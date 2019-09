L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (15/09)

LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE SAOUDIENNE POURRAIT ÊTRE RÉDUITE PENDANT "DES SEMAINES"

DUBAI - La production de pétrole saoudienne, réduite de moitié après des attaques de drones des Houthis yéménites samedi contre deux installations stratégiques de la compagnie Aramco, ne devrait pas revenir à la normale avant "des semaines plutôt que des jours", a déclaré dimanche à Reuters une source au fait de la situation.

Selon une autre source du secteur, les exportations en revanche ne seront pas affectées la semaine prochaine, Aramco disposant des réserves suffisantes pour faire face à la demande des marchés.

Reconnaissant la gravité des attaques, qui ont notamment visé le plus grand site mondial de transformation de brut, les autorités saoudiennes n'ont avancé aucun délai avant la reprise totale de la production.

Selon le ministre de l'Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman, 5,7 millions de barils par jour sont concernés par l'interruption partielle, soit près de la moitié de la production saoudienne, ou 5% du commerce quotidien mondial du pétrole.

Les experts s'attendent à ce que le prix du baril de pétrole bondisse de 3 à 5 dollars lundi à l'ouverture du marché.

Les Etats-Unis ont imputé les attaques à l'Iran. Elles ont été revendiquées par des alliés de Téhéran, les rebelles yéménites Houthis, contre lesquels l'Arabie saoudite et ses alliés arabes interviennent militairement depuis 2015.

La France a de son côté condamné des attaques qui ne peuvent "qu'aggraver les tensions et les risques de conflit dans la région" et assuré l'Arabie saoudite de sa "pleine solidarité".

---

LES TUNISIENS AUX URNES POUR UNE PRÉSIDENTIELLE INDÉCISE

TUNIS - Les Tunisiens se sont rendus aux urnes dimanche pour désigner le successeur du président Béji Caïd Essebsi, mort en juillet, un nouveau test pour la jeune démocratie tunisienne sur fond de crise économique durable.

Huit ans après la "révolution du Jasmin" qui avait donné le coup d'envoi du "printemps arabe", la Tunisie est le seul pays concerné à avoir connu une réelle transition démocratique, même si celle-ci demeure fragile.

Pour ce scrutin présidentiel, aucun favori indiscutable ne se détache. Parmi les candidats, figurent le Premier ministre Youssef Chahed et d'autres anciens dirigeants, mais aussi un candidat du parti islamiste Ennahda et un patron de médias emprisonné depuis le mois dernier pour fraude fiscale, Nabil Karoui, qui pourrait jouer les trouble-fêtes.

Un second tour sera organisé le 13 octobre si aucun candidat ne recueille 50% des voix. Les premières estimations sont attendues dans la nuit.

La participation semble en retrait par rapport au scrutin de 2014, quand 50% des inscrits avaient voté. Le président de la Commission électorale, Nabil Baffoun, a déclaré que 27,8% des sept millions d'inscrits avaient accompli leur devoir électoral à 15h00.

---

LES MIGRANTS DE L'OCEAN VIKING ONT DÉBARQUÉ À LAMPEDUSA

LAMPEDUSA, Italie - Des migrants sauvés en mer par le bateau humanitaire Ocean Viking, affrété par les ONG françaises SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), ont pu débarquer ce week-end sur l'île de Lampedusa après avoir reçu le feu vert du nouveau gouvernement italien.

Le positionnement du gouvernement italien sur la question migratoire est très attendu par les ONG humanitaires et les partenaires européens de Rome après le bras-de-fer permanent entretenu par l'ancien ministre de l'Intérieur et dirigeant de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, qui avait fermé les ports italiens aux bateaux de sauvetage en les accusant d'encourager l'immigration illégale.

Favorable à la poursuite de cette politique, le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste) et actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi di Maio, a insisté sur le fait que l'Ocean Viking n'avait été autorisé à accoster à Lampedusa que parce que d'autres pays européens ont accepté d'accueillir les migrants qu'il a recueillis.

