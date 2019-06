L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (14/06)

PÉTROLIERS: WASHINGTON ACCUSE TÉHÉRAN, QUI DÉMENT

DUBAI/WASHINGTON - Les Etats-Unis accusent l'Iran d'être responsable des attaques contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, laissant craindre une nouvelle confrontation entre Washington et Téhéran qui réfute les accusations américaines.

L'armée américaine a diffusé dans la soirée une vidéo montrant, selon elle, une patrouille des Gardiens de la Révolution islamique (GRI), le corps d'élite de l'armée iranienne, retirant une mine-ventouse qui n'avait pas explosé sur une paroi de l'un des deux tankers attaqués.

Dans un entretien accordé vendredi à la chaîne Fox News, Donald Trump a imputé à l'Iran l'attaque des deux pétroliers. Il a assuré en outre que le détroit d'Ormuz, par où transite une bonne part du commerce du pétrole, ne serait pas fermé.

Il est "alarmant" d'accuser l'Iran d'être responsable de ces attaques, a rétorqué vendredi matin le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, selon des propos rapportés par la radio publique.

Le propriétaire japonais du Kokuta Courageous a relayé vendredi le témoignage de l'équipage du bateau selon lequel des "objets volants" ont percuté le navire.

La vidéo américaine ne permet pas de tirer des conclusions quant à la responsabilité de l'attaque qui a visé deux pétroliers jeudi dans le Golfe d'Oman, a jugé le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Mass.

SUCCESSION DE MAY: UN FRONT ANTI-JOHNSON EN DISCUSSION

LONDRES - Plusieurs candidats à la direction du Parti conservateur envisagent actuellement d'unir leurs forces pour faire barrage à Boris Johnson, arrivé largement en tête jeudi du premier tour de scrutin pour trouver un successeur à Theresa May, rapporte The Guardian.

Des membres de l'équipe du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui a retiré sa candidature, ont eu des discussions en privé avec des conseillers de Michael Gove et Sajid Javid pour envisager une alliance et une décision serait imminente, écrit le journal.

A l'issue du premier tour, pour lequel les 313 députés conservateurs étaient appelés à voter, l'ancien maire de Londres devance de 71 voix son plus proche rival, l'actuel ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt (43 voix).

Le ministre de l'Environnement Michael Gove (37) et l'ex-ministre du Brexit Dominic Raab (27) suivent, devant le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid (23), Matt Hancock (20) et l'ancien diplomate Rory Stewart (19).

Six candidats encore en lice pour succéder à May

Comment est choisi le successeur de May

LES FEMMES EN GRÈVE EN SUISSE POUR OBTENIR L'ÉGALITÉ

LAUSANNE - Des centaines de milliers de femmes ont observé une grève vendredi en Suisse afin de réclamer l'égalité entre les sexes, garantie par une loi adoptée dès 1996 dont les objectifs restent cependant loin d'être atteints.

A Lausanne, des manifestantes se sont rassemblées dès minuit aux abords de la cathédrale, dont la cloche était éclairée de pourpre, la couleur de leur mouvement de contestation.

Elles étaient également des dizaines de milliers à défiler dans les rues de Zurich, capitale financière de la Confédération. "Les hommes, faites le repassage!", lisait-on sur une pancarte.

Cette journée de grève faisait écho à un mouvement similaire remontant au 14 juin 1991, soit 28 ans plus tôt jour pour jour. Ce jour-là, des femmes avaient bloqué la circulation des tramways dans le quartier des affaires de Zurich et avaient manifesté aux abords des écoles et des hôpitaux ainsi que dans différentes villes avec des banderoles réclamant des salaires au même niveau que ceux des hommes.

Vingt-huit ans plus tard, d'après les chiffres de la confédération syndicale SGB, on comptait 100.000 grévistes à la mi-journée, et le mouvement a encore pris de l'ampleur à partir de 15h24, heure symbolique à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement du fait des écarts de salaire à emploi équivalent.

ZONE EURO: VERS PLUS D'INTÉGRATION, LE MAIRE SALUE LES PROGRÈS SUR LE BUDGET

LUXEMBOURG - Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) ont fait quelques avancées vers une plus grande intégration de la zone euro sans conclure sur d'importants aspects d'un futur budget commun et sans que cela empêche le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire de saluer les progrès réalisés sur ce dernier dossier.

Ils permettront selon lui à ce budget d'être opérationnel en 2021 et il a souligné que les ministres étaient tombés d'accord sur la structure du budget, son fonctionnement et sa gouvernance.

"C'est une mini-révolution", a déclaré Le Maire. "Nous avions besoin d'un cadre solide pour ce budget et nous l'avons".

Emmanuel Macron a appelé de ses voeux la création d'un budget unique pour la zone euro destiné à stabiliser cette dernière économiquement.

FRANCE: DEUX PRIMES ET DES FONDS POUR SOULAGER LES URGENTISTES

PARIS - Le gouvernement a annoncé vendredi une enveloppe chiffrée à 70 millions d'euros pour soulager les personnels des urgences hospitalières, en grève depuis plusieurs mois pour protester contre l'engorgement de leurs services.

Ces mesures ont été annoncées par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn à l'occasion de l'installation officielle de la mission de refondation des urgences, dont le but est de faire des propositions pour fluidifier le fonctionnement de ces services.

Les urgentistes non médicaux (aide-soignantes, brancardiers, etc.) seront désormais bénéficiaires de la prime de risque déjà versée aux infirmiers psychiatriques. Cette prime de 100 euros brut par mois sera en outre revalorisée à 118 euros brut, soit 100 euros net, à partir du 1er juillet.

SARKOZY BALAIE LE SCÉNARIO D'UN RETOUR À LR

PARIS - Nicolas Sarkozy a démenti vendredi toute velléité de revenir à la tête des Républicains en homme providentiel, un rôle dans lequel le verraient bien certains de ses anciens lieutenants après la sortie de route du parti aux élections européennes.

Le maire de Nice Christian Estrosi, notamment, lui confierait volontiers une mission de "juge de paix", qui "rassemble" et "fédère", le temps de stabiliser la situation à droite.

"J'ai beaucoup de fidélité et d'amitié pour les militants, les électeurs, tous ceux qui m'ont fait confiance, je les aime beaucoup", a déclaré l'ex-président à des journalistes de BFM TV et Quotidien en marge d'un déplacement à Belfort. "Mais ce n'est plus mon quotidien, ce n'est pas ma responsabilité", a-t-il précisé. "Je ne suis plus élu, ce n'est pas mon actualité, ce n'est pas ma vie."

LA VOÛTE DE NOTRE-DAME N'EST PAS ENCORE SÉCURISÉE

PARIS - La voûte de Notre-Dame de Paris menace toujours de s'effondrer, deux mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, a déclaré vendredi le ministre français de la Culture.

"Notre-Dame de Paris est aujourd'hui dans une situation encore fragile, notamment au niveau de la voûte qui n'a pas encore été sécurisée", a précisé Franck Riester sur France 2. "Elle peut toujours s'écrouler."

La charpente, datant du Moyen Âge, et la flèche érigée au XIXe siècle sont parties en fumée dans le sinistre a priori d'origine accidentelle, qui s'est déclaré le 15 avril. Les murs sont en revanche restés debout.

Seule 80 millions d'euros environ, représentant moins de 10% des promesses de dons qui ont afflué après le spectaculaire incendie de la cathédrale, ont par ailleurs été versés, a-t-il par ailleurs confirmé, après des révélations de franceinfo.