété par l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) et SOS Méditerranée.

Le HCR réclame que ces deux navires puissent mettre le cap sur un "port sûr" où leurs passagers puissent être débarqués avant d'être répartis entre différents Etats européens.