SALVINI PROMET DES RÉFÉRENDUMS POUR COMBATTRE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

PONTIDA, Italie - Matteo Salvini, écarté du gouvernement italien à l'occasion d'un spectaculaire changement de coalition, a annoncé dimanche que la Ligue, son parti d'extrême droite, allait déclencher une série de référendums pour tenter de faire barrage aux réformes projetées par le nouvel exécutif.

La législation italienne prévoit qu'un référendum doit être organisé si ses promoteurs réunissent au moins 500.000 signatures.

L'ex-ministre de l'Intérieur, qui réunissait ses troupes en Lombardie, a par ailleurs accusé de trahison ses anciens alliés du Mouvement 5 Etoiles (M5S), avec lesquels il a gouverné pendant quatorze mois.

D'après la Ligue, 80.000 partisans avaient fait dimanche le déplacement vers Pontida. C'est dans cette même ville qu'un Salvini triomphant avait annoncé l'an dernier que la Ligue allait gouverner l'Italie pendant les trente années à venir.

L'expérience a duré un an à peine, avant de tourner court sous l'impulsion de Salvini, qui pensait forcer un retour anticipé aux urnes en faisant éclater la coalition mais n'avait pas anticipé la formation d'une coalition M5S-PD.

---

JOHNSON SE COMPARE À HULK ET PROMET LE BREXIT LE 31 OCTOBRE

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson se compare dans une interview au personnage de Hulk, "plus fort quand il est en colère", et clame de nouveau sa détermination à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre.

Dans cet entretien accordé au Mail on Sunday, le dirigeant conservateur assure qu'il trouvera un moyen de contourner la loi récemment votée par le Parlement pour le contraindre à demander un nouveau report du Brexit à défaut de nouvel accord avec Bruxelles d'ici à la mi-octobre.

"Plus Hulk est en colère, plus Hulk devient fort", déclare Boris Johnson en se comparant au personnage de bande dessinée américain.

Boris Johnson, qui s'entretiendra lundi avec le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et Michel Barnier, négociateur en chef des Européens, assure que les négociations avec Bruxelles ont enregistré de "gros progrès" pour trouver une alternative au "backstop", la clause de l'accord de Brexit visant à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

---

HEURTS À HONG KONG APRÈS UN APPEL DES MANIFESTANTS À LONDRES

HONG KONG - De nouveaux heurts ont éclaté dimanche entre la police et des milliers de manifestants qui défilaient près du Parlement et du siège de l'exécutif à Hong Kong, après s'être rassemblés plus tôt dans la journée devant le consulat britannique, où ils ont demandé à l'ancienne puissance coloniale de veiller à ce que Pékin honore ses engagements en matière de libertés.

La police a tiré des grenades de gaz lacrymogène et utilisé un canon à eau pour disperser les protestataires, toujours aussi déterminés après des mois de contestation née du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine désormais retiré.

Des manifestants ont riposté en jetant divers projectiles, dont des pierres et des cocktails Molotov, selon la police de Hong Kong.

Les protestataires s'étaient auparavant rassemblé dans le calme devant le consulat britannique, où ils ont entonné le "God Save The Queen", agité l'"Union Jack" et demandé au Royaume-Uni de garantir leur autonomie.

---

A FRÉJUS, LE PEN LANCE LES MUNICIPALES EN PENSANT À 2022

FREJUS, Var - Marine Le Pen a fait dimanche sa rentrée politique à Fréjus (Var), sonnant le "signal de départ" vers les municipales de mars 2020, elles-mêmes simple étape à ses yeux sur la "paroi" menant à la prochaine campagne présidentielle.

La présidente du Rassemblement national (RN), qui met ainsi fin à une cure médiatique longue de deux mois, ne veut donner publiquement aucun objectif en nombre de mairies à décrocher l'an prochain mais elle espère faire de ce scrutin un tremplin vers les suivants et ainsi de suite jusqu'en 2022.

Le meeting de Fréjus, une ville dirigée par le parti d'extrême droite depuis 2014, marque "une rentrée politique qui est aussi le signal de départ d'une nouvelle séquence électorale importante", a résumé la députée du Pas-de-Calais devant un millier d'élus, militants et sympathisants.