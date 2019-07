L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (15/07)

UE–L'ÉLECTION DE VON DER LEYEN INCERTAINE JUSQU'AU BOUT STRASBOURG - L'Allemande Ursula von der Leyen devrait être confirmée mardi à la présidence de la Commission européenne par le Parlement de Strasbourg mais le vote à bulletin secret, l'éclatement des forces politiques et la rancoeur des eurodéputés vis-à-vis des gouvernements de l'UE rendent le pronostic incertain.

La ministre allemande de la Défense, une chrétienne-démocrate proche d'Angela Merkel, devra obtenir la majorité absolue des membres du Parlement, soit au moins 374 voix sur les 747 siégeant actuellement (sur un effectif théorique de 751).

Elle se sera auparavant adressée une dernière fois à eux, mardi matin, durant un débat en session plénière à Strasbourg. Le vote débutera à 18 heures. Les résultats devraient être connus entre 19h30 et 20h.

Peu préparée à un rôle pour lequel elle a été désignée in extremis par les Etats membres, la candidate n'a pas déclenché l'enthousiasme des groupes politiques qui l'ont auditionnée la semaine passée.

Ceux-ci ont par ailleurs peu apprécié que le Conseil européen rejette le système des "Spitzenkandidaten" par lequel il aurait dû, selon eux, nommer à la présidence de la Commission le candidat désigné à l'avance par la force politique arrivée en tête, à savoir le Parti populaire européen (conservateur).

---

LA DIPLOMATIE EUROPÉENNE EN QUÊTE D'UNE STRATÉGIE SUR L'IRAN

BRUXELLES - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis lundi à Bruxelles pour tenter de définir le rôle que pourrait jouer l'Europe dans une stratégie de désescalade entre l'Iran et les Etats-Unis.

Etouffée par le rétablissement des sanctions économiques américaines, la République islamique a commencé à revenir sur certains de ses engagements pris en vertu du Plan d'action global commun (PAGC ou JCPOA en anglais) conclu en 2015 avec les grandes puissances mais rejeté en 2018 par Donald Trump.

Un an jour pour jour après le retrait américain, l'Iran a enclenché le 8 mai dernier un processus de désengagement étape par étape, tous les 60 jours, afin de pousser les puissances européennes signataires du JCPOA - France, Royaume-Uni, Allemagne - à remplir leurs promesses et à poursuivre leurs échanges avec la République islamique.

"Ces actions ne sont pas le fruit de notre entêtement mais ont pour but de donner une chance à la diplomatie afin que l'autre partie remplisse ses obligations", a déclaré lundi le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi.

---

UNE CHERCHEUSE FRANCO-IRANIENNE ARRÊTÉE À TÉHÉRAN

PARIS - La France a été informée de l'arrestation en Iran de Fariba Adelkhah, ressortissante franco-iranienne, et réclame à Téhéran des explications ainsi qu'un accès consulaire, peut-on lire lundi dans un communiqué du Quai d'Orsay.

"Les autorités françaises ont dans ce contexte effectué des démarches auprès des autorités iraniennes pour obtenir de leur part des informations sur la situation et les conditions de l'arrestation de Mme Adelkhah et demander un accès consulaire comme il est prévu dans ces circonstances, préalable nécessaire à sa libération rapide", ajoute ce document. "Aucune réponse satisfaisante n'a été apportée à ces demandes à ce jour."

---

CLIMAT

EXTINCTION REBELLION MANIFESTE DANS CINQ VILLES BRITANNIQUES

LONDRES - Les militants écologistes du mouvement Extinction Rebellion ont annoncé lundi des manifestations simultanées dans cinq villes britanniques pour inciter le gouvernement à agir contre le changement climatique.

Extinction Rebellion s'est fait connaître à la mi-avril en multipliant des actions de désobéissance civile à Londres, bloquant des carrefours iconiques de la capitale, ciblant la banque Goldman Sachs, le QG de Shell et d'auters entreprises pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face au dérèglement climatique.

---

TRUMP SONGERAIT À LIMOGER SON SECRÉTAIRE AU COMMERCE

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré à des conseillers et des alliés qu'il envisageait de limoger le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, à qui il reproche sa gestion du recensement de 2020, rapporte NBC News lundi.

Le président américain a renoncé jeudi à ajouter une question controversée sur la nationalité au questionnaire du recensement 2020, une initiative que la Cour suprême avait rejetée deux semaines plus tôt. Il a cependant ordonné au gouvernement d'obtenir les réponses par d'autres moyens.

Aux Etats-Unis, le bureau du recensement dépend du département du Commerce.

---

LA CROISSANCE CHINOISE RALENTIT

PEKIN - La croissance économique de la Chine a ralenti au deuxième trimestre à 6,2% en rythme annuel, un plus bas en 27 ans, dans un contexte de tensions commerciales accrues avec les Etats-Unis qui pèsent sur la demande interne et externe.

Les données officielles publiées lundi mettent en évidence le ralentissement prolongé de l'économie chinoise, après une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,4% sur un an pour la période janvier-mars, ce qui laisse à penser que Pékin va prendre des mesures de soutien supplémentaires.

---

FRANCE

L'EXÉCUTIF DÉVOILE SA LOI DE REMOBILISATION DES ÉLUS LOCAUX

PARIS - Promis par l'exécutif à l'issue du grand débat national, le projet de loi "engagement et proximité" qui sera présenté mercredi en conseil des ministres doit permettre de "faciliter la vie quotidienne" des élus locaux et susciter des vocations à moins d'un an des municipales à fort enjeu pour la majorité.

"Beaucoup de maires ont le sentiment de ne plus avoir la main sur rien, d'être inutiles", il s'agit donc de "faciliter leur vie quotidienne" et "de repenser complètement" leur place "avec plus d'une trentaine de mesures très concrètes, pragmatiques et de bon sens", explique le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu dans une interview à Ouest France publiée lundi.

---

APRÈS LA QUALIFICATION DE L'ALGÉRIE, 282 INTERPELLATIONS

PARIS - Le ministère de l'Intérieur a fait état lundi matin de 282 interpellations dont 249 gardes à vue en France dans la nuit, à la suite de débordements de supporters de l'équipe de football d'Algérie, qui s'est qualifiée dimanche soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

A Paris, des milliers de supporters ont célébré la victoire de leur équipe à coup de klaxon et en allumant des feux de Bengale mais parfois aussi de poubelles. La situation s'est tendue dans le secteur des Champs-Elysées, où les policiers, déployés en nombre et cibles de jets de pétards et d'autres projectiles, ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Des incidents parfois violents ont aussi éclaté à Lyon et à Marseille.